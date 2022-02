Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait se développer d’ici 2022-2029 en se concentrant sur les acteurs clés – Illumina, BGI, Eurofins, PerkinElmer

Aperçu du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS):

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait croître à un TCAC de 18,28 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le séquençage NGS ou de nouvelle génération est également connu sous le nom de technologie de séquençage massivement parallèle. NGS permet aux chercheurs de faire des recherches sur diverses applications, notamment la vitesse, l’évolutivité et le débit ultra-élevé, ainsi que d’étudier les systèmes biologiques à un niveau supérieur. NGS permet aux chercheurs de séquencer rapidement des génomes entiers.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont l’augmentation des progrès technologiques continus de la plate-forme NGS, la réduction du prix de l’installation NGS est le facteur vital qui augmente la croissance du marché, la réduction du prix de l’installation NGS, l’augmentation dans le bon remboursement et l’amélioration du scénario réglementaire et la recrudescence continue des applications de séquençage de nouvelle génération.

Segmentation globale du marché Séquençage de nouvelle génération (NGS) :

Sur la base des produits et services, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en produits et services de pré-séquençage, consommables NGS, plates-formes et services pour plates-formes, services de séquençage, analyse, stockage et gestion des données NGS.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage des semi-conducteurs ioniques, séquençage en temps réel d’une seule molécule, séquençage des nanopores et autres technologies de séquençage.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, recherche agricole et animale et autres applications. Les diagnostics ont été subdivisés en diagnostics du cancer, diagnostics des maladies infectieuses, diagnostics de la santé reproductive et autres applications de diagnostic.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instituts universitaires et centres de recherche, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres utilisateurs finaux.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison de l’augmentation du remboursement approprié et de l’amélioration du scénario réglementaire et de la recrudescence continue des applications de séquençage de nouvelle génération dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en raison de l’augmentation du remboursement approprié et de l’amélioration du scénario réglementaire et de la recrudescence continue des applications de séquençage de nouvelle génération dans cette région.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Illumina, Inc. BGI Eurofins Scientifique PerkinElmer Inc Macrogène Inc Lien ADN, Inc. Technologie génotypique Pvt Ltd WuXi AppTec GENÈVE Takara Bio Inc SciGenom Labs Pvt. Ltd Theragen Etex Co., Ltd LGC Biosearch Technologies Propriété intellectuelle de la technologie génétique d’Oxford Inostiques Sysmex Recherche Zymo Source BioSciences Novogène Corporation

