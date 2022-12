Le marché du tourisme de bien-être devrait croître à un TCAC exponentiel de 39,9 % de 2022 à 2029

L’étude du marché du tourisme de bien-être « Data Bridge Market Research » fournit des informations détaillées sur la dynamique du marché ayant un impact sur le marché du tourisme de bien-être, la portée du marché, la segmentation du marché et jette une ombre sur les principaux acteurs du marché, mettant en évidence la prédominance au fil des ans Paysage concurrentiel favorable et tendances. Le rapport d’analyse du marché du tourisme de bien-être est un rapport de haute qualité avec une recherche approfondie sur le marché. Il offre des solutions claires pour obtenir des informations sur le marché grâce auxquelles les clients peuvent réfléchir clairement sur le marché pour prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont soutenus par des outils analytiques réputés qui incluent l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Lors de la préparation de ce rapport, nous avons pris une série de mesures pour obtenir des informations auprès d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Les risques du marché du tourisme de santé et les barrières à l’entrée sensibilisent l’industrie du tourisme de santé et aident à décider des actions futures.

Un rapport d’activité global sur le tourisme de santé estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par les ventes de produits et les changements nécessaires requis pour les futurs produits. Étant donné que les rapports d’études de marché gagnent en importance sur ce marché en constante évolution, ce rapport de marché a été créé avec anticipation. Le rapport de marché présente des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans les industries connexes. Le rapport se concentre sur la part (en volume) des acteurs clés dans les régions clés (APAC, EMEA, Amériques) et les défis auxquels ils sont confrontés. Un rapport sur le marché international du tourisme de santé offre non seulement des avantages concurrentiels, mais également des avantages par rapport à la concurrence.

Téléchargez un échantillon exclusif du rapport sur le marché du tourisme de santé en version PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-health-tourism-market

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, d’ici 2029, la taille du marché mondial du tourisme de santé devrait atteindre 1 216,63 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé de 39,9 % au cours de la période de prévision. Le transport mondial est le plus grand segment de services sur le marché du tourisme de bien-être. Le transport mondial fournit des installations de base et des besoins majeurs pour les consommateurs de tourisme médical.

Aperçu du marché: –

Le tourisme de santé fait généralement référence au processus de déplacement des patients médicaux vers les frontières internationales pour des opérations complexes et des traitements médicaux conformément aux exigences et aux recommandations des médecins des hôpitaux du pays d’origine du patient. Le traitement peut inclure des services médicaux tels que le traitement orthopédique, le traitement du cancer, la chirurgie cardiaque, la chirurgie esthétique, les traitements de fertilité et de reproduction, la neurochirurgie et différents types de traitements. Le tourisme médical est une version ad hoc du système de santé qui fournit des soins et des services de haute qualité aux patients.

développement récent

En mars 2019, Apollo Hospitals Enterprise Ltd. a annoncé avoir remporté cinq catégories aux Times Health Icons Awards 2019. Le prix a aidé l’entreprise à accroître la valeur de sa marque, à se développer sur le marché et à attirer de nouveaux clients, étendant ainsi ses activités à diverses villes et pays.

En octobre 2021, l’UZ LEUVEN a ouvert des centres de test COVID dans divers endroits, en particulier pour les voyageurs. Cela a aidé l’entreprise à atteindre de nouveaux consommateurs et à développer ses activités, notamment lors de la Ligue de hockey de l’Ontario organisée par l’association GP Khobra.

Accédez à un rapport de recherche approfondi de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-health-tourism-market

Portée du marché du tourisme de santé

Le marché du tourisme de santé est segmenté en fonction des services, du type de traitement, du groupe d’âge et des prestataires de services. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Servez

transport

rester

l’hospitalité

autre

Sur la base du service, le marché mondial du tourisme de bien-être est segmenté en transport, hébergement, hôtels et autres .

type de traitement

traitement de beauté

traitement dentaire

traitement cardiovasculaire

traitement orthopédique

traitement de perte de poids

traitement de fertilité

traitement du cancer

traitement des yeux

neurothérapie

autre

Sur la base du type de traitement, le marché mondial du tourisme de bien-être est segmenté en traitement esthétique, traitement dentaire, traitement cardiovasculaire, traitement orthopédique, traitement de perte de poids, traitement de fertilité, traitement du cancer, traitement ophtalmologique, neurothérapie et autres.

tranche d’âge

personnes agées

mineure

adulte

En fonction du groupe d’âge, le marché mondial du tourisme de bien-être est segmenté en seniors, mineurs et adultes.

fournisseur de services

privé

référencement

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du tourisme de bien-être sont

Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Fortis Healthcare, KPJ HEALTHCARE BERHAD, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, Hôpital universitaire national de Séoul, ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD., Samitivej PCL, BARBADOSIVF.COM, BB Healthcare Solutions, UZ LEUVEN, Berkalp Co-Limited , MEDIC ABROAD, AMERICAN MEDICAL CARE, MEDICINE PARK ROYAUME-UNI, Hospital Galenia, Centro Médico ABC, Medica Sur, AMTA Health, Allen Medical International et Med Tourism Co, LLC etc.

Informations clés sur le tourisme de bien-être contenues dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse illustrative des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché Les tendances actuelles influencent la dynamique de ce marché dans différentes régions Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision Recherche en stratégie marketing et tendances de croissance Analyse des moteurs de croissance Segments de récréation émergents et marchés régionaux Une évaluation empirique de la courbe du marché Étendue du marché passé, présent et probable en termes de valeur et de volume des prospects

Principaux avantages du tourisme de bien-être par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché du tourisme de bien-être, des prévisions et de la taille du marché pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le potentiel des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’influence et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

La section Positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Profil du client

SECTION 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Partie 11 : Cadre décisionnel

Section 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

ARTICLE 14 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Pour plus d’informations, obtenez la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-health-tourism-market

Parcourir les rapports de tendance :

Taille, part et opportunité du marché mondial des équipements auxiliaires de toilettes de salle de bains https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des équipements auxiliaires de toilettes de salle de bains

Taille, part et opportunité du marché mondial des stents biorésorbables https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des stents biorésorbables

Taille, part et opportunités du marché mondial de la colposcopie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Colposcopy Market

Taille, part et opportunités du marché mondial des vaccins pour animaux de compagnie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des vaccins pour animaux de compagnie

Taille, part et opportunité du marché mondial de la stimulation cérébrale profonde https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la stimulation cérébrale profonde

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com