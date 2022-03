Le marché du système de gestion des files d’attente virtuelles en Amérique du Sud devrait atteindre 21,99 millions de dollars américains d’ici 2021 : 2028 | accesso Technology Group, plc, Advantech Co. Ltd., AKIS Technologies

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché du système de gestion des files d’attente virtuelles en Amérique du Sud» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que avec l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché du système de gestion des files d’attente virtuelles en Amérique du Sud au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles dans SAM devrait passer de 16,04 millions de dollars US en 2021 à 21,99 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,6 % de 2021 à 2028.

Le marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles est actuellement dominé par de grandes entreprises clientes dans divers pays. Les opérations complexes, les coûts opérationnels élevés, la tendance dominante du travail en temps réel et l’adoption rapide de solutions avancées sont parmi les principales raisons de la demande de solutions et de services de gestion de files d’attente virtuelles dans les grandes entreprises. Bien que les grandes entreprises soient à l’avant-garde de la transformation numérique pour améliorer les opérations, les PME connaissent également une croissance considérable dans l’adoption de solutions technologiques avancées telles que le système de gestion de file d’attente virtuelle en remplaçant les solutions traditionnelles de gestion de file d’attente. Avec la popularité croissante du système de gestion de file d’attente virtuelle basé sur le cloud, les PME augmentent leurs investissements dans de telles solutions, offrant ainsi une énorme opportunité de croissance aux acteurs du marché opérant sur le marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Accesso Technology Group, plc

• Advantech Co. Ltd.

• AKIS Technologies

• La Haye Australie

• Omori

• Mettre en file d’attente

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Système de gestion de file d’attente virtuelle en Amérique du Sud. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché du système de gestion des files d’attente virtuelles en Amérique du Sud pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. marché.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché du système de gestion des files d’attente virtuelles en Amérique du Sud.

