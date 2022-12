Le marché du tofu et du tempeh devrait atteindre 16,22 milliards de dollars d’ici 2029 Les fabricants de tofu et de tempeh ont augmenté la production dans leurs usines ces dernières années. En dehors de cela, les aliments à base de soja comme le tempeh et le tofu deviennent de plus en plus populaires sur le marché.

Le marché du tofu et du tempeh, évalué à 5,12 milliards de dollars américains en 2021, devrait atteindre 16,22 milliards de dollars américains en 2029, avec une croissance à un TCAC de 15,50 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, les distributeurs et conceptions de réseaux de partenaires, analyse détaillée et à jour des tendances des prix et analyse des lacunes de la demande et de la chaîne d’approvisionnement.

Les fabricants de tofu et de tempeh ont augmenté la production dans leurs usines ces dernières années. En dehors de cela, les aliments à base de soja comme le tempeh et le tofu deviennent de plus en plus populaires sur le marché. De l’agriculture à la publicité, les aliments à base de soja comme le tofu et le tempeh offrent un avantage économique.

Obtenez l’ exemple de rapport@

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-tofu-and-tempeh-market

Chauffeur :

Le tofu et le tempeh sont devenus des substituts importants du fromage au lait.

La sensibilisation accrue du public aux bienfaits pour la santé du tofu et du tempeh, comme B. leur teneur élevée en calcium et en protéines est un facteur de croissance du marché cible. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus fréquents dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, augmentant la demande et la consommation de tofu et de tempeh.

Le tofu et le tempeh sont devenus d’importants substituts du fromage au lait et devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques dans la production de fromage et l’amélioration de la qualité font également partie des facteurs qui animent le marché.

La tendance croissante du véganisme affecte la croissance du marché.

La volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des aliments à base de plantes a explosé. De plus, le désir d’alternatives alimentaires a augmenté. Plusieurs marques de fromage végétalien encouragent et encouragent les consommateurs à obtenir des nutriments essentiels à partir d’aliments à base de plantes. Les changements dans l’industrie alimentaire ainsi que les changements dans les habitudes de consommation contribuent à la croissance du marché du tofu et du tempeh.

L’essor de l’industrie du fromage végétalien est alimenté par l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des goûts et des préférences et l’adoption croissante du mode de vie occidental. Parmi les autres moteurs de la croissance du marché, citons l’augmentation de la population végétalienne mondiale et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé des animaux. L’accent accru des fabricants sur les offres de produits offrira au marché un potentiel de croissance encore plus rentable.

chance

La préférence croissante pour le tofu et le tempeh par les personnes intolérantes au lactose continue de stimuler le marché. L’ajout de produits à valeur ajoutée tels que les laits aromatisés à faible teneur en sucre et sans matières grasses alimente également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait de soja gagnent également en popularité en raison de leur contenu nutritionnel élevé, qui aide les enfants à éviter les troubles du développement neurologique. De plus, la demande croissante de lait de soja dans le secteur des soins personnels pour la fabrication de savons, de crèmes et de lotions catalyse le marché. La pandémie de COVID-19 au début de 2020 a également augmenté la demande de lait de soja.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-tofu-and-tempeh-market

Impact du COVID-19 sur le marché du tofu et du tempeh

Les consommateurs ont afflué vers des produits à haute valeur nutritive pour rester en bonne santé pendant la période de pandémie. En conséquence, les ventes dues à la pandémie se sont stabilisées dans une certaine mesure, les consommateurs se sont adaptés à un nouveau mode de vie normal et, par conséquent, de plus en plus de consommateurs préfèrent des collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un grand nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande actuelle. Le tofu et le tempeh sont une source rapide et facile de nutriments essentiels, de sorte que la demande de produits innovants dans les pays développés est toujours élevée.Alors que les consommateurs individuels recherchent des options de vente au détail, les détaillants en ligne sont de plus en plus intéressés en raison des facteurs ci-dessus.

Étendue du marché mondial du tofu et du tempeh

source

Soja

multigrano

Autre

goûter

Plan

Herbes

pimenter

produit

Congelé

fresque

Prêt à manger

Obtenez plus d’ infos@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tofu-and-tempeh-market

écrit

concentré

isolations

structuré

Catégorie

Fait de soie

régulier

festivals

sociétés supplémentaires

super entreprise

application

Hôtels

restauration et restauration

préparation des aliments

De confiance

Autre

Explorez les rapports associés :

https://www.mediafire.com/file/osquxmqs3d0a8bz/North+America+Mango+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/north-america-mango-marketpdf

https://www.edocr.com/v/nokg8x3n/bidkarr007/north-america-mango-market

https://pinpdf.com/north-america-mango-marketpdf-7c2f1663797dd89bd736318ba047cadf.html

https://whotrades.com/go/3/43105547435?feedContext=limex

https://gofile.io/d/YOc8Pi

https://www.mediafire.com/file/ihsuk2bnwptiw4l/Plant-Derived+and+Synthetic+Sugar+Market.pdf/file

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se présente comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com