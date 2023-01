Le marché du tourisme de bien-être enregistrera la plus forte croissance avec 1 216,630 millions USD et croîtra à un TCAC de 39,9 % d’ici 2029

Le dernier rapport de recherche publié par Data Bridge Market Research intitulé « Marché mondial du tourisme de bien-être » (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.), met en évidence les opportunités, analyse les risques et prend des décisions stratégiques et tactiques. support. Les rapports sur le tourisme de bien-être sont la solution faisant autorité pour une bonne prise de décision et une excellente gestion des biens et services.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, d’ici 2029, la taille du marché mondial du tourisme de santé devrait atteindre 1 216,630 millions USD, avec un TCAC de 39,9 % sur la période de prévision. Le transport mondial est le plus grand segment de services sur le marché du tourisme de bien-être. Le transport mondial fournit les installations de base et les principaux besoins des consommateurs de tourisme médical.

Le principal rapport de recherche sur le marché du tourisme de santé est prometteur et prévisible dans sa forme. Une équipe de chercheurs, d’analystes et d’experts du secteur pense du point de vue des clients et travaille avec soin pour produire cet excellent rapport d’étude de marché. Les recherches, les informations sur le marché et les analyses contenues dans ce rapport de marché donnent une idée claire du marché pour des décisions commerciales rapides et faciles. Le document d’analyse du marché du tourisme de santé de premier ordre est présenté comme le rapport d’étude de marché le plus pertinent, spécial, justifié et admirable basé sur les besoins de l’entreprise.

Aperçu du marché:-

Le tourisme de santé fait généralement référence au processus de déplacement des patients médicaux vers les frontières internationales pour des opérations complexes et des traitements médicaux conformément aux exigences et aux recommandations des médecins des hôpitaux du pays d’origine du patient. Le traitement peut inclure des services médicaux tels que le traitement orthopédique, le traitement du cancer, la chirurgie cardiaque, la chirurgie esthétique, les traitements de fertilité et de reproduction, la neurochirurgie et différents types de traitements. Le tourisme médical est une version ad hoc du système de santé qui fournit des soins et des services de haute qualité aux patients.

Le tourisme de santé est une version modifiée de l’industrie de la santé, destinée aux patients voyageant à travers les frontières internationales pour des procédures complexes et des traitements médicaux. Il existe une demande de tourisme médical de la part de patients du monde entier, notamment en raison du coût des soins de santé à bas prix dans les pays en développement, qui est très cher par rapport aux pays développés. La disponibilité de services à bas prix et de services médicaux de divers secteurs touristiques et gouvernements locaux sont des facteurs importants dans le marché mondial croissant du tourisme de bien-être.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du tourisme de bien-être sont

Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Fortis Healthcare, KPJ HEALTHCARE BERHAD, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, Seoul National University Hospital, ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD., Samitivej PCL, BARBADOSIVF.COM, BB Healthcare Solutions, UZ LEUVEN, Berkalp Co- Limited , MEDIC ABROAD, AMERICAN MEDICAL CARE, MEDICINE PARK ROYAUME-UNI, Galenia Hospital, ABC Medical Center, Medica Sur, AMTA Health, Allen Medical International et Med Tourism Co, LLC etc.

développement récent

En mars 2019, Apollo Hospitals Enterprise Ltd.a annoncé qu’elle avait remporté cinq catégories aux Times Health Icons Awards 2019. Le prix a aidé l’entreprise à accroître la valeur de sa marque, à se développer sur le marché et à attirer de nouveaux clients, étendant ainsi son activité à différentes villes. et pays.

En octobre 2021, l’UZ LEUVEN a ouvert des centres de test COVID à divers endroits, en particulier pour les voyageurs. Cela a aidé l’entreprise à atteindre de nouveaux consommateurs et à développer ses activités, notamment lors de la Ligue de hockey de l’Ontario organisée par l’association Khobra GP.

Principaux avantages du tourisme de bien-être par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché Tourisme de bien-être pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le potentiel des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

L’étude met en évidence les principaux influenceurs et les principaux domaines d’investissement.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution au revenu est mentionnée.

La section Positionnement des acteurs du marché fournit des informations sur le statut actuel des acteurs actifs sur le marché Tourisme de bien-être.

Contenu du tableau :

Chapitre 1 : Présentation du marché du tourisme de santé

Chapitre 1.1 : Hypothèses de recherche

Chapitre 1.2 : Portée de l’étude

Chapitre 2 : Impact économique du marché du tourisme de santé

Chapitre 2.1 : Méthodes analytiques

Chapitre 2.2 : Phase d’enquête

Chapitre 3 : Concurrence des entreprises

Chapitre 3.1 : Scénario de marché actuel

Chapitre 3.2 : Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement

Chapitre 3.3 : Réglementations et initiatives gouvernementales

Chapitre 4 : Production, revenu (valeur) par région

Chapitre 5 : Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par région

Chapitre 5.1 : Moteurs du marché

Chapitre 5.2 : Contraintes/Défis du marché

Chapitre 5.3 : Opportunités de marché

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendances des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché des applications

Chapitre 8 : Analyse du marché par coût de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse de la géographie du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs affectant le marché du tourisme de santé

Chapitre 13 : Prévisions du marché du tourisme de santé

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

questions fréquentes

Quelle est la valeur marchande future du marché Tourisme de santé? Quel est le taux de croissance du marché mondial Tourisme de bien-être? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché Tourisme de bien-être? Quels pays sont couverts par les données de marché du tourisme de santé ? Quels sont les indicateurs de données clés couverts dans le rapport sur le marché Tourisme de bien-être?

