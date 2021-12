Le marché du système de reconnaissance des employés sociaux devrait augmenter avec 14,1% du TCAC d’ici 2028 – Globoforce Limited (Workhuman), Kudos Inc., PossibleWorks, Terrberry, Semos Cloud

Le marché mondial des systèmes de reconnaissance sociale des employés devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision. Les systèmes de reconnaissance sociale des employés sont conçus pour reconnaître la contribution d’un employé au succès de l’entreprise. De telles solutions valent la peine d’améliorer le moral du personnel et de récompenser sa participation aux tâches clés. Les systèmes de reconnaissance sociale des employés sont fréquemment utilisés dans pratiquement toutes les tailles d’entreprises en raison de leur innovation technologique.

Les États-Unis sont un marché important pour le système de reconnaissance sociale des employés dans les entreprises. Le nombre croissant de cas confirmés de COVID-19 et l’augmentation des décès signalés dans le pays ont affecté les fournisseurs de logiciels en raison de la baisse de la demande pour leurs produits. Les fermetures d’entreprises et la distanciation sociale aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont un impact sur l’adoption des systèmes de reconnaissance sociale des employés. L’Amérique du Nord abrite un grand nombre d’entreprises technologiques, et l’impact de l’épidémie de COVID-19 a été modéré en 2020 et il est le même en 2021. L’impact de la pandémie de COVID-19 est à court terme et devrait diminuer en les années à venir.

Aujourd’hui, les entreprises adoptent de plus en plus des solutions numériques et technologiques pour transformer leurs modèles commerciaux et leurs processus existants afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’augmenter la croissance des revenus en mettant en œuvre des solutions numériques et des systèmes automatisés efficaces. Au cours des dernières années, la prolifération des appareils intelligents et connectés, l’adoption du cloud computing et l’émergence de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) ont conduit à l’avènement de lieux de travail intelligents et intelligents. En raison de la pénétration croissante des applications Web, des applications mobiles et des solutions logicielles en tant que service (SaaS) dans les entreprises, la demande de solutions avancées de reconnaissance des employés augmente à un rythme impressionnant. En raison du fait que la main-d’œuvre moderne exige une motivation de manière moderne, les plateformes de reconnaissance sociale contribuent à renforcer les relations professionnelles dans les PME comme dans les grandes entreprises. Avec des solutions telles que les plateformes de reconnaissance sociale des employés, les secteurs verticaux tels que l’informatique et les télécommunications, la fabrication, la vente au détail et les soins de santé peuvent renforcer les liens entre les employés et l’employeur. En outre, la plate-forme aide à optimiser les coûts de récompense en fonction du budget disponible. Ainsi, tous les avantages offerts par les plateformes de reconnaissance des employés stimulent la croissance du marché au niveau mondial.

Actuellement, une croissance continue de la participation de la haute direction à la reconnaissance des employés donne un coup de pouce bien nécessaire au secteur de la reconnaissance sociale des employés. La participation de la haute direction à de tels événements et programmes a entraîné une croissance accrue et stable pour certaines entreprises. Ces systèmes de reconnaissance sociale des employés peuvent être basés sur des applications, permettant à la haute direction de participer activement à des événements de n’importe quel endroit tout en reconnaissant et en récompensant les efforts déployés par les employés et les équipes via des applications Web de réseautage social sur leurs appareils personnels. De plus, les systèmes de reconnaissance sociale des employés permettent aux employés de s’engager de manière informelle avec leurs équipes respectives et leurs supérieurs, ce qui entraîne une augmentation de la productivité des employés.

Perspectives stratégiques

Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Terryberry, Kudos Inc., globoforce, Achievers Solutions Inc. et BI Worldwide sont parmi les principaux acteurs mettant en œuvre des stratégies pour élargir leur clientèle et gagner des parts importantes sur le marché mondial des systèmes de reconnaissance sociale des employés, ce qui, à son tour, leur permet de maintenir leur marque à l’échelle mondiale. Voici quelques-uns des développements clés récents :

