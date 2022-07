Le marché du système de gestion de surveillance intelligente des parasites devrait atteindre 1 219,35 millions de dollars américains d’ici 2028 – Dernières recherches exclusives de The Insight Partners

L’étude de Marché Système intelligent de gestion de la surveillance des nuisibles réalisée par « The Insight Partners » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché du système de gestion de surveillance intelligente des parasites jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par composant (matériel et logiciels et services) et utilisateur final (commercial, résidentiel, agricole et industriel)», le Le marché des systèmes intelligents de gestion de la surveillance des ravageurs devrait passer de 805,06 millions de dollars US en 2022 à 1 219,35 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,2 % de 2022 à 2028.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative @https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00015753/

(* Si vous avez des exigences particulières, veuillez-nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Le système intelligent de gestion de la surveillance des ravageurs, basé sur le matériel, comprend des pièges de surveillance intelligents, des pièges mécaniques à rats et à souris, des capteurs et des drones GPS, entre autres. Les pièges de surveillance intelligents sont des dispositifs de surveillance qui attirent les insectes nuisibles ciblés, détectent l’insecte qui entre et prennent des photos de celui-ci. Le piège comprend également des attractifs puissants (phéromones et/ou nourriture) pour augmenter l’efficacité de capture et emprisonne l’insecte sur son sol collant. De plus, les pièges à rats et à souris mécaniques utilisent des mâchoires actionnées par un ressort hélicoïdal et un mécanisme de déclenchement. Le matériel de surveillance des nuisibles mentionné ci-dessus est largement utilisé dans les lieux commerciaux et résidentiels. Cependant, les drones GPS sont largement utilisés dans l’agriculture pour surveiller et contrôler le ravageur. Dans le cadre de la modernisation agricole, les véhicules aériens sans pilote (UAV) ou les drones peuvent surveiller l’incidence de la diminution des récoltes et des ravageurs du point de vue micro et macro aérien au sol. Les développements dans le matériel créeront plus d’opportunités pour la fabrication de nouveaux systèmes intelligents de surveillance des ravageurs, et alimenteront à leur tour la croissance du marché des systèmes intelligents de gestion de la surveillance des ravageurs.

En ce qui concerne le matériel utilisé dans les systèmes intelligents de surveillance des ravageurs, des entreprises telles que FarmSense développent de nouveaux systèmes pour améliorer la gestion des cultures. Le système de l’entreprise aide les agriculteurs à adopter l’apprentissage automatique avancé, l’intelligence artificielle et l’analyse en temps réel pour améliorer la gestion des cultures et la surveillance des insectes. Le FlightSensor de la société utilise une technologie de capteur optique plus récente pour automatiser les processus de classification et de comptage des insectes en temps réel. Ce capteur offre un accès immédiat aux agriculteurs, ce qui les aide à prendre efficacement des décisions critiques sur la lutte antiparasitaire et les cultures. De même, en octobre 2021, Syngenta, une entreprise suisse connue pour proposer des sciences et technologies agricoles pour les semences et les pesticides, explore le scanner d’insectes DIOPSIS (Digital Identification of Photographically Sampled Insect Species). Ce scanner aide les producteurs à obtenir des informations sur les insectes et les ravageurs bénéfiques pour leurs cultures. Faunabit, une start-up, a fondé ce scanner, dans lequel Syngenta explore des scanners pour la pratique agricole régulière. Le scanner permettra également de mesurer la biodiversité sur le terrain et de développer un système d’aide à la décision pour les agriculteurs. De tels développements devraient créer des opportunités commerciales lucratives pour les systèmes avancés de surveillance des ravageurs et propulser la croissance du marché des systèmes intelligents de gestion de la surveillance des ravageurs.

Bénéficiez de remises lucratives sur l’étude de recherche « Système intelligent de gestion de la surveillance des nuisibles Marketé » : https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPRE00015753/

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché Système intelligent de gestion de la surveillance des nuisibles sont

Anticimex, Bell Labs, Bayer AG, Corteva, Ecolab, and Rentokil Initial PLC sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des systèmes intelligents de gestion de la surveillance des ravageurs.

La taille du marché du système intelligent de gestion des nuisibles est segmentée en composants, utilisateurs finaux et zones géographiques. Sur la base des composants, l’analyse du marché du système intelligent de gestion de la surveillance des ravageurs est classée en matériel et logiciels et services. Par utilisateur final, l’analyse du marché du système intelligent de gestion de la surveillance des ravageurs est segmentée en commercial, résidentiel, agricole et industriel. Sur la base de la géographie, la taille du marché du système intelligent de gestion des nuisibles est principalement répartie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (Asie-Pacifique), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud.

Le marché mondial des systèmes intelligents de gestion des nuisibles, basé sur la géographie, est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (Asie-Pacifique), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). L’Amérique du Nord a représenté la part la plus élevée de la croissance du marché mondial des systèmes intelligents de gestion des nuisibles en 2021, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En Amérique du Nord, la base manufacturière élevée de diverses industries, notamment l’automobile, la chimie, le caoutchouc et autres, et la croissance des activités agricoles font de cette région l’un des plus grands consommateurs de systèmes intelligents de gestion de la lutte antiparasitaire. Ainsi, les industries manufacturières en plein essor influencent le développement de la croissance du marché régional du système de gestion intelligente de la lutte antiparasitaire.

Achetez directement une copie premium du rapport sur la croissance du marché Système intelligent de gestion de la surveillance des nuisibles@ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00015753/

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter :

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876