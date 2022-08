Le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération a grimpé à 50,04 milliards USD et devrait connaître un TCAC de 17,45 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le séquençage à haut débit est un autre nom pour le séquençage de nouvelle génération. NGS permet le séquençage rapide des paires de bases d’échantillons d’ADN. NGS fait progresser le développement de médicaments et ouvre la voie à la future médecine personnalisée, aux maladies génétiques et aux diagnostics cliniques. De plus, le séquençage de nouvelle génération (NGS) est une méthode de séquençage massivement parallèle capable de déterminer l’ordre des nucléotides dans un génome entier avec une évolutivité, un débit ultra-élevé et une vitesse rapide.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération, qui était de 13,82 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 50,04 milliards de dollars d’ici 2029, et devrait connaître un TCAC de taux composé de 17,45% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le marché des scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients , analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération

Conducteurs

Augmentation du nombre de cas de cancer

Le nombre croissant de cas de cancer dans le monde, l’augmentation des études de recherche, l’augmentation des collaborations entre les instituts de recherche et les acteurs du marché, ainsi que l’augmentation des applications du séquençage de nouvelle génération de l’ADN et les avancées technologiques dans les technologies de séquençage contribuent à la croissance de la prochaine génération d’ADN. marché du séquençage de génération. D’autre part, le manque de spécialistes expérimentés est susceptible d’avoir un impact significatif sur la croissance globale de l’industrie du séquençage d’ADN de nouvelle génération.

Augmentation des activités de R&D pour le développement de nouvelles technologies de séquençage de nouvelle génération

Au cours de la période de prévision, le besoin de méthodes de séquençage de nouvelle génération augmentera à mesure que les activités de R&D pour les thérapeutiques utilisées dans le traitement des maladies génétiques augmenteront. Une demande substantielle du marché sera créée à mesure que les investissements en R&D augmenteront et que le nombre d’études liées au traitement des maladies génétiques chez les personnes augmentera. Les gouvernements des économies industrialisées ont mis en place un certain nombre de programmes et de lois pour encourager les scientifiques et les chercheurs à explorer les traitements des maladies chroniques et rares.

Avantages croissants des techniques de séquençage de nouvelle génération

En 2020, la catégorie d’utilisation finale des instituts universitaires et des centres de recherche représentait 45 % du marché. Les hôpitaux choisissent les techniques de séquençage de nouvelle génération car elles peuvent fournir des diagnostics cliniques en moins de temps, ce qui contribue à la croissance du marché. De plus, le séquençage de nouvelle génération peut être utilisé pour collecter les données les plus récentes et identifier les liens de transmission afin de prévenir les infections en milieu hospitalier, ce qui augmentera les revenus du marché.

Opportunités

Les modifications et l’automatisation de cette technique ont augmenté les données de séquençage et aidé les chercheurs à mieux gérer le temps, leur permettant d’atteindre des jalons importants dans le projet du génome humain. L’analyse de l’expression génique basée sur la séquence est désormais une alternative « numérique » aux techniques analogiques. Le séquençage du génome s’est amélioré au point où il est maintenant simple et précis. Dans un avenir proche, ces améliorations techniques devraient augmenter la taille de l’industrie du séquençage d’ADN de prochaine génération.

Restrictions/Défis

Cependant, le manque de professionnels qualifiés et les contraintes éthiques et juridiques associées à NGS devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le séquençage d’ADN et le marché du séquençage de nouvelle génération, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

En décembre 2020, Eurofins Genomics a lancé les services SARS-CoV-2 NGS rentables et optimisés, permettant le séquençage de l’intégralité du génome viral.

En mai 2020, Roche a lancé le KAPA Target Enrichment Portfolio et le KAPA HyperExome Whole Exome Research Panel pour l’enrichissement de la cible pendant le séquençage.

Le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération est segmenté en fonction du produit, du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Instruments

consommables

Prestations de service

Écrire

Séquençage du génome entier

séquençage de l’exome

Séquençage ciblé

Les autres

Demande

demande de recherche

une application clinique

Les autres

Technologie

Séquençage par synthèse

Séquençage semi-conducteur des ions

Les autres

Utilisateur final

Instituts universitaires et centres de recherche.

hôpitaux et cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les autres

Aperçu / analyse du marché régional du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération

Le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, produit, type, technologie, application et utilisateur final sont fournies, comme mentionné ci-dessus.Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la présence de plusieurs laboratoires cliniques qui utilisent NGS pour offrir des services de tests génétiques, dynamisant le marché régional. L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide entre 2022 et 2029. La présence d’entreprises locales, telles que BGI Genomics et les fournisseurs de services NGS, notamment First BASE Laboratories Sdn Bhd, Macrogen Asia-Pacific Pte Ltd. et d’autres, est attendue. pour piloter le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du séquençage d’ ADN et du séquençage de nouvelle génération

Le paysage concurrentiel du marché Séquençage d’ADN et séquençage de nouvelle génération fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le séquençage de l’ADN et le marché du séquençage de nouvelle génération.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage d’ADN et du séquençage de nouvelle génération sont :

Illumina Inc. (États-Unis)

Thermo Fischer Scientific Inc. (EE. UU.)

Oxford Nanopore Technologies plc (Royaume-Uni)

Agilent Technologies, Inc. (ETATS-UNIS)

BGI (Chine)

PerkinElmer Inc. (ETATS-UNIS)

QIAGEN (Allemagne)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Takara Bio Inc. (Japon)

GENÈVE, Inc. (NOUS)

Société Hamilton (États-Unis)

Macrogène Inc. (Corée du Sud)

Zymo Research Corporation (États-Unis)

Tecan Trading AG (Suisse)

