Le marché du stockage d’énergie en réseau est en plein essor dans le monde avec Tesla, Maxwell Technologies, General Electric, Samsung SDI

Advance Market Analytics a publié une nouvelle publication de recherche sur « Grid Energy Storage Market Insights, to 2027 » avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché du stockage d’énergie en réseau a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont : ABB (Suisse) , Beacon Power (États-Unis), Hydrostor (Canada), Tesla (États-Unis), General Electric (États-Unis), Samsung SDI (Corée du Sud), EnerVault (États-Unis), S&C Electric (États-Unis), Maxwell Technologies (États-Unis États).

Portée du rapport sur le stockage de l’énergie du réseau

Les systèmes de stockage d’énergie facilitent la modernisation des réseaux électriques pour assurer la fourniture de puissance réactive et active. Le système électrique d’aujourd’hui est confronté à d’énormes défis tels que la gestion des besoins énergétiques, le changement climatique, l’amélioration de l’efficacité des processus énergétiques non renouvelables. Le stockage d’énergie du réseau aide à relever ces défis en améliorant les capacités d’exploitation du réseau, en réduisant les coûts et en garantissant une fiabilité élevée, en réduisant les investissements dans les infrastructures. Et il fournit également une alimentation de secours ainsi que des services de stabilisation du réseau.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par application (raffermissement de l’énergie solaire et éolienne, micro-réseaux, atténuation de la chute de tension et onduleur, réponse en fréquence primaire, pontage de générateur, rampe et régulation, stockage hybride), services (services d’énergie en vrac, services auxiliaires, services d’infrastructure de transmission, services d’infrastructure de distribution, Services de gestion de l’énergie du client), technologies de stockage d’énergie (pompage hydraulique, stockage d’énergie à air comprimé, batterie, stockage thermique, volant d’inertie), puissance d’installation (inférieure ou égale à 10 kW, 10 kW, 100 kW – 1 MW, 1 MW-10 MW, 10-100 MW, 100 MW-1 GW, supérieur à 1 GW)



Tendances du marché :

demande croissante en Europe et au Japon en raison d’une fraction plus élevée du stockage sur le réseau

Accroître le développement du stockage en Europe et en Asie

Opportunités :

demande croissante en Chine et en Inde, en raison du nombre croissant de programmes de stockage d’énergie pour soutenir la croissance rapide des besoins en énergie électrique

Moteurs de marché :

moderniser le système électrique

Mouvement élevé des nations vers l’électrification du secteur des transports

Augmenter la pénétration des énergies renouvelables sur le réseau

Les régions incluses sont : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc , Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

En août 2019, Tesla a annoncé la nouvelle batterie de stockage du réseau énergétique de 3 MWh connue sous le nom de Megapack. L’entreprise a déployé une centrale électrique sans émissions de 250 MW/1 GWh. Grâce à cette société, la complexité du stockage des batteries à grande échelle est réduite et la procédure d’installation et de connexion est simplifiée. Le marché mondial du stockage de l’énergie du réseau est hautement concurrentiel et se compose de certains acteurs clés. En termes de part de marché, peu d’acteurs clés dominent actuellement le marché mondial. Ces acteurs du marché s’appuient sur des créativités collaboratives stratégiques pour intensifier leur part de marché et augmenter leur rentabilité.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial du stockage d’énergie en réseau :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché du stockage d’énergie en réseau

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché du stockage d’énergie en réseau.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du stockage d’énergie du réseau

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché du stockage d’énergie du réseau, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché du stockage d’énergie en réseau qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché du stockage d’énergie en réseau est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



