Le marché du suivi des aliments affichera une croissance, une taille, une part, une croissance, une demande, des moteurs, des prévisions de revenus et une analyse des opportunités remarquables jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les systèmes de traçabilité alimentaire suivent le flux des produits destinés à la consommation humaine tout au long du processus de fabrication. La production et la distribution d’aliments étant un processus complexe, les entreprises considèrent les systèmes de suivi des aliments comme le meilleur outil pour résoudre tous les problèmes liés à l’alimentation. Les capacités de suivi des aliments permettent aux entreprises de réduire les maladies d’origine alimentaire en fournissant des aliments frais aux clients.

Data Bridge Market Research a estimé que le marché de la traçabilité alimentaire était évalué à 17,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 37,9 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 10,30 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Taille et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Technologie (infrarouge, biométrie, système de positionnement global (GPS), identification par radiofréquence (RFID), codes-barres, communication en champ proche (NFC)), équipements (imprimantes thermiques, scanners 2D et 1D, capteurs, tags et étiquettes, GPS PDA avec , autre), type de logiciel (planification des ressources d’entreprise (ERP), soudage par friction, logiciel de gestion des informations de laboratoire (LIMS), logiciel d’entrepôt, autre), application (aliments frais, produits laitiers, boissons, autre), utilisateur final (fabrication alimentaire, entreposage et transport, vente au détail, ministères, autres), Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée, Inde, Australie, Singapour, Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste d’Amérique du Sud acteurs du marché cible CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), OPTEL GROUP (Canada), Cognex Corporation (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), SGS SA (Suisse), Zebra Technologies Corp . . (États-Unis), Bar Code Integrators, Inc (États-Unis), Carlisle Companies Inc (États-Unis), Merit-Trax Technologies (Canada), FoodLogiQ (États-Unis), Food Forensics Limited (Royaume-Uni), Bext360 (États-Unis), ANTARES VISION SpA (États-Unis ) ) ), Covectra (Italie), TE-FOOD International GmbH (Allemagne), Source Trace (États-Unis), Trace One (États-Unis), Crest InfoSolutions (Irlande), Damselfly Solutions Inc. (Royaume-Uni) chance Les purées de légumes sont également une alternative peu coûteuse aux légumes frais.

Les aliments biologiques gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

Traçabilité des différents types d’aliments

définition du marché

La traçabilité des aliments ( technologie de traçabilité ) fait référence à la capacité d’identifier et de vérifier les différentes étapes de la chaîne alimentaire, de la production à la distribution. Il est nécessaire d’identifier l’origine et la destination des produits alimentaires devant être distribués aux différents utilisateurs finaux. Ce système est très important dans le commerce alimentaire mondial car les aliments multi-matériaux incluent des ingrédients provenant de différentes chaînes alimentaires et de différents pays.

Dynamique du marché de la traçabilité des aliments

chauffeur

Les cas d’intoxication alimentaire et de contrefaçon alimentaire en hausse dans le monde

L’intoxication alimentaire est généralement causée par des agents pathogènes et des mycotoxines qui contaminent les aliments. Les agents pathogènes présents dans les aliments, tels que Salmonella et Listeria, compromettent clairement la sécurité microbiologique et la qualité des aliments, provoquant des intoxications alimentaires.

Accroître la numérisation et les avancées technologiques dans l’industrie de la traçabilité alimentaire

Une autre tendance répandue dans l’industrie du suivi des aliments est celle des chaînes d’approvisionnement numériques, où des technologies telles que l’analyse prédictive, une visibilité accrue sur le mouvement des marchandises et la robotique aident les entrepôts et les centres de distribution à suivre efficacement les aliments. Un responsable d’entrepôt a créé un système de gestion d’entrepôt qui utilise un pistolet à radiofréquence pour empêcher les gens de choisir le mauvais produit.

Les systèmes de gestion des transports qui étaient auparavant gérés manuellement seront numérisés. En utilisant les propres paramètres, normes, points de données et attentes du système, les détaillants peuvent tirer parti de solutions interconnectées basées sur le cloud pour fournir des délais de livraison spécifiques aux fournisseurs. Cela simplifie non seulement le processus de planification, mais fournit également une quantité sans précédent d’informations et de données de suivi.

chance

Les principaux moteurs de la croissance du marché mondial de la traçabilité alimentaire sont le cadre législatif, la certification et la normalisation. En effet, divers gouvernements, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, sont contraints de respecter les normes et les lois en matière de sécurité alimentaire, ce qui soutient davantage l’expansion du marché. Les autres moteurs du marché comprennent l’avantage concurrentiel et la fidélité à la marque, le suivi de la contamination et les rappels de produits, ainsi que les flux d’informations en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché de la traçabilité alimentaire?

Augmentation rapide de la portée et de l’utilisation du marché de la traçabilité des aliments dans le monde avec un taux d’acceptation élevé sur le marché

L’automatisation grâce à l’intelligence artificielle permet de créer de meilleures expériences client et une croissance systématique.

L’utilisation optimale des ressources minimise le travail humain et les erreurs, augmentant ainsi l’efficacité des entreprises commerciales sur le marché.

Stratégies de recherche et outils utilisés sur le marché de la traçabilité alimentaire :

Ce rapport d’étude de marché sur la traçabilité des aliments aide les lecteurs à connaître tout un scénario de marché et d’autres stratégies de décision pour ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs

