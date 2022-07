Le marché du système de contrôle d’accès physique 2021 est en plein essor dans le monde entier par croissance, segments et prévisions

Prévisions du marché du système de contrôle d’accès physique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par technologie (basée sur clavier, sur carte, biométrique) ; Utilisateur final (BFSI, santé, fabrication, vente au détail, autres) et géographie

Le système de contrôle d’accès physique est un type de sécurité physique conçu pour restreindre ou autoriser l’accès à une certaine zone ou à un bâtiment. Souvent, les PACS sont installés afin de protéger les entreprises et les biens contre le vandalisme, le vol et les intrusions, et sont particulièrement utiles dans les installations qui nécessitent des niveaux de sécurité et de protection plus élevés. Contrairement aux barrières physiques telles que les murs de soutènement, les clôtures ou les aménagements paysagers stratégiques, les procédures de contrôle d’accès physique contrôlent qui, comment et quand une personne peut entrer.

Liste des acteurs clés couverts dans ce rapport de marché :

– Allégion plc

– Assa Abloy AB

– EH Media, LLC

– Identiv, Inc.

– Honeywell International Inc.

– Johnson Controls, Inc.

– Openpath, Inc.

– Robert Bosch GmbH

– Safran S.A.

– Tyco International plc

L’augmentation de la demande de systèmes de contrôle d’accès physique basés sur la biométrie tels que la reconnaissance d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale et autres stimule la croissance du marché des systèmes de contrôle d’accès physique. Cependant, les coûts élevés d’installation, de maintenance et de possession des systèmes de contrôle d’accès physique peuvent freiner la croissance du marché des systèmes de contrôle d’accès physique. En outre, la demande croissante du secteur des services, des communications et des médias devrait créer des opportunités de marché pour le marché des systèmes de contrôle d’accès physique au cours de la période de prévision.

L ‘«analyse du marché mondial du système de contrôle d’accès physique jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport sur le marché du système de contrôle d’accès physique vise à fournir un aperçu du marché du système de contrôle d’accès physique avec une segmentation détaillée du marché par technologie, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des systèmes de contrôle d’accès physique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du système de contrôle d’accès physique et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché mondial des systèmes de contrôle d’accès physique est segmenté en fonction de la technologie et de l’utilisateur final. Basé sur la technologie, le marché des systèmes de contrôle d’accès physique est segmenté en: basé sur un clavier, basé sur une carte et basé sur la biométrie. Sur la base de l’utilisateur final, le marché du système de contrôle d’accès physique est segmenté en : BFSI, soins de santé, fabrication, vente au détail et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des systèmes de contrôle d’accès physique en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2018 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché du système de contrôle d’accès physique par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport sur le marché du système de contrôle d’accès physique couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

