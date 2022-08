Le marché du stationnement intelligent devrait atteindre 20,25 milliards USD, enregistrant un TCAC de 18,35 % d’ici 2029

Le rapport crédible sur le marché du stationnement intelligent offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Sans oublier que le rapport analyse les conditions générales du marché telles que le prix des produits, les bénéfices, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance du marché, ce qui aide les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la formulation de ce document de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. De plus, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions, les acquisitions, les tendances en matière d’innovation et les politiques commerciales sont également réévaluées dans Smart Parkingrapport. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels.

Le stationnement intelligent est devenu une caractéristique automobile importante au fil des ans, car il comprend différents types de capteurs en tant que composant matériel pour détecter la présence ou l’absence des véhicules. Le système de stationnement intelligent offre des informations en temps réel sur la disponibilité des places de stationnement à proximité.

Le marché mondial du stationnement intelligent était évalué à 5,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20,25 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 18,35 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le secteur commercial devrait connaître une croissance importante dans le segment vertical du marché en raison du développement de l’industrie des parcs d’entreprises et commerciaux. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Téléchargez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-smart-parking-market

L’analyse de marché et les estimations effectuées dans le rapport de marché persuasif Smart Parking aident à se faire une idée des lancements de produits, des futurs produits, des coentreprises, de la stratégie marketing, des développements, des fusions et acquisitions et de leurs effets sur les ventes, le marketing, les promotions, les revenus, les importations, les exportations et les valeurs CAGR. Le rapport aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’analyse du marché du stationnement intelligent est un merveilleux guide pour des idées concrètes, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales.

Segmentation : Marché mondial du stationnement intelligent

Le marché du stationnement intelligent est segmenté en fonction du composant, de la fréquence et du type de véhicule. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de système Aide au stationnement

guidée Aide au stationnement

intelligent

On-Street

Off-Street

Composants Capteurs de

stationnement Capteurs d’

angle de braquage

ECU

Unité d’affichage

Technologie de capteur Capteur

à ultrasons Capteur

radar Capteur d’

image

Vertical

Gouvernement

Commercial

Solution

Sécurité et surveillance

Gestion des réservations de stationnement Gestion des services de

voiturier

Reconnaissance des plaques d’immatriculation

Principaux concurrents / acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du stationnement intelligent sont Robert Bosch GmbH (Allemagne), Continental AG (Allemagne), Valeo (France), Delphi Technologies (Royaume-Uni), AISIN SEIKI Co. Ltd. (Japon), Siemens (Allemagne) , Cubic Corporation (États-Unis), Amano Corporation (Japon), Kapsch TrafficCom AG (Autriche), AppyParking (Royaume-Uni), Smart Parking (Australie), TKH GROUP (Pays-Bas), Nedap (Pays-Bas), Urbiotica (Espagne), SWARCO (Autriche ), KLAUS MULTIPARKING SYSTEMS PVT. LTD (Inde), IPS Group Inc. (États-Unis), IEM SA (Suisse), Dongyang Menics Co. (Corée du Sud), Altiux Innovations (Inde), Parkmobile LLC (États-Unis) et ParkMe, Inc. (États-Unis), parmi les autres.

Accédez au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/singleuser/global-smart-parking-market

Attraits du rapport sur le marché du stationnement intelligent: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque. Les données prévisionnelles du marché du stationnement intelligent

aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement .

marché vital du stationnement intelligent

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial du stationnement intelligent?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial du stationnement intelligent?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial du stationnement intelligent?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial du stationnement intelligent?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Parcourir plus d’informations @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-parking-market

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché en millions USD et données en millions d’unités de volume pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les principaux informations financières, développements récents, analyse SWOT et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial du stationnement intelligent

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial du stationnement intelligent

Partie 05 : Segmentation du marché mondial du stationnement intelligent par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces Partie 07 : Partie

du paysage client

08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-smart-parking-market

Rapports liés aux tendances :

Marché mondial de la recharge sans fil des véhicules électriques (VE) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wireless-ev- Charging-market

Marché mondial des systèmes de surveillance de la pression des pneus – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tire-pressure-monitoring-systems-market

Marché mondial des loquets de porte de voiture – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-car-door-latch-market

Marché mondial des connecteurs pour véhicules électriques – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ev-connectors-market

À propos de nous:

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.