Le marché du tapioca devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Analyse et taille du marché

La large adaptabilité agro-écologique de la plante de manioc et sa capacité à produire des rendements plus élevés avec un investissement moindre ont contribué à répondre à la demande croissante d’amidon de tapioca parmi les industries d’utilisation finale. L’application généralisée de l’amidon de tapioca dans un large éventail d’industries, de l’alimentation et des boissons à l’alimentation animale , continuera de stimuler la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du tapioca qui a augmenté d’une valeur de 3,96 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 6,61 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,62 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Types (frais, séchés), utilisations (agent épaississant, agent stabilisant, agent moussant, agent liant), applications (alimentaire, boisson, industrie textile, industrie de la colle, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie minière, industrie de la construction, autres), produit (Aliments pour animaux de tapioca, farine de tapioca, chips de tapioca, granulés, perles) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co., Ltd (Chine), American Key Food Products (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), SPAC Starch Products (India) Ltd (Inde), Ingredion (États-Unis), Tapioca Starch Industry Co., Ltd (Thaïlande), EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY CO., LTD. (Thaïlande), Psaltry International Limited (Nigeria), Dadtco Philafrica BV (Afrique du Sud), Tapioca Vietnam (Vietnam), Lentus Foods & Agro Ltd (Nigeria), kengSeng Group Of Company (Chine) Des opportunités Les fabricants introduisent de nouvelles techniques de traitement et de nouvelles méthodes d’emballage

Sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains

L’utilisation croissante d’aliments et de boissons biologiques comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels

Définition du marché

Le tapioca est fabriqué à partir de manioc et est couramment utilisé pour épaissir les aliments liquides tels que le pudding. Leurs propriétés stabilisantes et épaississantes sont largement utilisées dans les industries alimentaires, textiles, de la colle et cosmétiques. Ils sont riches en calcium, fer, manganèse et folate, ce qui les rend idéaux pour les femmes enceintes.

Dynamique du marché du tapioca

Conducteurs

Les diverses applications de l’amidon de tapioca stimulent la croissance de l’amidon de tapioca

Le produit est largement utilisé comme agent épaississant et stabilisant. La teneur élevée en glucides de l’amidon et la prévention de diverses allergies alimentaires devraient soutenir la croissance du marché mondial de l’amidon de tapioca dans les années à venir. De plus, l’amidon de tapioca aide au maintien de la glycémie et à la réduction du taux de cholestérol.

Augmentation de la demande de viande biologique

L’amidon de tapioca a été largement utilisé comme agent de charge dans une large gamme de produits alimentaires pour bébés et de compléments nutritionnels pour nourrissons disponibles dans le commerce. L’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, qui a alimenté la demande de préparations pour nourrissons, aidera le marché de l’amidon de tapioca à se développer dans les années à venir. En raison de ses bienfaits pour la santé, cet extrait de manioc est populaire comme « super aliment » dans des pays comme l’Inde.

Opportunité

En raison de la popularité croissante de l’amidon de tapioca, les fabricants introduisent de nouvelles techniques de traitement et de nouvelles méthodes d’emballage. De plus, de nouvelles recettes à base d’amidon de tapioca ont récemment gagné en popularité dans le monde entier. Suivant les traces de l’évolution des modes de consommation des consommateurs, les fabricants considèrent les nouvelles conceptions d’emballage comme une stratégie de vente clé pour les clients modernes, qui sont de plus en plus conscients de l’étiquetage des produits et préfèrent les produits à étiquette propre.

