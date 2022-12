Le marché du séquençage du génome entier et de l’exome devrait croître à un TCAC impressionnant de 27 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research dans son rapport intitulé Whole Genome and Exome Sequencing Marketoffre des informations complètes et des recherches détaillées sur ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui propulsent la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome, les opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché. Pour assurer le succès de l’entreprise, l’adoption d’un tel rapport de recherche sur le marché mondial du séquençage du génome entier et de l’exome est l’une des clés essentielles. Une étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour un nouveau produit à lancer, évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible. De plus, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et leurs opinions sur les produits, et leurs réflexions pour l’amélioration d’un produit. Le rapport convaincant sur le séquençage du génome entier et de l’exome estime également la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Data Bridge Market Research analyse que l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome était évalué à 1080,16 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 7310 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Développement récent

En janvier 2020, le « Genome India Project » a été lancé par le Department of Biotechnology (DBT) (GIP). L’objectif de l’initiative est de collecter 10 000 échantillons génétiques auprès de résidents indiens afin de créer un génome de référence. La santé de précision, les maladies génétiques rares, le spectre de mutation des maladies génétiques et complexes dans la population indienne, l’épidémiologie génétique des maladies multifactorielles liées au mode de vie et la recherche translationnelle sont quelques-uns des domaines d’attention de ce projet.

Aperçu du marché : –

Le séquençage du génome entier aide à fournir des informations riches sur les variantes de nucléotide unique, de structure ou de nombre de copies, tandis que le séquençage de l’exome est souvent plus logique lorsque le temps ou les ressources sont limités. Le séquençage de l’exome est également connu sous le nom de séquençage de l’exome entier (WES) et est une procédure génomique permettant de séquencer toutes les régions codant pour les protéines des gènes d’un génome.

La recherche génomique a eu un impact énorme sur les soins de santé au fil des ans. La révolution génomique a accéléré la transformation de la médecine et des sciences biomédicales. Les coûts du séquençage du génome entier sont en baisse, provoquant une ruée vers l’or pour les acteurs du marché. Les nouveaux consommateurs, les nouvelles technologies et les nouvelles spécialités ont le vent en poupe. Un large éventail d’acteurs bien financés se disputent des parts de marché sur une scène véritablement mondiale, dans un contexte qui rappelle l’émergence de l’activité Internet.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage du génome entier et de l’exome sont

10x Genomics, Inc. (États-Unis)

23andME Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

AccuraGen Inc. (États-Unis)

Biotechnologies adaptatives (États-Unis)

Admera Health, LLC (États-Unis)

Agena Bioscience, Inc. (États-Unis)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Akonni Biosystems, Inc. (États-Unis)

Ascendance (États-Unis)

Anchor Dx (Chine)

Laboratoires ARUP (États-Unis)

Asuragen (États-Unis)

Baylor Genetics (États-Unis)

Beckman Coulter, Inc. (États-Unis)

BD (États-Unis)

BGI Genomics (Chine)

Bioarray SL (États-Unis)

Biocept, Inc. (États-Unis)

