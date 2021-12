Le marché du tourisme MICE sortant a été témoin d’une croissance massive par des acteurs clés de premier plan : BCD Group, Creative Group, The Freeman, Maritz, Conference Care, Exotic, IBTM, One10

L’ étude de marché du tourisme sortant MICE est une compilation d’informations solides et d’informations complexes concernant le paysage du marché à l’échelle mondiale. Ce document aide les clients à évaluer la portée actuelle et future du marché du tourisme MICE sortant. Le rapport est une ressource cruciale nécessaire pour prendre une décision éclairée dans la topographie du marché du tourisme MICE sortant.

Les principaux acteurs impliqués sur le marché sont : BCD Group, Creative Group, The Freeman, Maritz, Conference Care, Exotic, IBTM, One10

L’étude de marché du tourisme sortant MICE présente les aspects majeurs et mineurs de manière stratégique afin de fournir au client les données les plus bénéfiques et les plus utiles de manière prioritaire. Le rapport contient également une analyse des compétences de base du marché du tourisme MICE sortant, ainsi que l’analyse SWOT, indispensable dans la planification et la mise en œuvre de la stratégie.

Couverture du type de marché du tourisme MICE sortant: –

Réunions

Incentives

Conférences

Expositions

Couverture de l’application du marché du tourisme MICE sortant: –

Domaine universitaire Domaine d’

activité Expositions de domaine

politique Autres

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre

l’Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

