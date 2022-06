Le marché du syndrome d’Apert devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du syndrome d’apert devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030 . Le syndrome d’Apert est un type d’acrocéphalosyndactylie. C’est une maladie génétique rare qui se manifeste par des malformations du crâne, du visage, des mains et des pieds. La craniosynostose est une connexion fibreuse entre les os du crâne, est l’un des symptômes les plus courants liés à la maladie. Les os du visage sont touchés et le crâne prend une forme pointue. Des individus avec des doigts fusionnés et des orteils palmés, ainsi qu’une incapacité mentale, ont été observés. Les personnes atteintes du syndrome d’Avert ont généralement les yeux espacés, les yeux exorbités, les fissures palpébrales inclinées vers le bas. Les personnes touchées ont également signalé un nez aplati, une croissance lente des dents et un encombrement dentaire. Il est diagnostiqué à l’aide de différents tests génétiques avancés qui ciblent et identifient les défauts du gène FGFR2.

De plus, l’échographie 2D ou 3D et l’imagerie par résonance magnétique sont utilisées pour diagnostiquer le syndrome d’Apert. Bien qu’aucun médicament n’ait encore été développé pour guérir le syndrome d’Apert, il peut être traité chirurgicalement. La chirurgie corrective et reconstructive font partie des différentes procédures utilisées pour traiter le syndrome d’Apert.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du syndrome d’Apert

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie de la santé dans tous les pays. Chaque hôpital se concentre entièrement sur le traitement du COVID-19, en raison duquel les patients atteints du syndrome d’Apert ne reçoivent pas correctement l’attention. Cependant, la post-pandémie peut créer une opportunité de croissance lucrative pour les acteurs du marché afin de créer de nouveaux médicaments pour le traitement. En outre, la R&D croissante pour le développement de nouveaux médicaments et thérapies pour traiter le syndrome d’Apert, favorisant ainsi la croissance du marché dans la période à venir.

Portée du marché mondial du syndrome d’Apert

L’étude classe le marché du syndrome d’apert en fonction du type, du canal de distribution et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Diagnostic

Traitement

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Cliniques

Hôpitaux

Cliniques de diagnostic

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Les autres

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Appel d’offres direct

Pharmacie hospitalière

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

L’Asie Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la pharmacie hospitalière devrait représenter la plus grande part de marché par canal de distribution

Sur la base du canal de distribution, le marché est divisé en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché du syndrome d’Apert et devrait poursuivre cette tendance au cours de la période de prévision. Les patients se sont rendus à l’hôpital pour diverses chirurgies adoptées pour le traitement, la chirurgie corrective et reconstructive, le diagnostic et bien d’autres. Ils ont obtenu toutes ces installations et services en un seul endroit, et c’est l’un des principaux facteurs qui devrait stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide. La région est analysée à travers la Chine, l’Inde, le Japon, la Thaïlande, Singapour et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique représente la plus forte croissance du TCAC en raison du soutien croissant du gouvernement à la santé des enfants et du développement de substituts de greffe osseuse pour les chirurgies pédiatriques. De plus, en raison des progrès technologiques et de la forte présence de chirurgiens qualifiés, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2021.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du syndrome d’Apert