Le marché du thon devrait connaître une croissance de l’industrie à un taux de 4,0% d’ici 2028

Le marché du thon devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du thon fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

L’augmentation des préférences des consommateurs pour les fruits de mer dans diverses cuisines en raison de leur richesse en protéines, vitamines et minéraux essentiels accélère la croissance du marché du thon. Cela signifie que la valeur marchande du thon, qui était de 39,3 milliards USD en 2020, grimpera à 53,78 milliards USD d’ici 2028.

Le thon appartient à la famille des poissons maquereaux et fait partie intégrante du scénario mondial de la pêche. Le thon est apprécié autour de la comme fraîchement cuit, congelé, en conserve et en sushi. La saveur du thon est très délicieuse et différente du goût de tous les autres fruits de mer.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du thon au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’utilisation des fruits de mer en raison de son goût riche, de ses propriétés nutritives et de sa faible empreinte carbone par rapport aux autres produits à base de viande et de bœuf. En outre, l’augmentation de la sensibilisation à la santé devrait encore propulser la croissance du marché du thon.

Étendue du marché du thon et taille du marché

Le marché du thon est segmenté en fonction du type, de l’espèce et du circuit de distribution . La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du thon est segmenté en conserve, congelé et frais.

Sur la base des espèces, le marché du thon est segmenté en listao, albacore, germon, thon obèse, thon rouge.

Sur la base du canal de distribution, le marché du thon est segmenté en hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, en ligne et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial du thon

Le marché mondial du thon est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, espèce et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’Asie-Pacifique domine le marché du thon en raison de l’augmentation du nombre de restaurants qui servent des fruits de mer. De plus, l’arrivée de plateformes de commande en ligne qui proposent également des cuisines de fruits de mer stimulera davantage la croissance du marché du thon dans la région au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient observer une croissance importante du marché du thon en raison de la présence d’acteurs clés. En outre, l’augmentation de la consommation de fruits de mer devrait encore propulser la croissance du marché du thon dans la région dans les années à venir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thon

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché du thon sont:

Thai Union Group PCL, Tri Marine, Starkist Co., FRINSA DEL NOROESTE SA, Bumble Bee Foods LLC, Pacific American Fish Company, Inc., Jealsa, Grupo Calvo, Wild Planet Foods, PT. Aneka Tuna Indonesia, American Seafoods Company LLC, Ocean Brands Corp., Dongwon Group, GuoLian.Cn, Princes Foods, Natural Sea, HagoromoPacific Seafood, LEE FISHING, Phillips Foods, Inc., Mowi parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

