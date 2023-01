Le marché du tabac à chicha observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Marché mondial du tabac à chicha, par type de produit (tabac à chicha fort, tabac à chicha doux, tabac à chicha léger), saveur (fruits, menthe, chocolat, caramel , boissons et saveurs mélangées), canal de distribution (direct, indirect) – Tendances et prévisions du secteur à 2029

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, il y a eu une croissance immense de la participation aux activités de tabagisme. De plus, l’acceptation croissante du tabac à narguilé dans divers restaurants, salons et cafés à thème et la tendance à la hausse des saveurs nouvellement ajoutées au narguilé alimentent la croissance du marché du tabac à chicha. Par conséquent, on estime que le marché croîtra rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du tabac à chicha était évalué à 882,54 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1516,36 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (tabac à chicha fort, tabac à chicha doux, tabac à chicha léger), saveur (fruits, menthe, chocolat, caramel, boissons et saveurs mélangées), canal de distribution (direct, indirect) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts FUMARI (États-Unis), Haze Tobacco (États-Unis), Al Fakher Tobacco Factory (EAU), SOCIALSMOKE (États-Unis), Japan Tobacco Inc. (Japon), SOEX (Allemagne), Prince Molasses (Maroc), Romman Shisha (États-Unis), Mazaya (Koweït), Ugly Hookah (États-Unis), Cloud Tobacco (États-Unis), Flavors of Americas SA (Paraguay), Al Amir Tobacco (EAU), STARBUZZTOBACCO. (États-Unis), Nakhla (Irak), MujeebSons (Inde), Godfrey Phillips India Ltd. (Inde), The Eastern Company (États-Unis), ALWAHA-TOBACCO. (NOUS) Opportunités de marché Croissance des techniques de marketing innovantes pour attirer et cibler les consommateurs potentiels

Investissements dans la recherche et le développement de plusieurs produits du tabac à faible risque

Définition du marché

Le tabac à chicha est un mélange de tabac, d’eau, de glycérine , de composants aromatiques et de substances aromatiques, qui est ensuite fumé à travers un appareil à narguilé. Ce tabac aromatisé et aromatique est fumé par la majorité de la population en raison de ses caractéristiques relaxantes. Avec un certain nombre d’offres de saveurs pour le produit, le marché devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de son adoption généralisée. La chicha, également connue sous le nom de tabac à pipe à eau, argile, maassel, narguilé ou narguilé dans différentes régions du monde, est consommée pour son effet relaxant et énergisant. Le tabac à chicha est une mélasse sous forme sirupeuse de tabac consommé par le biais d’une pipe à eau ou d’un narguilé et se décline en différentes saveurs.

Dynamique du marché du tabac à chicha

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des idées fausses sur les effets nocifs de la consommation de pipe à eau

Afin de réduire le tabagisme, de nombreux consommateurs se tournent vers la pipe à eau. Les consommateurs ignorent largement les effets nocifs du tabac à chicha fumé dans les conduites d’eau, malgré le fait que fumer du tabac à chicha est plus nocif pour la santé que fumer des cigarettes. Cette idée fausse est répandue parmi les personnes qui fument et ne fument pas. La logique la plus courante à l’appui de cette idée fausse est que l’eau absorbe la majorité de la nicotine lors de la consommation de tabac à chicha, ce qui en fait une alternative plus sûre à la cigarette. Cependant, malgré la spirale descendante de l’industrie du tabac, cette idée fausse est la principale raison de la croissance mondiale du tabac à chicha.

Forte augmentation du nombre de femmes fumeuses

À mesure que la vie des gens devient plus mouvementée et stressante, le nombre de fumeurs, hommes et femmes, a augmenté. En outre, les compagnies de tabac ont lancé des produits étiquetés féminins afin d’augmenter le nombre de consommatrices. Le tabac à chicha aromatisé devient de plus en plus populaire parmi la génération du millénaire.

L’inclinaison croissante vers le tabac à chicha pour échapper au stress et à l’ennui quotidiens propulsera davantage le taux de croissance du marché du tabac à chicha. En outre, l’augmentation de l’argent disponible, l’urbanisation rapide, l’essor du commerce de détail en ligne couplé à l’émergence rapide de l’industrie du commerce électronique stimulent également la croissance globale du marché.

Opportunités

Recherche et développement et techniques de commercialisation

En outre, les fabricants de produits du tabac ont investi dans le développement de plusieurs produits du tabac à faible risque afin d’étendre davantage les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la croissance des techniques de marketing innovantes que les acteurs utilisent pour attirer et cibler le potentiel les consommateurs augmenteront encore la croissance future du marché du tabac à chicha.

