Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) atteindra 29 307,13 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 17,1%

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 17,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029. Le large portefeuille de produits proposé par les principaux acteurs et l’utilisation du NGS dans le développement de médicaments devraient être le moteur de la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Étendue du marché et taille du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en instruments, consommables et services. Le segment des instruments devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) d’ici 2022, car les instruments sont une composante majeure des programmes de séquençage de nouvelle génération.

Sur la base des applications, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments , découverte de biomarqueurs , médecine de précision, agriculture et recherche animale. Le segment des diagnostics devrait dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) d’ici 2022 en raison de l’utilisation croissante du NGS pour les diagnostics de routine par les laboratoires cliniques en raison de son potentiel à fournir des résultats de test précis et à offrir des options de traitement supérieures.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de recherche et institutions universitaires et gouvernementales, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Les centres de recherche et les institutions universitaires et gouvernementales devraient dominer le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) d’ici 2022, car la recherche liée au séquençage de nouvelle génération (NGS) pour les maladies chroniques et la médecine personnalisée est principalement menée par ces institutions, qui conduire la croissance du segment de.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-next-generation-sequencing-ngs-market?rajaas

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Comme mentionné ci-dessus, le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par produit, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, l’Autriche, l’Irlande et le reste de l’Europe, la Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste du Sud Amérique.

Le segment de l’instrumentation aux États-Unis devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants qui fournissent des instruments à divers laboratoires de recherche, etc. Le secteur allemand de l’instrumentation devrait croître en raison des installations de laboratoire de haute technologie du pays et de l’adoption des dernières technologies. Le segment des instruments en Chine devrait croître en raison de son grand nombre de centres de génomique et d’acteurs locaux fournissant des produits en Chine.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le paysage concurrentiel du marché Séquençage de nouvelle génération (NGS) fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) sur lequel la société se concentre.

Certaines des principales entreprises engagées dans le séquençage de nouvelle génération (NGS) comprennent Agilent Technologies, Inc., ThermoFisher Scientific, Inc., QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Roche Sequencing F. Hoffman La Roche) , BGI (filiale du groupe BGI), Oxford Nanopore Technologies plc, MACROGEN CO., LTD., DNASTAR, Geneious, Partek, Incorporated, PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., bioMérieux SA, Pacific Biosciences of California, Inc., GENEWIZ , 10x Genomics, New England Biolabs, Hamilton Company et d’autres entreprises nationales. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par ces sociétés à l’échelle mondiale, ce qui accélère également la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Par exemple,

En mars 2020, Agilent Technologies a introduit trois nouvelles puces microarray pour répondre aux besoins de la recherche prénatale et postnatale dans les laboratoires de cytogénétique. Ces lancements de nouveaux produits par la société s’ajoutent à son portefeuille NGS, entraînant une augmentation de la demande pour ses produits à l’avenir.

En février 2020, Twist Bioscience a lancé une nouvelle solution NGS appelée Twist Targeted Methylation Sequencing Solution, qui facilite l’étude du méthylphénidate dans un large éventail de domaines de recherche, notamment le cancer, l’épigénétique et les tests prénataux non invasifs. Ce nouveau produit lancé par l’entreprise accroît sa crédibilité sur le marché.

Les collaborations, les lancements de produits, les expansions commerciales, les prix et distinctions, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché élargissent l’empreinte de l’entreprise sur le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS), ce qui profite également à la croissance des bénéfices de l’organisation.

