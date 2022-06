Le marché du système sur module (SoM) devrait atteindre 3 682,64 millions de dollars américains d’ici 2028

L’étude «System on Module Market» de «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le système sur le marché des modules devrait passer de 2 174,8 millions de dollars US en 2022 à 3 682,6 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,2 % de 2022 à 2028.

L’utilisation croissante des systèmes de contrôle, de la robotique et des technologies de l’Internet des objets (IoT) pour maintenir les processus dans les industries est l’un des principaux facteurs à l’origine de l’adoption du système sur modules. Les solutions intégrées aux fonctionnalités SoM telles que la haute précision, la précision et les performances améliorées du processus de fabrication. L’utilisation d’un SoM intégré est en augmentation car il contribue à améliorer la fabrication, l’assemblage des produits, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les opérations logistiques. Les fabricants remplacent de plus en plus leurs systèmes informatiques conventionnels par des solutions compactes et économiques rendues possibles par les SoM. Ainsi, les applications généralisées des SoM dans les processus d’automatisation industrielle, y compris le contrôle de processus et la fabrication discrète, stimulent le système sur la croissance du marché des modules.

Le rapport facilite la détermination et l’interprétation des principaux acteurs du marché, des portefeuilles contenant les informations nécessaires telles que les profils d’entreprise, les composants et les services proposés, les informations financières des dernières années, les développements clés des dernières années, qui aident à construire des stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel dans le long terme. Le rapport analyse également les facteurs affectant le marché du système sur module du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future.

La pandémie de COVID-19 a affecté négativement le système sur le marché des modules avec des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des retards de production. Les blocages imposés par plusieurs gouvernements, les restrictions imposées sur les barrières commerciales internationales et la fermeture temporaire d’usines de fabrication dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public entravent la croissance du marché. L’incertitude sur le marché boursier et la baisse de confiance des entreprises ont semé la panique chez les clients. Cependant, les gouvernements du monde entier ont autorisé des assouplissements des restrictions fin 2020 ; ils prennent également des initiatives importantes et fournissent des fonds pour soutenir le secteur de l’électronique et des semi-conducteurs. De plus, la demande de SoM a commencé à augmenter avec la réouverture de ce secteur. Une augmentation des investissements dans le secteur de la santé pour réduire les effets de la pandémie, le développement d’appareils sans fil pour surveiller les patients à distance pendant la crise et la demande croissante de solutions robotiques avancées dans les hôpitaux soutiennent la croissance du système sur le marché des modules.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Système sur le marché des modules: paysage concurrentiel et développements clés

• Microchip Technology, Inc.

• Advantech Co. Ltd.

• SoMLabs

• Axiomtek Co., Ltd.

• Connect Tech inc.

• Société National Instruments Corporation

• MAC, Inc.

• congatec GmbH

• AAEON

• Systèmes Emcraft

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché du « marché du système sur module ».

• Principales tendances du marché freinant la croissance du marché du « marché des systèmes sur module ».

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché du « marché des systèmes sur modules ».

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial « XYZ ».

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

