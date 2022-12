Le marché du thé biologique devrait atteindre d’ici 2029, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

» Le rapport de recherche universel sur le marché du thé biologique fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués à l’aide d’une analyse SWOT. Cette métamorphose peut être soumise aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Analyse et taille du marché

Le thé est une boisson aromatique populaire préparée en faisant bouillir les feuilles et les bourgeons de la plante Camellia sinensis. Le thé est une boisson rafraîchissante qui aide à réduire le stress et qui est largement consommée dans le monde. Le thé biologique contient beaucoup d’ antioxydants et de flavonoïdes. On pense qu’ils ont des propriétés anticancéreuses et anti-âge, ce qui en fait une option plus saine.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du thé biologique, qui était évalué à 1,5 milliard USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 2,50 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Le thé biologique est une boisson qui ne contient aucun matériau synthétique tel que des engrais chimiques, des herbicides, des pesticides ou des fongicides. Il s’appuie sur des méthodes de traitement naturelles telles que le compostage, l’énergie solaire, la rotation des cultures et les attrape-insectes collants pour maintenir l’approvisionnement en eau sûr et exempt de produits chimiques toxiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (vert, noir, autres), forme (feuilles séchées, poudre, liquide, autres), type d’emballage (sachets en papier, canettes, cartons, sachets de thé, autres), canal de distribution (en magasin, hors magasin) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Tata Consumer Product Limited (Inde), Unilever (Royaume-Uni), Associated British Foods plc (Royaume-Uni), Vahdam (Inde), Celestial Seasonings (États-Unis), Bombay Burmah Trading Corporation Limited (Inde), Stash Tea (États-Unis), Bigelow Tea ( États-Unis), Shangri-la Tea (États-Unis), Yogi (États-Unis), Mighty Leaf Tea (Canada), Numi, Inc. PBC (États-Unis) ITO EN LTD. (Japon), The Republic of Tea (États-Unis), Dunkin Brands Inc. (États-Unis), Wagh Bakri Tea Group (Inde), Keurig Green Mountain, Inc. (États-Unis), SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (Japon) Des opportunités Sensibilisation des consommateurs aux produits étiquetés propres

Demande croissante de produits prêts à l’emploi

Efforts des fabricants pour réduire l’empreinte carbone grâce à l’innovation de produits

Dynamique du marché du thé biologique

Conducteurs:

Changer la préférence des consommateurs pour les consommables sans produits chimiques.

La préférence croissante des clients pour des consommables sûrs, sans produits chimiques et sains est l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché. De plus, la culture du thé biologique repose sur des processus écologiques, une biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, ce qui maintient la fertilité des sols et favorise la biodiversité végétale. Ceci, combiné aux initiatives croissantes prises par les organes directeurs de divers pays pour encourager l’adoption de pratiques agricoles durables par le biais de diverses incitations et subventions, contribue à la croissance du marché.

Changement de mode de vie et demande croissante de l’industrie des soins personnels

Parmi les facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision, citons l’augmentation de la population active, la demande croissante de produits prêts à l’emploi et l’expansion des marchés de détail. L’utilisation croissante du thé comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait stimuler la croissance du marché mondial des capsules de thé. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à des modes de vie sains sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du thé biologique.

Opportunité

Plusieurs fabricants développent des sachets de thé avec un emballage extérieur compostable et biodégradable pour réduire leur empreinte carbone. Ils introduisent également des variantes prêtes à boire afin d’élargir leur portefeuille de produits et de stimuler les ventes globales. En outre, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, qui devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la taille du marché du marché au niveau mondial du marché Thé biologique?

Quelle taille d’écran est la plus préférée par les consommateurs ?

Quel mode de distribution est le plus préféré par les fabricants du marché du thé bio ?

Quel est le groupe d’âge préféré pour cibler le marché des fabricants ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent, inhibent la croissance du marché et quel est le degré d’impact des moteurs et des contraintes?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché Thé bio ?

Quelle est la région / le pays leader pour la croissance du marché ? Quel est le taux de croissance anticipé des principales régions au cours de la période de prévision ?

Comment les marchés émergents pour le marché devraient-ils se comporter dans les années à venir ? Comment le modèle de consommation devrait-il évoluer à l’avenir ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial? Quelle est la position actuelle sur le marché des principaux acteurs ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Qui sont les principaux distributeurs, commerçants et revendeurs opérant sur le marché Thé biologique ?

