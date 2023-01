Le marché du thé biologique croîtra à un taux de 6,60 % jusqu’en 2029 | Tendances et opportunités commerciales

Le rapport d’analyse cohérente du marché du thé biologique est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle la croissance de l’entreprise. Ce rapport de recherche sur l’industrie est conçu pour fournir des informations quantitatives granulaires, combinées à des informations clés sur l’industrie, dans le but de contribuer au développement organisationnel durable. Analyser la demande de produits par composant. La recherche nouvellement organisée de ce rapport de marché suggère que le marché mondial est largement responsable de la fourniture d’informations importantes sur l’état du marché et les entreprises souhaitables concernant chaque fabricant.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial du thé biologique

Data Bridge Market Research analyse que le marché du thé biologique, évalué à 1,5 milliard de dollars en 2021, devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,60 % sur la période de prévision 2022 à 2029 .

Le thé biologique est une boisson qui ne contient pas de matières synthétiques telles que des engrais chimiques, des herbicides, des pesticides ou des fongicides. Il s’appuie sur des méthodes de traitement naturelles telles que le compostage, l’énergie solaire, la rotation des cultures et les pièges à insectes collants pour maintenir notre approvisionnement en eau sûr et exempt de produits chimiques toxiques.

développement récent

Sariwangi, une marque de thé indonésienne détenue par Unilever, a annoncé le lancement de ses nouveaux produits de thé bio 3 en 1 en juin 2019. La nouvelle gamme de produits de la société comprend deux saveurs de thé au lait en poudre : caramel et Teh Tarik.

Dans le cadre des célébrations de son centenaire, Wagh Bakri Tea Group, une société de thé haut de gamme basée dans le Gujarat, en Inde, a annoncé en mai 2019 qu’elle avait introduit des emballages de thé pour sa gamme de thés biologiques.

En novembre 2019, Ajinomoto General Foods Inc., un autre acteur majeur du marché du thé biologique, a annoncé une coentreprise au Japon avec Accenture plc, un leader technologique mondial.

Étendue du marché et marché mondial du thé biologique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du thé biologique sont :

Tata Consumer Products Limited (Inde)

Unilever (Royaume-Uni)

Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

Vadam (Inde)

Heavenly Seasonings, (États-Unis)

Bombay Burmah Trading Corporation Limited (Inde)

Stash Tea (États-Unis)

Thé Bigelow (États-Unis)

Thé Shangri-la (États-Unis)

Yogi (États-Unis)

République du thé (États-Unis)

Thé Mighty Leaf (Canada)

numi, inc. PBC (États-Unis)

IL EST DANS LTD. (Japonais)

Dunkin Brands Inc. (États-Unis)

Groupe de thé Wagh Bakri (Inde)

Keurig Green Mountain, Inc. (États-Unis)

SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED (Japon)

Portée du marché mondial du thé biologique

Le marché du thé biologique est segmenté en fonction du type, de la forme, du type d’emballage et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Formulaire

Congé sec

Poussière

Liquide

Autres

Écrit

Vert

Noir

Autres

Type d’emballage

Sacs en papier

canettes

Boîtes en carton

sachets de thé

Autres

canal de vente

en magasin

Non basé sur le magasin

Dynamique du marché du thé biologique

Conducteurs:

Changement dans la préférence des consommateurs pour les consommables sans produits chimiques.

La préférence croissante des clients pour des consommables sûrs, sans produits chimiques et sains est l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché. De plus, la culture du thé biologique repose sur des processus écologiques, une biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, ce qui maintient la fertilité des sols et favorise la biodiversité végétale. Ceci, combiné aux initiatives croissantes prises par les organismes gouvernementaux dans divers pays pour encourager l’adoption de pratiques agricoles durables par le biais de diverses incitations et subventions, contribue à la croissance du marché.

Changement de style de vie, ainsi que la demande croissante de l’industrie des soins personnels

Certains des facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision comprennent une main-d’œuvre croissante, une demande croissante de produits de prêt-à-porter et des marchés de détail en expansion. L’utilisation croissante du thé comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait alimenter la croissance du marché mondial des capsules de thé. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et en boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains sont d’autres facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché du thé biologique.

Chance

Plusieurs fabricants développent des sachets de thé avec un emballage extérieur compostable et biodégradable pour réduire leur empreinte carbone. Ils introduisent également des variantes prêtes à boire pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs ventes globales. De plus, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, qui devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

restriction

Les principales contraintes de ce marché sont une augmentation de la tendance de la consommation de café et la fluctuation des prix des matières premières causée par des conditions météorologiques imprévisibles. D’autre part, le marché devrait se développer en raison de la demande croissante de tisane et du lancement de nouvelles saveurs et types de thé biologique. De plus, les principaux acteurs de l’industrie ont adopté une stratégie de tarification marginale, qui devrait étouffer la croissance globale du marché. La croissance du marché devrait également être entravée par un manque de connaissances sur les thés biologiques.

Este informe de mercado de té orgánico proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché.

Le rapport répond à des questions telles que:

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial du thé biologique?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial du thé biologique au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines à investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial du thé biologique ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial du thé biologique ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial du thé biologique ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial du thé biologique ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial du thé biologique ?

