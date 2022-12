Le marché du séquençage du génome recevra 41 151,61 millions USD avec un TCAC de 15,73 % d’ici 2028

Un excellent marché du séquençage du génomeLe rapport prend en considération plusieurs facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute lors de l’analyse des données du marché. Divers marchés au niveau local, régional et international sont envisagés dans ce rapport. L’analyse des études de marché et les informations présentées dans ce rapport sont très utiles pour permettre aux entreprises de prendre de meilleures décisions et d’élaborer de meilleures stratégies concernant la production, le marketing, les ventes et la promotion d’un produit particulier. Tout cela contribue à étendre leur portée vers le succès. L’utilisation d’outils et de techniques avancés appliqués pour un excellent rapport en fait la prime de la classe. En comprenant précisément les besoins du client, le rapport d’étude de marché cohérent sur le séquençage du génome fusionne les informations commerciales et sur les produits pour une croissance durable du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 15,73 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 41 151,61 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence du cancer contribuera à accélérer la croissance du marché du séquençage du génome. .

Synopsis du marché: –

Le séquençage du génome est la procédure de cartographie et de séquençage de l’ADN unique d’une personne. Le génome désigne le plan complet du corps humain d’une personne. Le séquençage du génome aide à identifier toute différence importante dans les gènes, qui sont un faisceau d’ADN, dans le corps d’une personne qui peut provoquer une maladie ou augmenter la probabilité d’une maladie.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler le marché du séquençage du génome au cours de la période de prévision sont la croissance du financement gouvernemental pour encourager les projets de génomique, l’augmentation de l’incidence du cancer et les applications croissantes du séquençage de nouvelle génération dans la recherche sur le cancer. En outre, l’entrée de nouveaux acteurs et start-ups clés et les domaines d’application croissants du séquençage du génome devraient encore propulser la croissance du marché du séquençage du génome. Cependant, l’augmentation du coût de l’équipement génomique, la pénurie de professionnels qualifiés et le stockage sécurisé de grands volumes de données séquencées sont quelques-uns des facteurs qui, selon les estimations, entravent la croissance du marché du séquençage du génome au cours de la période. En outre,

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage du génome sont

Thermo Fisher Scientific, Illumina, Inc., QIAGEN, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, Inc., Oxford Nanopore Technologies., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bio-Rad Laboratories, Inc., BGI, Danaher., General Electric Company, Eppendorf AG, Abbott, LI-COR, Inc., Siemens, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNASTAR, Geneious, Myriad Genetics, Inc., GATC Biotech, Biomatters, New England Biolabs, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché du séquençage du génome et taille du marché

Le marché du séquençage du génome est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du produit, le marché du séquençage du génome est segmenté en consommables, systèmes et logiciels, services.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage du génome est segmenté en PCR, séquençage, microréseau, extraction et purification d’acide nucléique, autres.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage du génome est segmenté en diagnostic, découverte et développement de médicaments, médecine de précision, agriculture et recherche animale, etc.

En fonction de l’utilisateur final, le marché du séquençage du génome est segmenté en centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, etc.

Analyse/aperçus régionaux du marché du séquençage du génome

Le marché du séquençage du génome est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage du génome sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage du génome en raison de l’augmentation du revenu disponible des particuliers et de la forte demande de séquençage du génome dans cette région.

L’Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante et du développement ultérieur de l’industrialisation.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché du séquençage du génome: il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché du séquençage du génome par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché du séquençage du génome: ici, l’opposition sur le marché mondial du séquençage du génome est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention , et des parties de l’industrie globale des grandes organisations.

Profils des fabricants de séquençage du génome : Ici, les principaux acteurs du marché mondial du séquençage du génome sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, du revenu, du coût et de la création.

État et perspectives du marché du séquençage du génome par région : dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial du séquençage du génome est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application de séquençage du génome ou utilisateur final : ce segment de l’étude d’exploration montre comment des sections extraordinaires de client final/d’application s’ajoutent au marché mondial du séquençage du génome.

Prévisions du marché du séquençage du génome : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture de la création et de l’estime de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur le séquençage du génome : il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où sont présentées les découvertes des chercheurs et la fin de l’étude d’exploration.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché du séquençage du génome [Global – Réparti en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

