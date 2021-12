Le marché du séquençage de l’exome entier devrait croître de 3 812,0 millions de dollars américains à un TCAC de 19,8 % de 2019 à 2027

L’exome entier est une technique génomique pour le séquençage de toutes les régions codant pour les protéines des gènes d’un génome. Le séquençage de l’exome entier (WES) est disponible pour les patients qui recherchent un diagnostic unificateur pour plusieurs conditions médicales. Le séquençage de l’exome à l’aide de l’enrichissement de l’exome peut détecter efficacement des variantes codantes dans un large éventail d’applications, notamment la génétique des populations, les maladies génétiques et les études sur le cancer.

L’exon fait partie d’un génome qui est responsable de la fabrication de 1 ou 2 pour cent de l’ensemble du génome d’une personne. Tous les exons d’un génome sont appelés exome. Et ainsi, le séquençage est l’un de ceux-ci est connu sous le nom de séquençage de l’exome entier. Le séquençage de l’exome entier permet d’identifier les variations des sites de codage des protéines de n’importe quel gène par rapport au séquençage de quelques gènes ensemble. Le séquençage de l’ensemble de l’exome est largement préféré en raison de sa propriété d’identifier une mutation dans un seul exon.

La croissance du marché mondial du séquençage de l’exome entier est attribuée à la réduction du temps et des coûts de séquençage, au besoin croissant de diagnostic moléculaire et à l’augmentation des applications dans la découverte de médicaments. Cependant, les préoccupations éthiques, sociales et juridiques concernant le séquençage complet de l’exome et la pénurie de professionnels hautement qualifiés sont le principal facteur entravant la croissance du marché.

Le marché du séquençage de l’exome entier devrait croître de manière significative en raison de facteurs tels que la réduction du temps et du coût du séquençage, le besoin croissant de diagnostic moléculaire et l’augmentation des applications dans la découverte de médicaments devraient stimuler la croissance de l’ensemble du marché du séquençage de l’exome.

Nous avons répertorié ici les principales sociétés du marché du séquençage de l’exome entier : Thermo Fisher Scientific Inc., Illumina, Inc., Centogene AG, F. Hoffmann-La Roche AG, Psomagen, Inc. (previuosly Macrogen Corp.), Pacific Biosciences of California, Inc., Brooks Automation, Inc. (GENEWIZ, Inc.), Bio-Rad Laboratories, Inc., Eurofins Scientific and Stratos Genomics.

Le marché mondial du séquençage de l’exome entier a été segmenté par produit et service, technologie et application. Sur la base du produit et du service, le marché est segmenté en systèmes, kits et services. Sur la base de la technologie, l’ensemble du marché du séquençage de l’exome est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage de semi-conducteurs ioniques et autres technologies. Sur la base de l’application, l’ensemble du marché du séquençage de l’exome est segmenté en diagnostics, découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée et autres. Le segment des diagnostics est en outre subdivisé en diagnostics du cancer, diagnostics des troubles monogéniques (mendéliens), types monogéniques de diagnostics du diabète et diagnostics du VIH et autres diagnostics.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global en étant affecté ; ainsi, entraver le marché global du séquençage de l’exome entier dans le monde. Ce rapport sur le marché du séquençage de l’exome entier fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial du séquençage de l’exome entier en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché global du séquençage de l’exome entier dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

