Le marché du stationnement intelligent croîtra à un TCAC de 15,7 % pour atteindre 398,6 millions de dollars américains de 2022 à 2025 | Données des principaux pays

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Smart parking market – Global Analysis and Forecast to 2025″, le marché mondial du stationnement intelligent devrait atteindre 398,6 millions de dollars US en 2016 pour atteindre 1 462,3 millions de dollars US d’ici 2025 à un CAGR de 15,7 % entre 2017 et 2025. Les systèmes de stationnement intelligents résolvent les problèmes de stationnement critiques en permettant aux conducteurs de garer plus facilement leur véhicule sans perdre de temps ni de carburant. Les systèmes de stationnement intelligents fournissent à leurs utilisateurs des informations en temps réel sur les places de stationnement disponibles dans la ville, réduisant ainsi la congestion du trafic causée par des places de stationnement mal gérées.

Marché du stationnement intelligent : paysage concurrentiel et développements clés

Amano Mcgann, Smart Parking Ltd., Xerox, Cisco et Urbiotica comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché. L’Amérique du Nord, étant une région technologiquement avancée avec un nombre élevé de véhicules et la congestion dans les villes, a été témoin des adoptions les plus élevées de systèmes de stationnement intelligents par le gouvernement et les municipalités de diverses villes. L’Europe est le deuxième plus grand adopteur de systèmes de stationnement intelligents, tandis que la région APAC, avec une urbanisation croissante et des tendances technologiques croissantes, devrait être la région à la croissance la plus rapide au monde sur le marché du stationnement intelligent.

Actuellement, les systèmes de stationnement intelligents ont connu une adoption importante dans les pays nord-américains et européens. En outre, avec les progrès de la technologie et des infrastructures, dans diverses économies en développement de l’APAC et de la MEA, notamment le grand projet de la ville de Wellington, des projets pilotes à Canberra, à Singapour, en Thaïlande, à Dubaï et en Arabie saoudite devraient voir une adoption importante de solutions de stationnement intelligentes. . Bien que l’Amérique du Nord et l’Europe dominent le marché mondial du stationnement intelligent, elles devraient perdre leur part de revenus au profit de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Alors que l’APAC devrait enregistrer un taux de croissance de 18,9 % de 2016 à 2025 sur le marché mondial du stationnement intelligent.

Les avancées technologiques telles que l’utilisation d’applications mobiles pour les systèmes de guidage de stationnement, les solutions de billetterie et de paiement améliorées et la croissance significative de l’adoption de systèmes de stationnement intelligents par les institutions commerciales et les entreprises sont les facteurs qui devraient stimuler la demande de marché des systèmes de gestion du stationnement hors voirie.

Marché du stationnement intelligent : informations clés – tendance future

Ce type de stationnement est avantageux pour les utilisateurs de stationnement de courte comme de longue durée. Cependant, le coût de déploiement initial élevé des systèmes de stationnement hors voirie devrait limiter la croissance du marché. Le segment du stationnement hors voirie est actuellement en tête du marché mondial du stationnement intelligent et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.

Un site de stationnement hors rue est une installation de stationnement qui n’interagit pas avec le flux de circulation sur la route. Les solutions de stationnement intelligent hors voirie sont principalement utilisées par les gouvernements et les municipalités, les entreprises, les institutions commerciales et les installations de transport. À l’échelle mondiale, le stationnement hors voirie est considéré comme une solution de stationnement rentable et pratique

Marché du stationnement intelligent : aperçu segmentaire

Le stationnement hors rue explique la demande accrue de systèmes de stationnement intelligents en raison des préoccupations croissantes concernant les espaces de marche sécurisés et ouverts pour les piétons, ce qui entraîne une augmentation de la construction de parcs de stationnement et de garages. Le segment hors rue des sites de stationnement pour les systèmes de stationnement intelligents devrait connaître une croissance lucrative du TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision.

Les systèmes de stationnement intelligents attirent l’attention en termes d’investissements, d’adoption et de mise en œuvre dans le monde entier. Des développements majeurs sont observés dans les pays développés, mais même les pays en développement ont commencé à mettre en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre des technologies intelligentes dans leurs systèmes de stationnement traditionnels. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et le Japon sont quelques-uns des principaux pays qui ont déployé avec succès des systèmes de stationnement intelligents et qui apprécient les avantages de systèmes de stationnement plus simples et efficaces.

Le marché indien du stationnement intelligent devrait croître à un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision 2017 à 2025. L’Inde est un pays surpeuplé bien connu avec des millions de personnes souffrant de problèmes d’embouteillages non organisés et ingérables.

Le système de stationnement dans ce pays n’a pas de norme commune et l’introduction de systèmes de stationnement intelligents généraliserait l’ensemble du système de stationnement dans le pays. De plus, le pays a prévu de déployer ses projets initiaux dans certaines de ses villes de haute technologie. L’Inde devrait prévoir une forte demande pour des systèmes de stationnement plus efficaces dans un futur proche.

