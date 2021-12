Le marché du tourisme de santé reflètera une expansion constante au cours de la période 2021-2027 | Hôpitaux Apollo, Fortis Healthcare, Institut de cardiologie asiatique, Samitivej PCL

Aperçu du marché mondial du tourisme de santé :

Un rapport d’étude de marché réaliste sur le tourisme de santé contient les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie de la santé et des tendances futures. Il devient facile de déterminer la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels. Ce rapport de l’industrie aide à divulguer les incertitudes qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de l’introduction d’un nouveau produit sur le marché. Le rapport sur le marché est une étude spécifique de l’industrie Santé qui explique quelle sont la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial du tourisme de santé agit comme un élément important de la stratégie commerciale.

En gardant l’accent sur les exigences des clients, le document du marché du tourisme de santé a été conçu en mâchant de nombreux paramètres du marché. Ce rapport d’analyse de l’industrie explique la segmentation du marché dans le modèle le plus détaillé et procède à une analyse approfondie des brevets et des principaux acteurs du marché pour présenter un paysage concurrentiel. Dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les entreprises luttent toujours pour trouver de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de produits futurs, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Avec le rapport complet sur le tourisme de santé, il a été assuré qu’une connaissance et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation sont fournies.

Le marché mondial du tourisme de santé devrait atteindre 269 227,46 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 15,45% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du tourisme de santé sont les développements et les technologies croissants dans le domaine des soins de santé, l’accès rapide aux soins médicaux et dentaires généraux, l’accès aux procédures n’est pas disponible dans le pays d’origine, l’arbitrage des prix et la population gériatrique croissante .

Segmentation globale du marché du tourisme de santé :

Sur la base du type de traitement, le marché du tourisme de santé est segmenté en traitement cardiovasculaire, traitement orthopédique, traitement dentaire, traitement de fertilité, traitement cosmétique, traitement neurologique, traitement du cancer et autres.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché du tourisme de santé en raison des niveaux croissants d’investissement pour le développement de technologies de pointe dans les soins médicaux et la médecine générale, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la présence d’une destination touristique où les gens ont préféré se déplacer pendant les vacances.

Principaux acteurs clés :

Apollo Hospitals Enterprise Ltd

Fortis Santé

Institut asiatique de cardiologie

KPJ Santé Berhad

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

HPITAL UNIVERSITAIRE NATIONAL DE SÉOUL

Centre Médical Prince Court

ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD.

Spécialistes des maladies infectieuses

BARBADOSIVF.COM

Samitivej PCL

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2027 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Quels sont les acteurs clés de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants de la TOC : marché mondial du tourisme de santé

1 Aperçu du marché mondial du tourisme de santé

2 concours mondiaux du marché du tourisme de santé par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) du tourisme de santé mondial par région (2021-2027)

4 Offre mondiale de tourisme de santé (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

5 Production mondiale de tourisme de santé, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du tourisme de santé par application

7 profils/analyses de fabricants mondiaux de tourisme de santé

8 Analyse des coûts de fabrication du tourisme de santé

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du tourisme de santé (2021-2027)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

