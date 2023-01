Le marché du tofu et du tempeh devrait atteindre un TCAC de 15,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Les consommateurs ont stocké des produits hautement nutritifs pour rester en bonne santé pendant la pandémie. En conséquence, les ventes se sont quelque peu stabilisées en raison de la pandémie et les consommateurs s'adaptent au nouveau mode de vie normal et préfèrent les collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un certain nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande actuelle.

Le marché du tofu et du tempeh , qui était évalué à 5,12 milliards USD en 2021, devrait atteindre 16,22 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 15,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, un réseau de distributeurs et partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

Les producteurs de tofu et de tempeh ont augmenté la production de leurs installations de fabrication au cours des dernières années. De plus, le tempeh, le tofu et d’autres ingrédients à base de soja occupent une place importante sur le marché. De l’agriculture à la publicité, les aliments à base de soja comme le tofu et le tempeh offrent des avantages économiques.

Chauffeur :

Le tofu et le tempeh sont devenus des substituts importants du fromage laitier.

La sensibilisation croissante du public aux avantages pour la santé du tofu et du tempeh, tels que la teneur élevée en calcium et en protéines, alimente la croissance de son marché cible. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus fréquents dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires. La demande et la consommation de tofu et de tempeh augmentent à mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé.

Le tofu et le tempeh sont devenus d’importants substituts du fromage laitier et devraient croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques et les améliorations de la qualité de la production de fromage sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché.

La tendance croissante du végétarisme influence la croissance du marché.

La volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des aliments à base de plantes a explosé. De plus, le désir d’aliments alternatifs a augmenté. Plusieurs marques de fromage végétalien font la promotion et encouragent les consommateurs à obtenir des nutriments essentiels à partir d’aliments végétaux. L’évolution de l’industrie alimentaire et les changements dans les habitudes de consommation contribuent à la croissance du marché du tofu et du tempeh.

La croissance de l’industrie du fromage végétalien a été alimentée par l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des goûts et des préférences et l’adoption croissante d’un mode de vie occidental. Parmi les autres moteurs de la croissance du marché figurent la population végétalienne croissante dans le monde et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé des animaux. L’intérêt accru des fabricants pour les offres de produits offrira au marché un potentiel de croissance encore plus lucratif.

chance

La préférence croissante pour le tofu et le tempeh chez les personnes intolérantes au lactose stimule le marché. L’ajout de produits à valeur ajoutée, tels que les variétés de lait aromatisé à faible teneur en sucre et sans gras, alimente également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait de soja gagnent également en popularité en raison de leur contenu nutritionnel élevé, qui aide à prévenir les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. De plus, la demande croissante de lait de soja dans le secteur des soins personnels pour produire des savons, des crèmes et des lotions stimule le marché. La demande de lait de soja a également augmenté en raison de la pandémie de COVID-19 au début de 2020.

Impact du COVID-19 sur le marché du tofu et du tempeh

Les consommateurs ont stocké des produits hautement nutritifs pour rester en bonne santé pendant la pandémie. En conséquence, les ventes se sont quelque peu stabilisées en raison de la pandémie et les consommateurs s’adaptent au nouveau mode de vie normal et préfèrent les collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un certain nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande actuelle.

Couverture du marché mondial du tofu et du tempeh

Fontaine

des haricots

multicéréales

Autre

goûter

sincères

herbe

taches de rousseur

produit

Congelé

cool

prêt à manger

Catégorie

concentrer

Séparation

texture

Catégorie

doux

Régulier

A duré

permanente supplémentaire

super ferme

application

Hôtel

restauration et traiteur

préparation des aliments

maison

Autre

