Le marché du suivi des actifs aéroportuaires d’une valeur de 892,2 millions de dollars d’ici 2027 – Rapport exclusif de The Insight Partners

La demande de différents actifs mobiles aéroportuaires stimule la demande de solutions de suivi des actifs aéroportuaires dans les aéroports

Selon notre dernière étude de marché sur » Prévisions du marché du suivi des actifs aéroportuaires jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale par offre (matériel et logiciel) ; et type d’actif (actifs fixes, actifs portables et actifs mobiles) ; Géographie », le marché était évalué à 349,3 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 892,2 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,1 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Au cours des dernières années, un nombre croissant d’entreprises ont conçu et développé des solutions de suivi et de gestion des actifs qui peuvent être utilisées pour suivre les actifs de l’aéroport et améliorer l’efficacité des opérations de manutention au sol et des routines de maintenance. Les actifs aéroportuaires se présentent sous plusieurs tailles et formes. Les tracteurs et les remorqueurs sont les actifs mobiles utilisés pour déplacer des équipements tels que des chariots à sacs, des démarreurs pneumatiques, des unités de climatisation mobiles et des chariots de toilettes. Les autres actifs comprennent les chargeurs à bande, les chargeurs de conteneurs, les refoulements, les escaliers d’embarquement des passagers et les bus d’aéroport. Les autres types d’actifs trouvés dans les aéroports sont les véhicules de dégivrage/antigivrage, les camions-citernes portables, les véhicules de service de toilettes et les véhicules de restauration. D’autres exemples d’équipements non motorisés comprennent des cales et des chariots. Les chariots sont utilisés pour les bagages en vrac, les palettes de fret et les dispositifs de charge unitaire. Tous ces types d’actifs nécessitent des solutions de suivi et de gestion des actifs pour surveiller leur emplacement et leur état en temps réel. De plus, tous ces actifs mobiles sont des équipements de plein air et sont généralement intégrés à des solutions GPS pour un suivi en temps réel. L’utilisation d’actifs mobiles différents et nombreux dans l’aéroport contribuera à stimuler la croissance du marché.

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché du suivi des actifs aéroportuaires – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00013518/

Le rapport fournit la taille actuelle du marché pour le suivi des actifs aéroportuaires, définit les tendances et présente des prévisions de croissance pour neuf ans de 2019 à 2027. 2020 est considérée comme l’année de base et 2021 à 2027 est l’année de prévision pour l’ensemble du rapport. Tous les chiffres du marché pour les revenus sont fournis en dollars américains. Le marché est analysé du côté de l’offre, compte tenu de la pénétration du marché du marché du suivi des actifs aéroportuaires pour toutes les régions du monde.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires

En raison de la pandémie de COVID-19, l’ensemble de l’industrie aéronautique s’est arrêtée de manière imprévue à travers le monde au cours des derniers mois. La suspension du transport aérien de passagers par les gouvernements et les autorités aéroportuaires a choqué plusieurs industries associées. En outre, il y a eu un arrêt du développement des infrastructures aéroportuaires dans le monde. Cependant, comme les entreprises et les aéroports ont commencé à fonctionner progressivement, l’impact négatif de cette pandémie devrait s’atténuer sur l’industrie aéronautique dans les mois à venir. Dans le scénario actuel, le taux d’adoption des solutions de suivi des actifs pour divers actifs aéroportuaires devrait rester lent au cours des deux prochaines années, entravant ainsi la croissance du marché du suivi des actifs aéroportuaires.

Le nombre croissant d’aéroports dans le monde en raison de l’augmentation du trafic aérien soutient la croissance du marché du suivi des actifs aéroportuaires

Selon l’Airport Council International (ACI), le taux de croissance des passagers aériens dans différentes régions a été estimé comme suit : Asie-Pacifique – 10 %, Europe – 8,8 %, Afrique – 6,3 %, Moyen-Orient – 5,8 %, Amérique du Sud – 4,0 %, et Amérique du Nord – 3,7 %. Pour faire face à l’augmentation constante du nombre de passagers, des investissements considérables sont réalisés pour construire de nouveaux aéroports ou étendre les infrastructures existantes. Les gouvernements du monde entier s’efforcent d’apporter des avancées dans le secteur de l’aviation, ainsi que dans les industries associées. Les investissements croissants dans la construction de nouveaux aéroports et l’expansion des aéroports existants encouragent l’adoption de solutions améliorées pour de meilleures opérations, ce qui contribue à la croissance du marché du suivi des actifs aéroportuaires.

Pour obtenir des informations sur ce rapport, faites une demande ici @ https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00013518/

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires:

Litum

Steerpath Ltd

TracLogik

Undagrid B.V.

Targa Telematics S.p.A.

Géotab Inc

rs GmbH

Tri-Logical Technologies Ltd

Solutions aéronautiques Unilode

Radiant RFID, LLC

Marché du suivi des actifs aéroportuaires segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Segmentation du marché :

Marché du suivi des actifs aéroportuaires – Par offres

Matériel

Logiciel

Marché du suivi des actifs aéroportuaires – Par type d’actif

Immobilisations

Actifs portables

Actifs mobiles

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché sur le suivi des actifs aéroportuaires à l’adresse: https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00013518/

Enhance le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876