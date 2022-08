Le Marché du Traitement Aseptique devrait Atteindre 96,8 Milliards De Dollars D’Ici 2027: Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des équipements de traitement aseptique était évalué à 10,56 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 14,55 milliards de dollars d’ici 2027, à un TCAC de 4,69%. Le marché de l’emballage était évalué à 43,25 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 82,25 milliards USD en 2027 à un TCAC de 9,6%. Le marché mondial de la transformation aseptique est principalement motivé par la préférence croissante pour les emballages écologiques et la demande croissante sur le marché de l’emballage. Cependant, l’investissement initial élevé en capital dans l’équipement et le manque de compétences constituent un facteur de restriction sévère pour le marché mondial de la transformation aseptique.

Le lait aseptique ou à longue durée de vie a été introduit initialement en Suède sous le nom de système Tetra-pack. Il consomme un pré stérilisateur stratifié et un réchauffeur d’environnement de remplissage. La feuille d’aluminium est une partie fondamentale du processus pour fournir une barrière contre la lumière et le gaz. Dans le système de distribution, les sachets sont maintenus dans des caisses en plastique réutilisables à plusieurs voyages. Les cartons aseptiques Tetra Pak sont principalement constitués de trois matériaux primaires qui, ensemble, donnent un emballage très efficace, sûr et léger. Chaque élément a une fonction spécifique. Les conteneurs aseptiques peuvent avoir une taille allant de quelques onces liquides à un réservoir aseptique de près de 8 millions de gallons sur un navire océanique. Exportation et importation mondiales de nouveaux produits alimentaires économiques et sûrs par traitement aseptique

La commercialisation du premier emballage grand public, qui se traduit également par une réduction des dépenses globales de la chaîne d’approvisionnement, la technologie LiquiForm peut améliorer la cohérence des emballages et réduire l’empreinte carbone liée au remplissage et à l’emballage. Amcor s’est associée à Greenblendz, un co-emballeur du Michigan qui fournit des produits de consommation respectueux de l’environnement pour développer et commercialiser des emballages pour la marque de savon pour les mains Nature’s PromiseTM. Amcor a fabriqué la bouteille de polyéthylène téréphtalate (PET) de 12 oz sur une machine exclusive d’Amcor alimentée par le procédé LiquiForm. Le nouvel appareil est la première unité de fabrication de l’industrie à utiliser la technologie LiquiForm avec succès. La technologie LiquiForm utilise le produit emballé plutôt que l’air comprimé pour former et remplir simultanément les récipients. Dans ce cas, le savon pour les mains crée essentiellement son récipient en PET rigide en utilisant le procédé liquiforme. En intégrant le formage et le remplissage en une seule étape, le processus élimine les coûts liés à l’équipement et à l’énergie du processus traditionnel de moulage par soufflage ainsi que la manipulation, le transport et l’entreposage des conteneurs vides. LiquiForm peut transformer les industries du remplissage et de l’emballage avec une chaîne d’approvisionnement plus flexible, efficace et durable.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Par application, l’industrie pharmaceutique devrait devenir un segment clé de l’utilisation finale au cours des prochaines années de la période de prévision. Les autres sections critiques de l’utilisation finale sont les aliments, les produits laitiers et les boissons, entre autres. La croissance de l’industrie pharmaceutique est principalement attribuée à la demande croissante de consommables médicaux à travers le monde. Considérant que, le besoin d’emballages aseptiques, la demande pour le segment des produits laitiers est élevée, pour augmenter dans la période de durabilité plus longue des produits laitiers comme le lait, le fromage et le yogourt.

• La production aseptique de produits stériles est peut-être le défi le plus difficile auquel est confronté le secteur de la santé. Le traitement aseptique nécessite l’application minutieuse des principes de contrôle de la contamination microbiologique pour exclure les organismes infectieux des produits stériles

• L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide. L’Inde et la Chine sont les deux contributeurs les plus importants à l’événement du marché local. La demande massive de matériaux d’emballage aseptiques et autres est le chiffre en faveur du développement de la région Asie-Pacifique. En outre, la présence d’excellents fabricants nationaux et de main-d’œuvre à faible coût, la région devrait émerger en raison du contributeur le plus important à la croissance globale du marché.

• L’emballage biodégradable est l’une des dernières innovations dans l’emballage écologique, différents groupes de recherche à travers le monde créent maintenant activement des matériaux tels que des films décomposables pour la fabrication de produits d’emballage écologiques. Par exemple, les chercheurs de Genomatica, Inc. (États-Unis) utilise E. Coli génétiquement modifié pour la sécrétion d’un composé précurseur dans la production de plastique, à savoir le 1,4-butanediol (BDO) en utilisant uniquement de l’eau et des sucres.

• Parmi les participants clés figurent Robert Bosch GmbH (Allemagne), Tetra Laval International S.A. (Suisse), I. Du Pont De Nemours and Company (États-Unis), SPX FLOW, Inc. (États-Unis), IMA S. p. A (Italie), Becton, Dickinson and Co (États-Unis), Amcor Limited (Australie), GEA Group (Allemagne), Greatview Packaging Co., Ltd (Chine) et JBT Corporation (États-Unis).

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la transformation aseptique en fonction de

Basé sur l’emballage, le marché du traitement aseptique est segmenté en:

Type (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

• Carton

* Bouteilles et canettes

* Sacs et pochettes

* Flacons et Ampoules

* Seringues Préremplies

• Autres Types

Matériel (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Papier et carton

• Plastique

• Métal

* Verre et Bois

Basé sur l’équipement, le marché du traitement aseptique est segmenté en:

Type (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Équipement de traitement

o Centrifugeuses et équipement de séparation

o Séchoirs en Aérosol

o Homogénéisateurs

o Échangeurs de chaleur

o Traitement Uht (Ultra Haute Température)

* Équipement d’emballage

o Équipement de Remplissage Aseptique

o Souffleurs Aseptiques

o Vannes de Remplissage Aseptiques

Application (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2017-2027)

* Nourriture et boissons

o Boulangerie et confiserie

o Produits laitiers et boissons

o Volaille, Fruits de mer et produits carnés

o Plats Cuisinés

o Fruits et légumes

• Industriel

o Produits pharmaceutiques

o Cosmétique

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en millions USD; 2017-2027)

* Amérique du Nord

o Les États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

