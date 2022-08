Le marché du séquençage du génome entier et de l’exome devrait augmenter de 7310 millions USD avec un excellent TCAC de 27% d’ici 2029, marché analysé par taille, part, aperçu régional, demandes, défis, tendances et prévisions de valeur

Le rapport Whole Genome and Exome Sequencing Market » estime les tendances de développement du marché 2022-2029 pour l’industrie Whole Genome and Exome Sequencing Market. L’analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici. Le rapport analyse certains des défis auxquels l’industrie du séquençage du génome entier et de l’exome pourrait être confrontée au cours de la croissance. Ce rapport traite également des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu’elles auront sur le marché et de la manière dont elles peuvent être utilisées. En outre, le rapport d’étude de marché sur le séquençage du génome entier et de l’exome fournit également une enquête attentive sur l’état actuel du marché qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Data Bridge Market Research analyse que l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome était évalué à 1080,16 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 7310 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 27% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple de brochure PDF (y compris des graphiques, des graphiques et des figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-whole-genome-and-exome-sequencing-market

La recherche génomique a eu un impact énorme sur les soins de santé au fil des ans. La révolution génomique a accéléré la transformation de la médecine et des sciences biomédicales. Les coûts du séquençage du génome entier sont en baisse, provoquant une ruée vers l’or pour les acteurs du marché. Les nouveaux consommateurs, les nouvelles technologies et les nouvelles spécialités ont le vent en poupe. Un large éventail d’acteurs bien financés se disputent des parts de marché sur une scène véritablement mondiale, dans un contexte qui rappelle l’émergence de l’activité Internet.

Dynamique du marché du séquençage du génome entier et de l’exome

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome au cours de la période de prévision sont les suivants:

Hausse de la prévalence du cancer

L’élément le plus important à l’origine de la croissance de ce marché est l’augmentation de l’incidence du cancer et l’expansion des utilisations du séquençage de nouvelle génération dans la recherche sur le cancer.

Faible coût et haute vitesse de la technologie Wes

Comparé au séquençage du génome entier, le séquençage de l’exome entier a un coût inférieur, ce qui sera davantage anticipé pour propulser la croissance du marché.

Augmentation de l’acceptation des méthodes de séquençage de nouvelle génération

Le marché total est porté par une augmentation de l’acceptabilité des approches de séquençage de nouvelle génération pour la prédiction, le traitement et la surveillance d’une variété de maladies chroniques, telles que le cancer.

Opportunités

En outre, on estime en outre que l’adoption croissante de la médecine personnalisée offrira des opportunités potentielles pour la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés et la grande fiabilité des subventions devraient en outre entraver la croissance de l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome au cours de la période ciblée. Cependant, les préoccupations éthiques et juridiques concernant le séquençage de l’exome entier pourraient encore remettre en question la croissance du marché du séquençage du génome entier et de l’exome dans un avenir proche.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage du génome entier et de l’exome sont :

10x Genomics, Inc. (États-Unis)

23andME Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

AccuraGen Inc. (États-Unis)

Biotechnologies adaptatives (États-Unis)

Admera Health, LLC (États-Unis)

Agena Bioscience, Inc. (États-Unis)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Akonni Biosystems, Inc. (États-Unis)

Ascendance (États-Unis)

Anchor Dx (Chine)

Laboratoires ARUP (États-Unis)

Asuragen (États-Unis)

Baylor Genetics (États-Unis)

Beckman Coulter, Inc. (États-Unis)

BD (États-Unis)

BGI Genomics (Chine)

Bioarray SL (États-Unis)

Biocept, Inc. (États-Unis)

Accédez au rapport PDF complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-whole-genome-and-exome-sequencing-market

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Étendue du marché mondial du séquençage du génome entier et de l’exome et taille du marché

L’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome est segmenté en fonction de la technologie , des produits et services, des applications et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Séquençage par synthèse

Séquençage des semi-conducteurs ioniques

Les autres

Sur la base de la technologie , l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage des semi-conducteurs ioniques et autres.

Produits et services

Des produits

Systèmes

Kits

Prestations de service

Services de séquençage

Services d’analyse de données

Les autres

Sur la base des produits et services, l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome est segmenté en produits, systèmes, kits, services, services de séquençage, services d’analyse de données et autres. Les kits ont été encore sous-segmentés en réparation d’extrémité de fragmentation d’ADN, sélection de queue et de taille, kits de préparation de bibliothèques et kits d’enrichissement de cibles.

Applications

Diagnostique

Cancer

Troubles monogéniques

Diabète

Découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

Agriculture et recherche animale

Les autres

Sur la base des applications, l’ensemble du marché du séquençage du génome et de l’exome est segmenté en diagnostic, cancer, troubles monogéniques, diabète, découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, agriculture et recherche animale et autres.

Utilisateur final

Centre de recherche

Institutions académiques et gouvernementales

Hôpitaux et Cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les autres

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché du séquençage du génome entier et de l’exome. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché: informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché du séquençage du génome entier et de l’exome.

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et des risques sur ce marché

Innovations récentes et événements majeurs de ce marché

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de ces acteurs leaders du marché

Étude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micromarchés de ce marché

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent ce marché

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde (ROW)

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial du séquençage du génome entier et de l’exome

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial du séquençage du génome entier et de l’exome

Partie 05: Segmentation du marché mondial du séquençage du génome entier et de l’exome par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

La table des matières complète est disponible sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-whole-genome-and-exome-sequencing-market

Parcourir les rapports sur les tendances :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-in-vitro-diagnostics-ivd-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-orthopedic-braces-and-supports-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/belgium-netherland-woundcare-market