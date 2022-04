Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029 – Analyse des applications, perspectives régionales, tendances de croissance, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions

Le rapport d’analyse du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs du secteur, ce qui leur fait gagner du temps et se traduit par d’excellents résultats. Une analyse du marché et une segmentation du marché ont été réalisées en termes de marchés, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires, et hypothèses. Les informations couvertes dans le rapport à grande échelle aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et compétentes, mais aident également à décider de la stratégie de publicité, de promotion, de marketing et de vente de manière plus rentable.

Un rapport de marché mondial fiable aide à découvrir le marché probable pour un nouveau produit à lancer et la méthode la plus pertinente pour la distribution de certains produits. Avec ce document de marché ; des informations sur de nombreux facteurs liés au marché peuvent être récupérées à l’aide d’informations exploitables sur le marché et d’une analyse de marché complète. En outre, le rapport affiche également des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est en croissance avec des facteurs tels que la diminution du coût du séquençage génétique par base, l’augmentation de l’adoption de la pharmacologie axée sur le génome, le large portefeuille de produits offert par un acteur majeur agit également comme un facteur majeur pour la croissance du marché. En outre, l’utilisation du séquençage de nouvelle génération dans le développement de médicaments et la tendance croissante à la personnalisation des médicaments ont également donné un essor au marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029. Le large portefeuille offert par les principaux acteurs et l’utilisation du NGS dans le développement de médicaments devraient servir de moteur à la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Scénario de marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Illumina, Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 26,10 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits de séquençage de nouvelle génération (NGS).

En novembre 2021, Illumina Inc. a annoncé un partenariat avec Sequoia Capital China pour établir les premières start-ups à rejoindre Genomics Incubator en Chine. Cela augmentera les plans de recherche et de développement de l’entreprise vers la génomique et a aidé l’entreprise à établir une bibliothèque de génomique en Chine.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions sont ciblées par Illumina, Inc., BGI (une filiale du groupe BGI) et Thermo Fisher Scientific Inc. ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis et le Canada comme leur prochain revenu de poche pour 2022.

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés comme Illumina, Inc., BGI (une filiale du groupe BGI) et Thermo Fisher Scientific Inc. Ce sont les principales sociétés dominantes sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) et ont lancé de nouveaux produits, services et consommables sur le marché. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Développements du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

En février 2021, QIAGEN a annoncé un partenariat avec INOVIO pour développer un diagnostic compagnon de séquençage de nouvelle génération (NGS) pour le VGX-3100 d’INOVIO pour la dysplasie cervicale avancée. Cela a augmenté le portefeuille de l’entreprise vers NGS et a augmenté les revenus de l’entreprise.

En octobre 2021, ThermoFisher Scientific Inc. a annoncé le lancement du système de PCR QuantSudio Absolute Q-Digital d’Applied Biosystem, conçu pour fournir des résultats très précis en analyse génétique. La PCR numérique est déjà utilisée pour surveiller les mutations induites par le cancer dans la biopsie liquide. Cela a aidé l’entreprise à augmenter son portefeuille de produits.

En janvier 2021, Oxford Nanopore Technologies plc et NVIDIA collaborent pour associer le système de calcul DGX AI avec un séquenceur PromethION à ultra haut débit. Il s’agissait du séquenceur le plus puissant au monde qui prend en charge les analyses en temps réel à grande échelle et peut également analyser n’importe quel fragment d’ADN/ARN. Cela a contribué à l’échange de technologies et devrait aider l’entreprise dans l’expansion et les plans futurs.

Portée du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Russie, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Sud Corée, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil et Reste de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. Sur la base des applications, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, médecine de précision et recherche agricole et animale. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Thermo Fisher Scientific Inc.

Agilent Technologies, Inc.

QIAGEN

Illumina, Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Roche Sequencing (filiale de F. Hoffman La Roche)

BGI (filiale du groupe BGI)

Oxford Nanopore Technologies plc

MACROGEN CO., LTD.

ADNSTAR

Généreux

Partek Incorporé

PerkinElmer Inc.

Takara Bio inc.

bioMérieux SA

Pacific Biosciences de Californie, Inc.

GENÈVE

10x Génomique

Biolabs de la Nouvelle-Angleterre

Compagnie d’Hamilton

