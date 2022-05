Le marché du syndrome du côlon irritable (IBS) présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial du syndrome du côlon irritable devrait augmenter progressivement pour atteindre une valeur estimée de 7,82 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 12,45 % au cours de la période de prévision 2019-2026 avec des ventes annuelles de 3,06 milliards USD en 2018. La hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la prise de conscience et aux préoccupations croissantes concernant la santé des patients.

Marché mondial du syndrome du côlon irritable (IBS) par type de médicament (lubiprostone, linaclotide, éluxadoline, rifaximine, alosetron et autres), condition médicale (IBS-constipation et IBS-diarrhée, mixtes), canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail), utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques, établissements de soins à domicile) et géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du syndrome du côlon irritable sont Allergan Plc (Irlande), Sucampo Pharmaceuticals (États-Unis), Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Astellas Pharma Inc. (Japon), Valeant Pharmaceuticals (Canada), Abbott Laboratories (États-Unis), Synergy Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Ardelyx, Inc. (États-Unis), Nestlé (Suisse), Sebela Pharmaceuticals (Irlande), Probi (Suède), Alfasigma USA, Inc. (Italie), RedHill Biopharma Ltd (Israël), AstraZeneca (Royaume-Uni), Ipsen (France), Novartis AG (Suisse), Takeda Pharmaceutical Company Ltd (Japon), Synthetic Biologics, Inc. (États-Unis), Protagonist Therapeutics Inc. (États-Unis), Pfizer Inc (États-Unis) ), Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), Innovate Biopharmaceuticals (États-Unis) et quelques-uns parmi d’autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du syndrome du côlon irritable est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du syndrome du côlon irritable pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché :

Le syndrome du côlon irritable est une division du marché de la télésanté. Télésanté mentale, l’utilisation de la technologie de télémédecine qui fournit des services de santé mentale à distance. En outre, il fournit également des services de consultation, de supervision, d’intervention sanitaire, d’évaluation, d’éducation et d’information à distance.

Selon le CDC, environ 3 millions de personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de MII en 2015. Un autre rapport de la Fondation internationale des troubles gastro-intestinaux, les troubles mentaux, suggère que les taux de prévalence mondiaux étaient de 10 à 15 % en 2016. Le même rapport indique qu’il y avait environ 2,4 à 3,5 millions de visites médicales annuelles pour les MII aux États-Unis seulement. Près de la moitié de ces cas auraient pu être évités avec la disponibilité d’un traitement médical approprié. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Le changement de mode de vie et d’habitudes alimentaires de la population est responsable de l’augmentation des taux d’incidence et de prévalence qui peut stimuler la croissance du marché.

Large non. des molécules du pipeline et des lancements de produits stimuleront la croissance du marché.

La sensibilisation accrue aux traitements disponibles stimulera la croissance du marché.

Contraintes du marché

L’absence de traitement simple limitera le marché.

Augmentation du non. des concurrents génériques entravera la croissance du marché.

Moins d’initiatives gouvernementales prises dans ce sens.

Table des matières: marché du syndrome du côlon irritable (IBS)

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Syndrome du côlon irritable (IBS)

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial du syndrome du côlon irritable (IBS)

Partie 05 : Segmentation du marché mondial du syndrome du côlon irritable (IBS) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage fournisseur

Partie 13 : Analyse fournisseur

Continuez. .

Développements clés sur le marché :

Le 19 décembre 2017, Boehringer Ingelheim a annoncé un accord de collaboration sur la découverte et le développement de nouveaux oligonucléotides d’acide nucléique verrouillé (LNA) disponibles par voie orale pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) avec Roche. Ensemble, Boehringer Ingelheim et Roche tireront parti de leur expertise complémentaire et de la technologie LNA innovante pour proposer de nouvelles approches thérapeutiques aux patients atteints de MICI.

Le 14 février 2018, Regentys, une société de médecine régénérative, a annoncé son partenariat avec Cook Biotech Inc., pour développer un nouveau traitement contre la colite ulcéreuse . Selon les termes, Cook Biotech développera et fabriquera le produit clinique sous licence de Regentys, ECMH™ Rectal Solution (Extracellular Matrix Hydrogel), qui sera utilisé dans les premières études cliniques chez l’homme menées par Regentys en 2018.

En août 2016, le produit biosimilaire d’Enbrel (etenercept), Elrezi (Novartis) a obtenu l’approbation de la FDA pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin. Cela contribuera à la croissance de l’entreprise et générera des revenus.

En avril 2016, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Inflectra (Celtrion, Inc.), un biosimilaire à Remicade (Janssen Biotech, Inc.) pour les patients souffrant de la maladie de Crohn. Cette approbation fournira aux patients d’autres alternatives et contribuera à la croissance du marché de la maladie de Crohn.

