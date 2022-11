Le marché du syndrome de l’œil sec devrait croître de 7,38 milliards USD d’ici 2029 avec la taille, la part, la croissance, les tendances émergentes, les opportunités et l’aperçu régional

Data Bridge Market research a récemment publié une recherche approfondie intitulée « Marché du syndrome de l’œil sec ” qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport sur le marché du syndrome de l’œil sec comprend diverses estimations de la dynamique du marché et du taux de croissance, ainsi que la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Pour la génération d’un excellent rapport d’étude de marché sur le syndrome de l’œil sec, des attributs de premier plan tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions talentueuses, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement jouent un rôle clé. .

Data Bridge Market Research analyse que le marché du syndrome de l’œil sec était évalué à 4,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 7,38 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,30% sur la période de prévision 2022 à 2029 Le rapport de marché préparé par le marché du pont de données L’équipe de recherche comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché du syndrome de l’œil sec

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des yeux secs chez les personnes

La prévalence croissante de la sécheresse oculaire chez les personnes est le principal moteur de la croissance du marché du syndrome de l’œil sec. Les troubles thyroïdiens, le lupus, le syndrome de Sjögren, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie et autres sont les diverses maladies qui contribuent à la forte prévalence de la sécheresse oculaire chez les personnes.

Augmentation des investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du syndrome de l’œil sec est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, l’augmentation des initiatives d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public élargira le marché du syndrome de l’œil sec. En outre, un revenu disponible élevé et une demande croissante de traitement standard entraîneront l’expansion du marché du syndrome de l’œil sec. L’évolution des habitudes alimentaires et le mode de vie sédentaire sont les facteurs qui influenceront la dynamique du marché au cours de la période de prévision. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et la prise de conscience croissante du problème de la sécheresse oculaire chez les personnes amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du syndrome de l’œil sec. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

En outre, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du syndrome de l’œil sec au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial du syndrome de l’œil sec

D’autre part, le retard dans le processus d’approbation des médicaments entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché du syndrome de l’œil sec. En outre, les mécanismes stricts d’approbation des médicaments des organismes de test qui entraînent un retard dans le lancement de nouveaux médicaments agiront comme des contraintes et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Acteurs du marché couverts : Eli Lilly and Company (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem), Merck & Co., Inc. (États-Unis) ), Allergan (Irlande), Bausch Health Companies Inc. (Canada), Abbott (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Pfizer Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Sanofi (France) , Merck KGaA (Allemagne), Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (États-Unis), Akorn Operating Company LLC (États-Unis), Allostera Pharma Inc. (Canada), I-Med Pharma Inc. (Canada), Santen Pharmaceuticals Co. Ltd., (Japon), AFT Pharmaceuticals (Nouvelle-Zélande), Novaliq GmbH (Allemagne)

