Le marché du système d’observation de la Terre (EOS) devrait être résilient de 2022 à 2030

Synopsis du marché: marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS)

Le travail principal du système d’observation de la Terre est de recueillir des informations relatives à l’aspect géographique de la Terre. Les systèmes d’observation de la Terre ont de nombreuses applications dans une grande variété d’industries, y compris les services basés sur la localisation, la surveillance de l’environnement et des ressources naturelles, la défense, l’électricité et l’énergie, et d’autres marchés complémentaires. La croissance croissante des activités d’infrastructure et de services basés sur la localisation, augmente le besoin d’équipements avancés d’amélioration de l’image dans les résultats, augmente la demande de système d’observation de la Terre à travers le monde. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des systèmes d’observation de la Terre dans les prochaines années. Le marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS) devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS)

L’industrie de l’observation de la Terre se développe continuellement, anticipant l’intégration de nouvelles technologies, de sources de données non conventionnelles et de modalités de détection. Alors que la demande croissante de données d’observation de la Terre explose pour identifier le changement climatique, les catastrophes naturelles, le défi démographique mondial, le besoin de données d’observation de la Terre à petite et à grande échelle augmente, ce qui est susceptible de stimuler la croissance de l’observation mondiale de la Terre. marché du système au cours de la période de prévision.

De plus, le coût d’investissement initial élevé devrait entraver la croissance du marché mondial des systèmes d’observation de la Terre. En outre, la coordination entre les différentes bases de données, la personnalisation et la réutilisabilité sont une autre raison qui pourrait entraver la croissance du marché.

L’avancement et l’adoption de nouvelles technologies ainsi que l’utilisation de fusées réutilisables ont apporté de nombreuses opportunités pour l’aérospatiale. De plus, la production de masse de satellites est devenue une tendance dans le domaine aérospatial, car le coût de lancement des satellites est considérablement réduit, de sorte que les fabricants de systèmes d’observation de la Terre devraient rencontrer de grandes opportunités au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché: marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS)

Le marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS) est segmenté par solution, application et régions.

Le marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS) est segmenté sur la base d’une solution en tant que données commerciales et services à valeur ajoutée. Le segment des données commerciales détient une part de marché importante, car plusieurs sociétés sont opérationnelles dans les secteurs verticaux commerciaux du divertissement et de la gestion des catastrophes.

Sur la base de l’application, le marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS) est segmenté en infrastructures, services basés sur la localisation, énergie et électricité, gestion des catastrophes et autres applications. Parmi les applications segmentées, on estime que le segment des applications d’infrastructure détient la plus grande part de marché de plus de 50 %. La demande de l’industrie des infrastructures est soutenue par le développement infrastructurel continu des autoroutes, des aéroports, des gratte-ciel et autres, propulsant la nécessité d’un système d’observation de la Terre au cours de la période de prévision.

Aperçu régional: marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS)

Dans la région, le marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS) est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché nord-américain de l’observation de la Terre devrait conserver sa domination en raison de l’avancement des technologies spatiales, notamment la réutilisation des fusées. En outre, le solide soutien du gouvernement, sous la forme de subventions aux institutions universitaires et aux entreprises, pour développer des dispositifs d’imagerie avancés.

Le segment Asie-Pacifique a évolué en tant que marché potentiel attribuant une augmentation de l’adoption de technologies de pointe pour améliorer l’infrastructure des pays en développement. En outre, plusieurs entreprises sont opérationnelles dans les secteurs commerciaux des médias et du divertissement et de la gestion des catastrophes, avec l’aide du système d’observation de la Terre.

Paysage concurrentiel: marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS)

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS) sont le groupe Airbus, Boring, BAE Systems, Harris Corporation , Lockheed Martin Corp., UrtheCast Corp., OHB Group, Thales Group, Raytheon Intelligence & Space, Northrop Grumman Corporation, Planet Labs Inc., Maxar, MDA Corp. , Harris Corporation et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet au fabricant d’attirer de nouveaux clients et de gagner des parts de marché importantes dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée: marché mondial du système d’observation de la Terre (EOS)

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2020 Période de prévision 2021 – 2028 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2021 à 2028 Segmentation du marché Par Solution – Données commerciales, Services à valeur ajoutée Par application – Infrastructure, services basés sur la localisation, énergie et électricité, gestion des catastrophes et autres applications Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le marché mondial de l’observation de la Terre. Rapport sur le marché du système (EOS) basé sur la solution, l’application et la région.

