Le marché du système de gestion de file d’attente virtuelle devrait croître à un TCAC de 6,1 % pour atteindre 436,00 millions de dollars américains de 2020 à 2028

Le marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles était évalué à 276,82 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 436,00 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028.

Une file d’attente virtuelle permet aux entreprises de créer des files d’attente en ligne, ce qui permet aux clients d’obtenir de l’aide sans avoir à attendre dans de vraies files d’attente. En revanche, une file d’attente traditionnelle relie les clients au site spécifié pendant qu’ils attendent de passer à la caisse ou de demander de l’aide. Les entreprises proposant des expériences d’attente virtuelles et les clients utilisant ce service profitent tous deux de la file d’attente virtuelle. Bien que les consommateurs ne voient qu’une expérience fluide, la technologie qui prend en charge ces interactions simultanées de grande valeur doit être améliorée. De plus, les avancées technologiques en cours permettront probablement aux employés de première ligne, aux directeurs de magasin et au siège social, entre autres, d’évaluer et de suivre des indicateurs de performance importants tels que les temps d’attente, les temps de service du personnel et les résultats des services à l’aide de solutions d’entreprise appropriées. Il y a une augmentation continue du nombre de personnes visitant les supermarchés et les épiceries à rabais, les hôpitaux et les cliniques et les aéroports. Cela conduit à des salles d’attente bondées et à de longues files d’attente à ces endroits, ce qui peut causer des désagréments aux clients et, à son tour, affecter les performances commerciales des entreprises respectives. L’adoption du marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles est susceptible d’aider les entreprises à surmonter ces problèmes.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019403/

Profils d’entreprise

Accesso Technology Group, plc

Advantech Co. Ltd.

AKIS Technologies

Solutions informatiques eGlobe

Lavi Industries

Ombori

File d’attente

Qmatic

SEDCO

La Haye Australie

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché. La région a été à l’avant-garde des avancées technologiques les plus récentes, telles que les technologies mobiles et cloud, ainsi que les solutions de gestion des files d’attente virtuelles. Il est également connu pour son PIB élevé par habitant, l’adoption massive de nouvelles technologies et le comportement dynamique des consommateurs, qui encouragent tous les organisations de divers secteurs à investir dans la collecte de données pertinentes pour le développement de produits, ainsi que dans l’amélioration de l’expérience client. . Plusieurs secteurs, dont la vente au détail, les télécommunications, l’hôtellerie, les biens de consommation à rotation rapide et les médias, mettent en œuvre des techniques avancées pour améliorer l’expérience client, ainsi que les offres globales de produits et de services.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du système de gestion de file d’attente virtuelle

En Amérique du Nord, les États-Unis ont été témoins d’un grand nombre de cas de COVID-19, avec plus de 20 millions de cas de COVID ; La Californie, le Texas, la Floride et New York font partie des régions les plus touchées. Le gouvernement fédéral du pays n’a pas imposé de confinement à l’échelle nationale en 2020 ; cependant, les gouverneurs de quelques États ont décidé d’imposer le verrouillage dans leurs États respectifs. Le verrouillage a entravé les opérations de diverses industries, y compris la fabrication et l’informatique. Cependant, les industries essentielles telles que les biens de consommation à rotation rapide (FMCG) et les produits pharmaceutiques ont dû poursuivre leurs activités. D’ici début 2021, la situation devrait être maîtrisée, tandis que la demande de solutions et de services SMQ devrait augmenter, en raison du besoin croissant d’améliorer l’expérience client et du développement de relations individualisées avec les prospects. Plusieurs industries visent à mettre en œuvre une large gamme de solutions et de services QMS pour soutenir les programmes de transformation numérique qui traitent des processus critiques, optimisent les opérations et valident l’identification des utilisateurs. De nombreuses entreprises en Amérique du Nord adoptent des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles pour mettre en œuvre la distanciation sociale et contrôler les grandes foules. Par exemple, Snoqualmie Casino a accepté de déployer la solution de billetterie accesso ShoWare d’accesso Technology Group plc pour une période de trois ans. Les clients auront une expérience de billetterie en ligne facile avec la solution, qui leur permettra d’acheter des billets en quelques clics simples, les deux salles de spectacle du Casino offrant des talents de premier plan toute l’année. De plus, QSmart d’accesso technology est actuellement testé à l’aéroport SeaTac de Seattle et à l’aéroport Logan de Boston, avec des résultats prometteurs jusqu’à présent. Les bénéfices des concessions sont en hausse et la surpopulation est moins un problème. Les clients peuvent se détendre avant les vols. Selon une enquête, 96 % des clients pensaient que QSmart les aidait à se détendre en voyage. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles en Amérique du Nord après la pandémie.

Buy a report @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019403/

Product development is the commonly adopted strategy by companies to expand their product portfolio. Qmatic; SEDCO; accesso Technology Group, plc; Advantech Co. Ltd.; and AKIS Technologies are among the key players implementing strategies to expand their customer base and gain significant share in the global virtual queue management system market, which, in turn, permit them to maintain their brand name. A few of the recent key developments are:

En 2021, l’aéroport international de Boston Logan s’est associé à accesso Technology Group plc pour piloter une ligne de sécurité virtuelle. Il s’agit de la première incursion d’accesso dans le secteur du transport aérien, et elle fait de l’aéroport international de Boston Logan un chef de file dans le déploiement d’une technologie qui s’est avérée essentielle pour améliorer la sécurité, la confiance et la fidélité des clients tout en respectant les réglementations liées à la pandémie.

En 2021, Snoqualmie Casino a signé un accord de trois ans avec accesso Technology Group plc pour fournir sa solution de billetterie accesso ShoWare. La solution offrira aux clients une expérience de billetterie en ligne simple, leur permettant d’acheter des billets en quelques clics simples, les deux salles de spectacle du Casino mettant en vedette des talents de premier plan toute l’année.

Segmentation du marché du système de gestion de file d’attente virtuelle :

Par composant

Services de solutions

Par plateforme

Basé sur le Web Basé sur le

kiosque Basé sur

le mobile

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Par utilisateur final

Commerces de détail

Hôpitaux et cliniques

Aéroports

Musées et bibliothèques

Autres