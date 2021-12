Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est en plein essor dans le monde 2021-2027 | Principaux acteurs clés – Illumina, Roche, Agilent, Thermo Fisher

Aperçu du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique :

Le rapport universel sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique nous donne un aperçu détaillé des tendances de la recherche pour l’exercice 2021. L’année de base pour le calcul dans le rapport est 2020 tandis que l’année historique est 2019 qui dira comment la clinique Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie fonctionnera au cours des années de prévision en informant de la définition, des classifications, des applications et des engagements du marché. Ce rapport étudie l’industrie de la santé sur divers paramètres tels que les matières premières, les coûts, la technologie et les préférences des consommateurs. Le rapport de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique fournit également des informations d’identification importantes sur le marché, telles que l’historique, diverses expansions et tendances, une vue d’ensemble du commerce, les marchés régionaux, le commerce et les concurrents du marché.

Sous l’analyse de la part de marché par les principaux acteurs, le rapport mondial sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique couvre l’analyse du capital, des revenus et des prix par l’entreprise ainsi que d’autres sections telles que les plans d’expansion, les zones assistées, les produits proposés par les principaux fabricants, l’alliance et l’acquisition et la livraison du siège. On pense que des informations granulaires peuvent aider les clients à prendre des décisions commerciales efficaces et, par conséquent, le rapport fournit la même chose. Le rapport comprend également une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. En outre, le rapport d’étude de marché sur le séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique de classe mondiale donne des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de durabilité.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique devrait croître à un TCAC de 13,90% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique sont les progrès croissants dans le domaine de la médecine personnalisée et de l’oncologie, la prévalence croissante du cancer, l’adoption élevée de plates-formes de diagnostic basées sur le séquençage parmi les oncologues actifs, la baisse de la coût du séquençage génétique et augmentation du financement de la R&D par le gouvernement.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en fonction de la technologie, du flux de travail, de l’application et de l’utilisateur final. Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en séquençage du génome entier , séquençage de l’exome entier et séquençage et reséquençage ciblés.

Sur la base du workflow, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en pré-séquençage NGS, séquençage NGS et analyse de données NGS.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en dépistage, diagnostics compagnons et autres. D’autres ont été segmentés en cancer sporadique et cancer héréditaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique en raison des initiatives réfléchies prises par les gouvernements pour ces technologies dans les pays de cette région, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé du période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’automatisation croissante des protocoles de pré-séquençage dans cette région particulière.

Principaux acteurs clés du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique : Illumina Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific, Myriad Genetics Inc., BGI, Perkin Elmer, Inc., Exosome Diagnostics Inc., GATC Biotech, DNASTAR, Qiagen, Macrogen Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Pacific Biosciences of California Inc., Foundation Medicine Inc., Oxford Nanopore Technologies, Life technologies Corp., Partek, Incorporated, Paradigm Diagnostics, Inc., Caris Life Sciences, Biomatters Ltd., Eurofins et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région: le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision) , couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2027 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les acteurs clés du marché Séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants de TOC : Marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

1 Aperçu du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

2 compétitions mondiales du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique mondiale par région (2021-2027)

4 Offre mondiale de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

5 Production mondiale de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

8 Analyse des coûts de fabrication du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique (2021-2027)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

