Le marché du système d’appel infirmier devrait croître considérablement jusqu’en 2028

La du marché mondial du système d’appel infirmier devrait atteindre 3,15 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 8,8 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation des dépenses publiques pour améliorer les infrastructures de santé avec des technologies de pointe devrait stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, le besoin urgent de réduire les perturbations des patients et le besoin croissant d’améliorer la communication entre les médecins et les infirmières devraient soutenir la croissance du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4717

Le système d’appel infirmier est un système de communication avancé qui transmet des signaux aux médecins et aux infirmières en fonction de l’état des patients et détermine en outre si un médecin est nécessaire ou non. Les systèmes d’appel infirmier aident efficacement à réduire un certain nombre de perturbations potentielles pour les patients. Comme le processus est intrinsèquement discret, il entraîne des perturbations minimales dans une organisation. Cela permet en outre aux infirmières de tenir un registre de leurs patients et d’établir une communication au quotidien.

Cependant, divers facteurs défavorables peuvent entraver la croissance du marché. Le coût d’installation élevé du système d’appel infirmier et le manque de professionnels qualifiés sont des facteurs clés qui devraient limiter dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Ascom Holding AG, Rauland-Borg Corporation, Johnson Controls International Plc, Azure Healthcare Ltd., Siemens AG, West-Com Nurse Call Systems, Inc., Schrack Seconet AG, Cornell Communications, Tunstall Group Ltd. ., et Hill-Rom Holdings, Inc.

Le rapport sur le marché mondial du système d’appel infirmier examine en profondeur les tendances actuelles et émergentes de l’industrie et examine en détail les avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché du système d’appel infirmier sur la base des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Système d’appel infirmier fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Systèmes de communication intégrés Systèmes

à boutons Systèmes d’

interphonie Systèmes

mobiles

Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Communication filaire Perspectives des applications de communication

sans fil

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028 )

Wanderer Control

Alarmes et communications

Détection et prévention des

chutes Optimisation du flux

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cliniques et cabinets

médicaux Établissements de soins de longue durée

Hôpitaux

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata .com/report-detail/nurse-call-system-market

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Quelques clés Faits saillants du rapport :

Selon le type, le segment des systèmes de communication intégrés devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques, l’accent accru mis sur la satisfaction des patients, la nécessité d’améliorer l’efficacité des infirmières et le développement de diverses plateformes sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance de ce segment.

Sur la base de la technologie, le segment des communications filaires devrait représenter une part de revenus très stable au cours de la période de prévision. Les systèmes de communication câblés ne nécessitent pas de modules radio intégrés et le coût du matériel est également faible par rapport aux systèmes de communication sans fil. Ces avantages devraient stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Sur la base des applications, le segment des alarmes et des communications devrait représenter une part importante des revenus entre 2021 et 2028. Les systèmes d’appel infirmier sont rapidement utilisés pour les alertes et les communications afin d’améliorer la sécurité des patients en rationalisant la communication entre les infirmières et les patients.

Sur la base de l’utilisation finale, le segment des hôpitaux devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l’augmentation du flux de patients, à l’adoption accrue de systèmes avancés d’appel infirmier et à l’augmentation du nombre de cas d’urgence.

Le marché du système d’appel infirmier en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l’augmentation des réformes législatives, aux changements de politique de remboursement et à l’augmentation du financement gouvernemental pour améliorer les établissements de santé dans cette région.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4717

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports publiés par rapports et données :

Croissance du marché de la santé animale @ https://lifestyle.countrylegends1059.com/story/45724818/animal-health-market-size-to-reach-usd-7929-billion-in-2028- croissante-adoption-of-companion-animals-across-the-globe-and-increasing-number-of-online

Analyse du marché de la santé animale @ http://lifestyle.us983.com/story/45724818/animal-health-market- taille-pour-atteindre-7929-milliards-USD-en-2028-augmentation-de-l’adoption-des-animaux-de-compagnie-dans-le-monde-et-augmentation-du-nombre-de-la-

taille-du-marché de la santé animale en ligne @ https:// lifestyle.rewind1019.com/story/45724818/animal-health-market-size-to-reach-usd-7929-billion-in-2028-increasing-adoption-of-companion-animals-across-the-globe-and- nombre croissant de

tendances du marché de la santé animale en ligne @ http://www.willardpost.com/latest-news-from-pr-newswire/?rkey=20220125IO41282&filter=13182

À propos des rapports et des données

Rapports et données est une étude de marché et société de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des résolutions personnalisées rapports de recherche et services de consultation. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com