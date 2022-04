Le marché du sucre industriel atteindra 45,6 milliards de dollars d’ici 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du sucre industriel devrait atteindre 45,6 milliards USD d’ici 2027, en termes de valeur à un TCAC de 6,5 % de 2020 à 2027. Le sucre industriel est une denrée florissante à travers le monde qui dynamise le marché. Une augmentation des prix internationaux habituels et l’augmentation de l’importance du commerce international du sucre se traduisent par une demande croissante de sucre industriel. En outre, le progrès est principalement complété par l’augmentation de la population et la consommation croissante d’articles sucrés. La croissance des produits de confiserie, en particulier des produits de boulangerie, entraîne une utilisation accrue du sucre industriel sur le marché. Néanmoins, certaines limitations telles que la consommation d’eau due à la production en monoculture de sucre industriel constituent une contrainte majeure pour le marché du sucre industriel à travers le monde. En outre,

La pression des prix du sucre industriel et l’augmentation des coûts de production du sucre sont des défis importants pour la croissance du marché du sucre industriel.

Selon la FAO, les prix mondiaux du sucre devraient rester bas à court terme avant d’augmenter modérément au cours des années suivantes. D’ici 2025, ils seront plus élevés qu’en 2018. Le prix nominal mondial du sucre brut est prévu à 342 USD/t et 425 USD/t pour le sucre blanc en 2025. La prime au sucre blanc, bien qu’en amélioration au cours de la période actuelle en raison de l’augmentation des importations la demande au Soudan et au Myanmar, devrait subir une compression en 2018, car l’abolition du quota de sucre de l’UE permet de nouvelles exportations de sucre blanc sur le marché mondial. La pression à la baisse sur les prix qui en résultera incitera les producteurs à exporter davantage de sucre brut plutôt que de sucre blanc, ce qui stabilisera la prime vers la fin de la période (83 USD/t contre 85 USD/t en 2018).

Télécharger un exemple de rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3371

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Il est prévu que la canne à sucre représentera environ 86 % de la production de sucre d’ici 2027. Cependant, une certaine expansion de la production de betterave sucrière est prévue en Ukraine, en Égypte, dans la Fédération de Russie et dans l’UE après l’abolition des quotas en 2017. Pour la betterave sucrière et la production de canne à sucre, la plupart des augmentations devraient provenir de rendements plus élevés et d’une expansion des superficies, et, dans l’UE, d’un allongement de la période de tranchage des betteraves.

La production de sucre en Afrique du Sud devrait augmenter de 4,5 % par an jusqu’en 2027 en raison d’une augmentation soutenue de la capacité de production au niveau des champs et de la transformation, principalement dans les terres subsahariennes.

L’Australie est un pays orienté vers l’exportation qui bénéficiera des efforts récents des groupes de meunerie pour augmenter les plantations de canne à sucre et les rendements de sucre et d’un dollar australien supposé faible par rapport au dollar américain. Avec des conditions météorologiques régulières, sa production de sucre devrait augmenter de 1,7 % par an pour atteindre 5,8 Mt d’ici 2025.

Selon le type, la cassonade devrait croître au TCAC le plus rapide de 7,5 %. La demande de boissons a connu une croissance en raison de la demande croissante des régions métropolitaines, où les boissons sucrées deviennent plus populaires. Il devrait rester un moteur clé du marché du sucre brun dans les années à venir.

Le sucre granulé industriel occupait la part du lion avec 41,2 % en 2019, en raison de sa demande accrue. C’est le sucre le plus régulièrement utilisé dans la cuisine pour la plupart des variétés de cuisson. Une utilisation très élevée et une croissance continue de la population entraînent une augmentation de la demande de sucre cristallisé sur le marché. Il possède également des propriétés essentielles, notamment l’humidité, la saveur et la couleur, dans les produits de boulangerie et de confiserie, ce qui entraîne une augmentation de sa production et stimule le marché.

Les principales entreprises du marché du sucre industriel sont Illovo Sugar (Pty) Ltd, Tereos, Nordzucker Group AG, Cargill, EID Parry Limited, Archer Daniels Midland Company, Sudzucker, AG et Raizen SA.

Demande de remise : https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/3371

Segmentation du marché :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2017 à 2027. Pour cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché du sucre industriel en type, source, formulaire, application et région.

Sur la base du type, le marché est segmenté comme suit :

sucre blanc

cassonade

Sucre liquide

Sur la base de Source, le marché est segmenté comme suit :

Sucre de canne

Sucre de betterave

Sur la base de Form, le marché est segmenté comme suit :

Granulé

En poudre

Sirop

Sur la base du mode d’application, le marché est segmenté comme suit:

Laitier

Pâtisserie

Confiserie

Boisson

Aliments en conserve et surgelés

Médicaments

Autres produits alimentaires

Sur la base de la source, le marché est segmenté comme suit :

Sucre de canne

Sucre de betterave

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  ROYAUME-UNI France Italie Espagne Allemagne Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Demande de personnalisation : https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3371

Les facteurs clés opérant sur le marché Sucre industriel sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier les marchés mondiaux et régionaux. Ce rapport de marché donne des informations exploitables et d’autres données précieuses sur le marché global pour fournir une étude exhaustive basée sur les moteurs du marché et les contraintes pour projeter la croissance future.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

Parcourir plus de rapports

Marché aux poissons d’ornement

Marché de la Vanille

Marché des snacks salés cuits au four

Marché du colostrum bovin

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news