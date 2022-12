Le marché du tourisme de santé devrait atteindre une valeur de 1 216,63 milliards USD, à un TCAC de 39,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029

La recherche complète de l’industrie sur le « marché du tourisme de santé» publié par Data Bridge Market Research qui comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Marché du tourisme de santé Un vaste rapport d’analyse du marché du tourisme de santé présente de nombreux avantages qui peuvent être projetés sur plusieurs aspects de l’industrie de la santé. Il contient également une analyse, une estimation et une discussion sur les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché et la part de marché. Selon ce rapport d’analyse de marché, de nouveaux sommets auront lieu sur le marché du tourisme de santé. Il s’agit du rapport d’étude de marché le plus prometteur qui a été structuré de la manière prévue. Le rapport étudie les opportunités croissantes sur le marché et les facteurs d’influence associés qui sont précieux pour les entreprises. Pour obtenir un avantage concurrentiel et prospérer sur le marché,

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du tourisme de santé devrait atteindre une valeur de 1 216,63 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 39,9 % au cours de la période de prévision. Le transport mondial représente le plus grand segment de services sur le marché du tourisme de santé. Le transport mondial fournit des installations de base et un besoin majeur pour les consommateurs du tourisme médical.

Synopsis du marché: –

Le tourisme de santé est une version modifiée de l’industrie de la santé qui se concentre principalement sur les besoins des patients voyageant aux frontières internationales pour des chirurgies compliquées et des traitements médicaux. Le tourisme médical est en demande parmi les patients du monde entier, en particulier en raison des traitements médicaux à faible coût dans les pays en développement par rapport aux pays développés qui s’avèrent très coûteux. L’accessibilité aux services et aux traitements médicaux à faible coût de différents départements du tourisme et gouvernements locaux agit comme un facteur majeur pour le marché mondial croissant du tourisme de santé.

Le tourisme de santé est généralement considéré comme une procédure de voyage par des patients médicaux vers des frontières internationales pour des interventions chirurgicales et des traitements médicaux compliqués, conformément aux exigences et aux recommandations des médecins des hôpitaux du pays d’origine du patient. Les traitements peuvent inclure des services médicaux tels que le traitement orthopédique, le traitement du cancer, la chirurgie cardiaque, la chirurgie esthétique, les traitements de fertilité et de reproduction, la neurochirurgie et différents types de traitements. Le tourisme médical est une version improvisée des systèmes de santé qui offre aux patients des soins médicaux et des services de haute qualité.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du tourisme de santé sont

Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Fortis Healthcare, KPJ HEALTHCARE BERHAD, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, Hôpital universitaire national de Séoul, ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD., Samitivej PCL, BARBADOSIVF.COM, BB Healthcare Solutions, UZ LEUVEN, Berkalp Co-Limited , MEDIC ABROAD, AMERICAN MEDICAL CARE, MEDICINE PARK ROYAUME-UNI, Hospital Galenia, Centro Médico ABC, Medica Sur, AMTA Health, Allen Medical International et Med Tourism Co, LLC entre autres.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché du tourisme de santé [Global – Ventilé par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché du tourisme de santé.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques.

Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché du tourisme de santé.

Table des matières : Marché du tourisme de santé

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 Aperçu Premium

5 Aperçu du marché

6 Marché du tourisme de santé, par type de produit

7 Marché du tourisme de santé, par modalité

8 Marché du tourisme de santé, par type

9 Marché du tourisme de santé, par mode

10 Marché du tourisme de santé, par utilisateur final

12 Marché du tourisme de santé, par géographie

12 Marché du tourisme de santé, paysage des entreprises

13 Analyse Swot

14 profils d’entreprises

