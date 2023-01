Le marché du traitement biologique des eaux usées enregistre un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché du traitement biologique des eaux usées est segmenté en fonction du procédé et de l'utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l'industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Data Bridge Market Research estime que le marché du traitement biologique des eaux usées était de 9,17 milliards de dollars en 2021 et atteindra 13,97 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,40 % sur la période de prévision 2022-2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

La croissance démographique couplée à la rareté de l’eau, au vieillissement des infrastructures, à l’industrialisation rapide, aux politiques strictes en matière de traitement des eaux usées dans l’environnement ou aux facteurs de réutilisation devraient stimuler la croissance du marché du traitement biologique des eaux usées au cours de la période de prévision. Sur la base du processus, le marché du traitement biologique des eaux usées est divisé en anaérobie et aérobie.

Le segment aérobie devrait avoir une part plus importante sur le marché du traitement biologique des eaux usées en raison de la grande efficacité du processus aérobie dans sa conception, sa manipulation et son faible coût d’investissement. Cependant, le segment anaérobie devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la faible consommation d’énergie, de la faible production de boues et de la production de sous-produits, y compris le gaz méthane après traitement. La plupart des industries utilisent le traitement biologique des eaux usées pour leurs processus de routine et la croissance globale du marché devrait augmenter dans les années à venir.

Dynamique du marché du traitement biologique des eaux usées

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Une demande croissante tirée par le segment de l’aérobic

Sur le marché du traitement biologique des eaux usées, le segment aérobie détient la plus grande part du marché. En raison de sa conception simple, de son faible coût d’investissement et de son efficacité, il a gagné la plus grande part de marché. Par conséquent, le segment aérobie devrait stimuler le marché des eaux usées biologiques au cours de la période de prévision.

montée de l’industrialisation

L’industrialisation croissante et la demande croissante en eau devraient être des facteurs importants de croissance du marché. Étant donné que de nombreuses industries ont besoin de grandes quantités d’eau pour leurs opérations quotidiennes, le traitement biologique des eaux usées permet à l’industrie de réutiliser l’eau encore et encore pour un fonctionnement efficace. Tous ces facteurs stimulent l’industrialisation entraînant une croissance énorme du marché du traitement biologique des eaux usées.

la croissance démographique

La croissance démographique augmente la demande en eau pure. Les différentes politiques de purification de l’eau du gouvernement en ligne avec la croissance démographique devraient être l’un des moteurs de la croissance du marché du traitement biologique des eaux usées.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement biologique des eaux usées

L’épidémie de Covid-19 a perturbé l’économie mondiale en ralentissant les processus dans diverses industries. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le lavage des mains à l’eau et au savon est une procédure simple pour lutter contre le coronavirus. Cependant, des études ont montré que près de 3 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. Par conséquent, les gens ont une forte propension aux virus potentiellement mortels. Par conséquent, les pays se concentrent davantage sur la fourniture d’eau potable. Cela a augmenté la demande de traitement des eaux usées dans le monde entier. Par conséquent, la demande de traitement biologique des eaux usées est projetée au cours de la période de prévision.

Périmètre du marché mondial du traitement biologique des eaux usées

Le marché du traitement biologique des eaux usées est segmenté en fonction du procédé et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

processus

aérobique

anaérobie

Etc

utilisateur final

Municipal

industrie

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du traitement biologique des eaux usées

Le paysage concurrentiel du marché Traitement biologique des eaux usées fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’orientation de l’entreprise liée au marché du traitement biologique des eaux usées.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du traitement biologique des eaux usées comprennent:

Véolia (France)

Suez (France)

Aquatech International LLC (États-Unis)

Evoqua Water Technologies LLC (États-Unis)

Ecolab (nous)

Pentair (États-Unis)

Xylem Inc. (États-Unis)

Samco Technologies, Inc. (États-Unis)

Dryden Aqua (Royaume-Uni)

Spécialiste de l’environnement chez DAS GMBH, Dresde (Allemagne)

Dow (États-Unis)

Du Pont (États-Unis)

