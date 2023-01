Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) croît à un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du produit, de l'application et de l'utilisateur final. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research rapporte que le marché croît à un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 29 307 130 000 USD d’ici 2029. Le large portefeuille offert par les principaux acteurs et l’utilisation de NGS dans le développement de médicaments stimuler la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Le séquençage à haut débit, mieux connu sous le nom de séquençage de « nouvelle génération » (NGS), est désormais intégré à la pratique clinique de routine en raison de nombreuses avancées technologiques et fonctionnelles, alors que les premiers protocoles étaient basés sur des échantillons prélevés en dehors du flux de travail normal de la pathologie clinique. . , des échantillons standard fixés au formol et inclus en paraffine qui peuvent être utilisés plus régulièrement comme matériau de départ pour NGS.

Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont l’utilisation du séquençage de nouvelle génération dans le développement de médicaments et les larges portefeuilles proposés par les principaux acteurs, tandis que les facteurs qui entravent la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) . ) le marché comporte un coût élevé. Produits de séquençage de nouvelle génération et rappels de produits.

Étendue du marché et taille du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. D’ici 2022, le segment des instruments devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS), car il s’agit d’un composant majeur des procédures de séquençage de nouvelle génération.

Sur la base de l’application, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments , découverte de biomarqueurs , médecine de précision, agriculture et recherche animale. En 2022, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est tiré par le fait que le segment du diagnostic adopte de plus en plus le NGS pour les diagnostics de routine dans les laboratoires cliniques, car il a le potentiel de fournir des résultats de test précis et d’offrir des schémas thérapeutiques supérieurs. .

Analyse au niveau national du marché Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par produit, application et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, l’Autriche, l’Irlande et le reste de l’Europe, la Chine, la Corée, le Japon. , Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

Le segment de l’instrumentation aux États-Unis devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison du grand nombre de fabricants fournissant des instruments à divers laboratoires et autres. Le secteur allemand de l’instrumentation devrait croître grâce à ses installations de laboratoire à la pointe de la technologie et à l’adoption des dernières technologies nationales. Le segment des appareils en Chine devrait croître en raison du grand nombre de centres de génomique et du fait qu’il existe des acteurs locaux proposant des produits en Chine.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Certaines des principales entreprises impliquées dans le séquençage de nouvelle génération (NGS) comprennent Agilent Technologies, Inc., ThermoFisher Scientific, Inc., QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Roche Sequencing (Agilent Technologies, Inc., F. Hoffman La Roche), BGI (filiale du Groupe BGI), Oxford Nanopore Technologies plc, MACROGEN CO., LTD., DNASTAR, Geneious, Partek, Incorporated, PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., bioMérieux SA, Pacific Biosciences of California, Inc., GENEWIZ, 10x Genomics, New England Biolabs, Hamilton Company et d’autres sociétés nationales. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

