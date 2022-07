Le marché du stockage d’entreprise est prêt pour une croissance explosive | Dell, Lenovo, Samsung, SanDisk

La dernière couverture de recherche sur le marché du stockage d’entreprise fournit un aperçu détaillé et une taille précise du marché. L’étude est conçue en tenant compte des tendances actuelles et historiques, du développement du marché et des stratégies commerciales adoptées par les leaders et les nouveaux acteurs de l’industrie entrant sur le marché. En outre, l’étude comprend une analyse approfondie des marchés mondiaux et régionaux ainsi qu’une ventilation de la taille du marché au niveau des pays afin d’identifier les lacunes et les opportunités potentielles pour mieux étudier l’état du marché, l’activité de développement, la valeur et les modèles de croissance.

Acteurs majeurs et émergents sur le marché du stockage d’entreprise : –

Dell EMC (États-Unis), Hitachi Data Systems (États-Unis), Hewlett-Packard (États-Unis), IBM (États-Unis), Oracle (États-Unis), Lenovo (Chine), Samsung (Corée du Sud) , SanDisk (États-Unis), Fujitsu (Japon), NetApp (États-Unis), American Megatrends (États-Unis), DataDirect Networks (États-Unis) , Dot Hill Systems (États-Unis), Imation Corp (États-Unis ), NEC Corp (Japon) , ,

L’étude de marché du stockage d’entreprise réalisée par AMA Research fournit un outil et une source essentiels aux parties prenantes de l’industrie pour comprendre le marché et d’autres aspects techniques fondamentaux, couvrant la croissance, les opportunités, les scénarios concurrentiels et les tendances clés de l’entreprise. Marché du stockage .

Le stockage d’entreprise est un référentiel centralisé d’informations commerciales, qui fournit des fonctions communes de gestion, de protection et de partage de données via des connexions à des systèmes informatiques. Alors que les entreprises gèrent de lourdes charges de travail d’informations critiques, les systèmes de stockage d’entreprise doivent être évolutifs pour des charges de travail de centaines de téraoctets, voire de pétaoctets, sans dépendre d’un câblage excessif ou de la création de sous-systèmes. De plus, d’autres aspects clés d’un système de stockage d’entreprise sont la connectivité illimitée et la prise en charge de plusieurs plates-formes.

Récemment, Hitachi Vantara redéfinit le stockage d’entreprise avec des solutions d’exploitation de centres de données pilotées par l’IA : Hitachi Virtual Storage Platform 5000 Series et le nouveau logiciel Hitachi Ops Center

Le 20 février 2019, Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé qu’il avait commencé à produire en série le disque SSD (SSD) Serial Attached SCSI (SAS) de la plus grande capacité du secteur – le PM1643 – “ pour une utilisation dans les systèmes de stockage d’entreprise de nouvelle génération. Tirant parti de la dernière technologie V-NAND de Samsung avec des puces 64 couches, 3 bits 512 gigabits (Gb), le lecteur de 30,72 téraoctets (To) offre deux fois la capacité et les performances de la précédente gamme haute capacité de 15,36 To introduite dans Mars 2016.

Le 19 septembre 2019, DDN, le leader mondial de l’IA et de la gestion de données multicloud, a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Western Digital Corp. qui comprend un accord pour acquérir Western Digital. Entreprise IntelliFlashMC. En outre, les entreprises élargiront leur relation existante grâce à un accord d’approvisionnement stratégique mondial mutuel. DDN et Western Digital s’engagent à exécuter une transition en douceur pour les clients et les principales parties prenantes.

Le 10 septembre 2019, Dell Technologies a annoncé une mise à jour importante de Dell EMC PowerMax, intégrant des technologies de nouvelle génération pour garantir les meilleures performances de leur catégorie pour les applications les plus critiques d’aujourd’hui et de demain.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont illustrés ci-dessous:

par type (systèmes de stockage SAN, systèmes de stockage en réseau, systèmes DAS), taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises), secteurs verticaux ( BFSI, gouvernement, médias et divertissement, télécommunications, soins de santé, éducation, autres)

Tendances du marché :

demande croissante de stockage défini par logiciel (SDS)

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique

Opportunités :

évolution de l’analyse des mégadonnées

Demande croissante de stockage de données de divers secteurs verticaux

Moteurs du marché :

investissements des services professionnels et des organisations bancaires

Modernisation des infrastructures

Augmentation de la demande des technologies de troisième plate-forme, localisation des données, surveillance, etc.

Adoption de technologies New Age telles que l’IoT, la RPA, l’IA et la Blockchain

Certains points de la table des matières :

Chapitre un : Présentation du rapport

Chapitre deux : Global Tendances de croissance du marché

Chapitre trois : Chaîne de valeur du marché du stockage d’entreprise

Chapitre quatre : Profils des acteurs

Chapitre cinq : Analyse du marché mondial du stockage d’entreprise par régions

Chapitre six : Analyse du marché du stockage d’entreprise en Amérique du Nord par pays

Chapitre sept : Analyse du marché du stockage d’entreprise en Europe par pays

Chapitre huit : Analyse du marché du stockage d’entreprise en Asie-Pacifique par pays

Chapitre neuf: Analyse du marché du stockage d’entreprise au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre dix : Analyse du marché du stockage d’entreprise en Amérique du Sud par pays

Chapitre onze : Segment de marché mondial du stockage d’entreprise par types

Chapitre douze : Segment de marché mondial du stockage d’entreprise par applications

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport sur le marché du stockage d’entreprise ?

– Développements stratégiques clés : développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents.

– Principales caractéristiques du marché : y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

– Outils analytiques : les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

