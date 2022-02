Le marché du système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS) devrait prospérer d’ici 2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Le marché mondial du système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS) connaît une croissance rapide et devrait se développer considérablement au cours des prochaines années. L’A-SMGCS est un dispositif qui assure le guidage, l’acheminement et le suivi pour le contrôle des véhicules et des aéronefs afin de maintenir le taux de mouvement de surface déclaré dans diverses conditions météorologiques, y compris le niveau opérationnel de visibilité (AVOL) à l’intérieur de l’aérodrome tout en conservant le niveau de sécurité nécessaire. Il s’agit d’un ensemble de systèmes permettant de fournir des services aux véhicules et aux aéronefs pour la maintenance des équipements aéroportuaires dans toutes les conditions météorologiques, tout en maintenant le niveau de sécurité requis. L’A-SMGCS, basé sur des protocoles d’exploitation bien définis, facilite les opérations de mouvement de surface sur un aéroport. Le marché des systèmes avancés de guidage et de contrôle des mouvements de surface est en croissance constante depuis les dernières années et devrait augmenter dans les années à venir.

Demande d’exemple de rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019409/

Principaux joueurs clés dominants :

1. ALTYS Technologies

2. ATRICS

3. ERA a.s.

4. Honeywell International

5. Indra Sistemas S.A.

6. Leonardo Spa

7. Saab

8. Searidge Technologies

9. TERME

10. Groupe Thales

La croissance du marché des systèmes avancés de guidage et de contrôle des mouvements de surface est influencée par plusieurs facteurs, notamment la préférence croissante des passagers pour les voies aériennes, une augmentation du nombre d’annulations et de retards de vols dus à la congestion des aéroports et l’augmentation des initiatives gouvernementales d’automatisation des aéroports. En outre, l’importance croissante accordée par les autorités de réglementation à des opérations aéroportuaires saines et stables accélère le développement des affaires. Les coûts de mise en œuvre élevés du système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface constituent toutefois un obstacle crucial à la croissance du secteur des systèmes avancés de guidage et de contrôle des mouvements de surface. En outre, l’accent mis sur la modernisation des différentes opérations aéroportuaires au cours de la période de prévision devrait générer des perspectives intéressantes pour le marché des systèmes avancés de guidage et de contrôle des mouvements de surface.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS). En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché du système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS).

La recherche sur le marché du système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS) se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché du système avancé de guidage et de contrôle des mouvements de surface (A-SMGCS) en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2022-2028. Analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel sont présentés à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Demande de rapport d’achat @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019409/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle en intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com