Le Marché du Traitement Biologique des Semences devrait atteindre 2 037,5 millions de dollars d’ici 2027

Le marché mondial du traitement biologique des semences devrait atteindre 2 037,5 millions de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante des marchés émergents aidera le marché du traitement biologique des semences à maintenir une croissance stable au cours de la période de prévision. L’adoption de techniques agricoles modernes renforcera le marché du traitement biologique des semences et contribuera également à sa croissance au cours de la période prévue. La nécessité d’améliorer le taux et la fréquence de germination entraîne une utilisation croissante des solutions de traitement biologique des semences pour la production de cultures agricoles. L’adoption de pratiques agricoles durables par les agriculteurs devrait stimuler la croissance du marché du traitement biologique des semences.

Les traitements biologiques sont respectueux de l’environnement et, en même temps, augmentent le rendement des cultures et améliorent la qualité des semences. Le traitement aide à maintenir la croissance uniforme de la culture dans une humidité élevée ou inférieure. Le secteur agricole connaît une utilisation croissante des solutions de traitement biologique des semences afin d’éradiquer les agents pathogènes, d’améliorer la santé des semences et de protéger les cultures contre les insectes, les ravageurs, la sécheresse et les maladies des plantes.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le segment microbien représentait la plus grande part de marché du traitement biologique des semences en 2019. La nécessité d’améliorer la qualité des cultures et la santé humaine est la plus susceptible d’augmenter l’utilisation des microbes dans le secteur agricole.

• L’amélioration des semences détenait la plus grande part de marché de 57,68% en 2019 et devrait maintenir une croissance régulière au cours de la période de prévision. Les biostimulants aident à l’amélioration du taux et de la fréquence de germination.

• L’utilisation croissante de biofertilisants et de bioinsecticides pour le traitement des semences potagères et la sensibilisation croissante aux effets néfastes des produits agrochimiques devraient stimuler la croissance des solutions biologiques de traitement des semences pour la production de cultures maraîchères.

• L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché des solutions de traitement biologique des semences en 2019. Le besoin croissant d’un rendement plus élevé et de l’éradication des agents pathogènes des plantes pousse les agriculteurs de la région à utiliser des solutions de traitement biologique des semences.

• Parmi les participants clés figurent BASF SE, Syngenta International AG, Bayer CropScience AG, DuPont, Monsanto Company, Koppert Biological Systems, ADAMA agricultural solutions, Plant Health Care, Incotec et Verdesian Life Sciences, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du traitement biologique des semences en fonction du produit, de la fonction, du type de culture et de la région:

Perspectives des produits (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Plantes et autres

* Microbiens (Champignons, Bactéries)

Perspectives de la fonction (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Amélioration des semences (Biostimulants, Biofertilisants)

* Protection des Semences (Biofongicides, Bioinsecticides)

Perspectives du type de culture (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

• Blé

• Maïs

• Tournesol

* Coton

• Soja

* Cultures maraîchères

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o France

o BENELUX

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

• MEA

o Arabie Saoudite

o Émirats arabes Unis

o Reste de l’AME

* Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

