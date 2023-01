Le marché du spandex atteindra 86 428 651 200 USD d’ici 2029

Le marché mondial du spandex devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 et devrait atteindre 8 642 865,12 $. et 10 millions de dollars d’ici 2029. La demande croissante de vêtements de sport et de sport est un moteur majeur du marché mondial du spandex.

Le spandex, également connu sous le nom de Lycra ou fibre élastique, est un copolymère polyuréthane-polyurée à longue chaîne composé de segments flexibles de macrodiol et de segments rigides de diisocyanate disposés dans un ordre spécifique. La fibre se caractérise par ses excellentes propriétés d’élasticité et de récupération. Ces propriétés le rendent largement utilisé dans diverses applications dans les industries du textile, de l’habillement et de la santé. Certains domaines d’application importants pour les fibres de spandex comprennent les vêtements de sport, les vêtements décontractés, les sous-vêtements et l’ameublement. Les applications de soins de santé des fibres spandex comprennent les bas de compression , les tuyaux, les couches et les bandages .

La croissance rapide de la population associée à l’augmentation du revenu disponible des consommateurs devrait stimuler la demande de vêtements de sport et de sport, entraînant la croissance du marché mondial du spandex.

Les principaux facteurs restrictifs pouvant avoir un impact négatif sur le marché mondial du spandex sont la menace croissante des substituts tels que le latex de caoutchouc naturel (NRL), le polybutylène téréphtalate (PBT) et le ralentissement relatif de la croissance économique dans certaines régions.

L’augmentation des innovations dans les fibres de spandex devrait offrir des opportunités pour le marché mondial du spandex. Cependant, la forte volatilité des prix des matières premières à base de pétrole devrait remettre en cause la croissance du marché mondial du spandex.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Spandex

Le paysage concurrentiel du marché mondial du Spandex fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques , l’ analyse de la marque, les approbations de produits, les brevets et les produits . étendue, avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise sur le marché mondial du Spandex.

Certains des principaux acteurs couverts par le rapport sont Huafon Chemical Co., Ltd., Hyosung Multinational Corporation, Asahi Kasei Corporation, Taiguang Industrial Co., Ltd., Xinxiang Sunshine Environmental Clothing Co., Ltd., Indorama Corporation, Mitsubishi Chemical Engineering. Corporation, Toray Industries, INC., Yantai Taihe New Materials Co., Ltd., Xiamen Lilong Spandex Co., Ltd., Jiangsu Shuangliang Spandex Co., Ltd., TK CHEMICAL CORPORATION, etc. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché mondial du spandex détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation vestimentaire, le marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique. , et l’innovation technologique du marché. . Pour des analyses de marché et des informations, contactez-nous pour les profils d’analystes; notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Étendue du marché mondial Spandex et taille du marché

Le marché mondial du spandex est divisé en deux segments basés sur la technologie et l’application. Intersegment Growth vous aide à analyser la croissance et la stratégie des segments pour vous rapprocher du marché et identifier les différences dans leurs domaines d’application principaux et leurs marchés cibles.

Basé sur la technologie, le marché mondial du spandex est segmenté en solutions de filature à sec, de filature humide et autres. La filature à sec solution devrait dominer le marché mondial du spandex d’ici 2022 en raison d’une vitesse de filature plus rapide et d’une mise en œuvre plus facile et plus flexible du processus de filature à sec.

Sur la base de l’application, le marché mondial du spandex est segmenté en vêtements, médicaux et autres. Le segment de l’habillement devrait dominer le marché mondial du spandex d’ici 2022 en raison de la demande croissante pour différentes applications telles que les vêtements de sport, les vêtements de sport, les vêtements intimes, etc.

Analyse régionale du marché Spandex

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc. )

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie mondiale du Spandex.

– Étude des acteurs clés mondiaux, analyse SWOT, valeur des principaux acteurs et parts de marché mondiales.

– Identifier, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel du marché et les avantages, opportunités et défis, contraintes et risques des régions clés du monde.

– Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou limitent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités de marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en fonction des tendances de croissance individuelles et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les expansions, les lancements de nouveaux produits et les parts de marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

