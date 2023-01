Le marché du soutage du GNL devrait établir une croissance phénoménale dans les régions clés d’ici 2030

Le marché mondial de l’avitaillement en GNL était évalué à 377,7 millions USD en 2020 et à 5142,5 millions USD en 2027 , avec un TCAC de 45,2 % de 2021 à 2027. Le GNL est un carburant alternatif attrayant pour les navires de mer et de navigation intérieure, car le gaz naturel liquéfié émet moins de polluants. substances. Selon les pré-requis d’émission de l’OMI, le GNL est un substitut potentiel en raison de sa teneur en soufre négligeable et de sa faible production de NOx, contrairement au fioul et au gazole marin. Le GNL est un carburant à combustion propre associé à des points d’intérêt financiers sur la base de la valeur calorifique parmi d’autres carburants.

La réglementation de l’Organisation maritime internationale du plafond de soufre de 0,50 % m/m (masse/masse) en 2020 pour les carburants marins, augmentation du commerce maritime, notamment en tonnes-km parcourues. Le coût inférieur du carburant de soutage GNL par rapport aux autres variantes de carburants conformes à l’ECA sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial du soutage de GNL. Cependant, l’écart entre la demande et l’offre de soutage de GNL devrait augmenter avec la mise en œuvre des réglementations de l’OMI ; par conséquent, l’offre doit augmenter rapidement pour répondre à la demande mondiale et à la demande haut de gamme de l’Asie-Pacifique en particulier. Au contraire, une augmentation des investissements et du financement du soutage de GNL devrait créer des opportunités pour les principaux acteurs du marché du soutage de GNL au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du soutage de GNL est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la région. Selon le type de produit, le marché est classé en camions-citernes, port-navire, navire-navire et citernes mobiles. Les applications couvertes par l’étude comprennent la flotte de conteneurs, la flotte de pétroliers, la flotte de fret, les ferries, les bateaux de navigation intérieure et autres. Au niveau régional, il est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Dynamique du marché mondial du soutage de GNL

Pilotes : réglementation de l’OMI sur la teneur en soufre du carburant marin

Le HFO et le MDO sont utilisés comme carburants dans la plupart des générateurs et moteurs utilisés dans la flotte maritime. Ces combustibles sont fabriqués à partir de pétrole brut, qui est un combustible fossile non renouvelable. L’OMI a autorisé un plafond global de 0,5 % de soufre sur les carburants marins à compter du 1er janvier 2020, en baisse par rapport au plafond actuel de 3,5 %. Le plafond de soufre inférieur devrait avoir un impact considérable sur les industries mondiales du raffinage et du transport maritime en raison des politiques environnementales strictes visant à réduire la pollution marine.

On s’attend à ce que la réglementation sur le plafond de soufre inférieur dans les combustibles de soute réduise la pollution marine, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de combustibles de soute plus propres parmi les compagnies maritimes. La date de 2020 est assujettie à l’examen de la disponibilité requise du combustible de soute marin. Par conséquent, le soutage de GNL est considéré comme une alternative réalisable pour diversifier et sécuriser la consommation de carburant dans diverses industries d’utilisation finale. Ainsi, il y aura une augmentation de la demande de soutage de GNL de la part de l’industrie du transport maritime, car cela garantit une performance environnementale accrue du commerce maritime, y compris une diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Contraintes : écart entre l’offre et la demande pour le soutage de GNL

Les clients de l’avitaillement maritime en GNL ont besoin d’une sécurité d’approvisionnement et de chaînes d’approvisionnement résilientes. À l’inverse, les fournisseurs doivent vérifier leurs projets d’investissement et le capital requis pour approvisionner les soutes de GNL sur le marché. Cette impasse a conduit à un manque d’action, les majors du transport maritime et les fournisseurs de GNL hésitant à faire des investissements majeurs jusqu’à ce que l’autre partie montre son engagement. La tarification reste une variable inconnue à ce stade, et le marché est plutôt opaque pour le négoce de GNL, les acheteurs et les vendeurs traitant directement les uns avec les autres pour les échanges de fret. Les opérations actuelles de soutage de GNL sont limitées aux navires de transport maritime à courte distance. À mesure que la demande de GNL en tant que combustible de soute évolue, les autorités portuaires doivent accorder plus d’attention à l’économie et à la disponibilité de l’approvisionnement en GNL, deux des plus grands défis pour le marché de l’avitaillement en GNL .

Opportunités : Opportunités de services de transport de GNL

L’expédition en vrac est utilisée pour transporter des marchandises ou des marchandises qui ne peuvent pas être placées dans des conteneurs d’expédition standard. Les marchandises diverses comprennent les bobines et les rouleaux, l’acier de construction, les marchandises lourdes ou surdimensionnées, les équipements de construction, les structures d’éoliennes et les véhicules. Le service de GNL breakbulk fait partie de la croissance du secteur du GNL à petite échelle en offrant des services de stockage, de breakbulk et de rechargement.

Le transport de marchandises diverses offre des avantages tels que la transportabilité des marchandises non conteneurisées, un temps de déconstruction réduit, une accessibilité au port plus petite, etc. Les services de marchandises diverses divisent les expéditions de GNL à grande échelle en plus petites. L’utilisation du GNL comme carburant de soute dans ce transport de marchandises diverses devrait augmenter de manière significative, suivie par l’introduction de réglementations gouvernementales strictes en matière de pollution marine. En outre, l’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures portuaires pour fournir des services d’expédition de GNL en vrac devrait créer des opportunités pour les acteurs clés de ce marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché du soutage de GNL en fonction du type de produit, de l’application et des régions.

Perspectives par type de produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Camion-bateau

Port-navire

Navire à navire

Réservoirs portatifs

Par Application Outlook (Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Flotte de conteneurs

Flotte de pétroliers

Flotte de fret

Ferries

Navires de navigation intérieure

Autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Ship-to-ship, par type de produit, représente la plus grande part de marché en 2020

Sur la base du type de produit, le marché mondial du soutage de GNL est classé en réservoirs camion-navire, port-navire, navire-navire et portables. En 2020, le segment Ship-to-ship détenait la plus grande part des revenus du marché de 60,52% et avait un TCAC de 45,4% au cours de la période de prévision, 2021-2027. Il s’agit d’un type de soutage dans lequel un navire de soutage de GNL fournit du GNL à un navire alimenté au GNL. Cela peut être réalisé à divers endroits, comme au mouillage ou le long du quai ou de la jetée. Le soutage peut également être effectué efficacement simultanément car le navire recevant du GNL effectue des opérations de fret simultanées, en fonction des restrictions portuaires. Les opérations de navire à navire sont réalisables pour n’importe quel navire. Le premier soutage de navires utilisant du gaz naturel liquéfié a eu lieu dans le port européen de Göteborg en 2017.

Le facteur clé de la croissance du marché comprend l’augmentation du nombre de navires utilisant du GNL en raison du besoin d’un carburant plus propre conforme aux réglementations gouvernementales strictes pour minimiser la pollution de l’air et préserver la durabilité. En outre, en raison d’avantages tels que des opérations de transfert rapides et une capacité élevée de 700 à 7 500 tonnes, le segment de l’avitaillement en GNL de navire à navire devrait connaître une croissance substantielle des revenus au cours de la période de prévision. De plus, les navires propulsés au GNL peuvent économiser environ 25,0 % de leurs coûts globaux de carburant.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché du soutage de GNL

En fonction de la région, le marché mondial du soutage de GNL a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 44,1% au cours de la période de prévision. 2021-2027. Le marché du soutage de GNL en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. En outre, l’essor rapide des activités de commerce maritime dans toute l’Asie-Pacifique propulse la croissance du marché de l’avitaillement en GNL. L’Asie-Pacifique est l’un des marchés les plus importants pour le GNL combustible de soute. Les principaux centres de consommation de matières premières dans le monde se trouvent actuellement dans cette région. Le port de Singapour en Asie-Pacifique est aujourd’hui l’un des plus grands ports du monde en termes de volumes de combustible de soute échangés.

The rise in shipbuilding and infrastructure activities and rapid growth in the trade of essential goods, commodities, and others are expected to drive the development of the LNG bunkering market in the region. In addition, restrictions on the high sulfur content in the marine bunker fuel imposed by International Maritime Organization (IMO2020) is expected to drive the demand for very low sulfur content fuel oils during the forecast period. It is expected that very low sulfur fuel oil or low sulfur alternatives like LNG will substitute the high sulfur fuel oil during the analyzed time frame. Moreover, a rise in awareness and stringent government regulations toward environmental pollution is expected to increase the demand for LNG (as bunker fuel), which will create opportunities for the key players in this market in the upcoming years.

Principaux acteurs du marché

L’analyse du marché mondial du soutage de GNL couvre des informations détaillées sur les principaux acteurs de l’industrie. Les principaux acteurs opérant et présentés dans le rapport sont Broadview Energy Total SE, Solutions BV, Harvey Gulf International Marine, Crowley Maritime Corporation, Gasum Oy, Klaw LNG, Korea Gas Corporation, Polskie LNG SA, Royal Dutch Shell Plc, SHV Energy, PETRONAS. , et Exxon Mobil Corporation. Les autres acteurs opérant dans la chaîne de valeur du marché mondial du soutage de GNL sont ENN Energy Holdings, Ltd., Fjord Line, Gas Natural Fenosa, Eagle LNG, EVOL LNG, Statoil ASA et autres.