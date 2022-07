Le marché du stationnement intelligent pourrait voir un grand mouvement | Major Giants Urbiotica, Skidata AG, Swarco AG

Le rapport de recherche sur le marché mondial du stationnement intelligent est la dernière étude publiée par The Insight Partners évaluant le marché, mettant en évidence les opportunités, l’analyse du côté des risques et s’appuyant sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique. L’étude fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs, les capacités, les technologies et sur l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial Smart Parking . Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Cisco Systems, Inc., Amano McGann, Inc., Smart Parking Ltd., Urbiotica, Skidata AG, Swarco AG, Parkmobile, LLC, Nedap NV, Kapsch, Xerox Corp., Parkmobile, LLC, SWARCO AG.

Vous pouvez accéder gratuitement aux échantillons du rapport ici : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000553/

Aperçu du marché du stationnement intelligent : Le

marché du stationnement intelligent devrait passer de 398,6 millions de dollars américains en 2016 à 1 462,3 millions de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 15,7 % entre 2017 et 2025.

Les systèmes de stationnement intelligents résolvent les problèmes de stationnement critiques en permettant aux conducteurs de garer plus facilement leur véhicule sans perdre de temps ni de carburant. Les systèmes de stationnement intelligents fournissent à leurs utilisateurs des informations en temps réel sur les places de stationnement disponibles dans la ville, réduisant ainsi la congestion du trafic causée par des places de stationnement mal gérées. Amano Mcgann, Smart Parking Ltd., Xerox, Cisco et Urbiotica comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché. L’Amérique du Nord, étant une région technologiquement avancée avec un nombre élevé de véhicules et la congestion dans les villes, a été témoin des adoptions les plus élevées de systèmes de stationnement intelligents par le gouvernement et les municipalités de diverses villes. L’Europe est le deuxième plus grand adopteur de systèmes de stationnement intelligents,

Un site de stationnement hors rue est une installation de stationnement qui n’interagit pas avec le flux de circulation sur la route. Les solutions de stationnement intelligent hors voirie sont principalement utilisées par les gouvernements et les municipalités, les entreprises, les institutions commerciales et les installations de transport. À l’échelle mondiale, le stationnement hors voirie est considéré comme une solution de stationnement rentable et pratique. Le stationnement hors rue explique la demande accrue de systèmes de stationnement intelligents en raison des préoccupations croissantes concernant les espaces de marche sécurisés et ouverts pour les piétons, ce qui entraîne une augmentation de la construction de parcs de stationnement et de garages. Le segment hors rue des sites de stationnement pour les systèmes de stationnement intelligents devrait connaître une croissance lucrative du TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision.

Renseignez-vous pour la personnalisation dans le rapport @ https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000553 Systèmes mondiaux de stationnement intelligents – Segmentation du marché par site de stationnement Stationnement hors rue Stationnement sur rue





Par Composants

Matériel

Logiciel

Service

Par utilisateur final Industrie

Installations de transport

Gouvernements et municipalités

Institutions commerciales

Entreprises

Les réponses clés capturées dans l’étude sont

Quelle géographie aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché régional ?

Les pays qui peuvent voir la forte augmentation du TCAC et de la croissance d’une année sur l’autre (YOY) ?

Dans quelle mesure le marché est-il faisable pour les investissements à long terme ?

Quelle opportunité le pays offrirait-il aux acteurs existants et nouveaux sur le marché du stationnement intelligent ?

Analyse du côté des risques impliquant des fournisseurs dans une zone géographique spécifique ?

Quels facteurs influençant la demande de Smart Parking dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Smart Parking ?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

Achetez ce rapport de recherche @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000553/

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché mondial du stationnement intelligent .

Chapitre 1, À propos du résumé pour décrire la définition, les spécifications et la classification du stationnement intelligent mondial ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, pour afficher la méthodologie et les techniques de recherche.

Chapitre 4 et 5, pour montrer l’analyse du marché du stationnement intelligent, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 6 et 7, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 8 et 9, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne , France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie et reste du Moyen-Orient et Afrique ], comparaison, leader pays et opportunités ; Analyse du type de marketing régional,

chapitre 10 de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 11 et 12, Analyse des tendances du marché mondial du stationnement intelligent, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation

Chapitres 13 et 14, sur le paysage des fournisseurs (classification et classement du marché)

Chapitre 15, traite du canal de vente du marché mondial Smart Parking, des distributeurs, des résultats de la recherche et de la conclusion, de l’annexe et de la source de données.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie ou l’Océanie [Australie et Nouvelle-Zélande]. À propos de nous:





The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876