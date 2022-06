Le marché du système de gestion de trésorerie (TMS) affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du système de gestion de trésorerie (TMS) devrait passer de 3 733,7 millions de dollars en 2021 à 10 606,1 millions de dollars en 2030, à un TCAC de 12,3 % de 2022 à 2030. logiciel qui automatise la gestion des finances d’une entreprise. Il automatise la gestion des activités financières telles que les flux de trésorerie, les actifs et les investissements pour les entreprises. Par conséquent, la demande pour de tels logiciels augmente sur le marché car elle réduit les inexactitudes financières et les erreurs de documentation. De plus, il a réduit le temps en automatisant et en numérisant les processus financiers, augmentant ainsi sa demande sur le marché.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/treasury-management-system-market

Impact du COVID-19 sur le marché mondial du Système de gestion de trésorerie (TMS)

L’impact du COVID-19 sur la population mondiale ne peut être sous-estimé. Cela a un impact négatif sur l’économie mondiale et de nombreuses entreprises devront se reconstruire pendant des années.

Alors que les crises de santé publique et économiques se déroulent, de nombreuses entreprises ont connu des sorties massives de dettes et de capitaux des économies en développement, accompagnées d’une baisse des envois de fonds et d’effets domino sur les finances nationales.

Portée du marché mondial du système de gestion de trésorerie (TMS)

L’étude classe le marché du système de gestion de trésorerie en fonction du type et de l’application sur une base régionale et mondiale.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/treasury-management-system-market?opt=2950

Par type (Revenu, USDM, 2017-2030)

Systèmes

sur site Systèmes hébergés dans le cloud

Par application (Revenu, USDM, 2017-2030)

Grandes entreprises

PME Perspectives

gouvernementales

par région (Revenu, USDM, 2017-2030)

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France Royaume-

Uni

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Vietnam

Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des chiffres, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/treasury-management-system-market

On observe que le segment des PME représente la plus grande part de marché par application

Sur la base de l’application, le marché mondial des systèmes de gestion de trésorerie est divisé en grandes entreprises, PME et gouvernement. En 2021, le segment des PME représentait la plus grande part de marché sur le marché. Améliorez vos liquidités en rationalisant et en automatisant les processus de trésorerie. Les PME peuvent tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées et développer leurs activités plus efficacement en utilisant un TMS.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des systèmes de gestion de trésorerie au cours de la période de prévision. La région comprend des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. En raison de la demande croissante des entreprises, des activités commerciales croissantes des banques et des institutions financières et du taux élevé d’adoption des solutions TMS parmi les PME, l’Amérique du Nord devrait avoir la part la plus élevée.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/treasury-management-system-market

Marché mondial du système de gestion de trésorerie (TMS) Acteurs clés dans le monde

Oracle

Finastra

Salmon Software Limited

ACI

Treasury

Broadridge Financial Solutions

Gresham Technologies Taulia

Route Solutions Investopedia Intimate