Le marché du safran observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

Marché mondial du safran, par type (sargol safran, pushal/poshal safran, negin safran, super negin safran et bouquet ou safran dasteh), grade (grade I, grade II, grade III et grade IV), catégorie (produits conventionnels et Produits biologiques), forme (poudre, liquide, stigmatisation et pétales), origine (Inde, Iran, Espagne, Grèce, Maroc et autres), méthode de séchage (méthode de séchage au soleil, méthode de séchage au four électrique, méthode de séchage au four sous vide, micro-ondes Méthode de séchage et autres), application (aliments et boissons, compléments alimentaires, compléments alimentaires , produits pharmaceutiques, soins personnels, cosmétiques et autres), canal de distribution (B2B (vente au détail en magasin, vente au détail hors magasin) et B2C (vente au détail en magasin , Vente au détail hors magasin)) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché du safran

Le marché du safran connaît une croissance importante dans l’industrie cosmétique. En raison de ses qualités éclaircissantes pour la peau et fortifiantes pour les cheveux, le safran est fréquemment utilisé dans la production de nombreux produits de soins personnels, notamment des lotions, des nettoyants, des crèmes anti-imperfections et d’équité et des shampooings. L’utilisation intensive du produit comme composant principal dans de nombreux aliments et boissons est un autre facteur qui alimente l’expansion du marché. Le safran est utilisé par les consommateurs comme colorant et aromatisant naturel en raison de la prise de conscience croissante de la santé du grand public. Parallèlement à cela, le safran est utilisé dans les produits pharmaceutiques pour traiter le cancer, la dégénérescence maculaire, l’arthrite et les problèmes cardiovasculaires, grâce à ses qualités neuroprotectrices et antitumorales, ce qui stimule encore la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial B2B du safran devrait atteindre une valeur de 742,49 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,3% et que le marché mondial B2C du safran devrait atteindre une valeur de 1 110,27 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2030 Année de base 2022 Année historique 2021 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en kilotonnes et prix en USD Segments couverts Par Type (Sargol Safran, Pushal/Poshal Safran, Negin Safran, Super Negin Safran et Bunch ou Dasteh Safran), Grade (Grade I, Grade II, Grade III et Grade IV), Catégorie (Produits Conventionnels et Produits Biologiques), Forme (poudre, liquide, stigmatisation et pétales), origine (Inde, Iran, Espagne, Grèce, Maroc et autres), méthode de séchage (méthode de séchage au soleil, méthode de séchage au four électrique, méthode de séchage au four sous vide, méthode de séchage au micro-ondes et Autres), application (aliments et boissons, compléments alimentaires, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, soins personnels, cosmétiques et autres), canal de distribution (B2B (vente au détail en magasin, vente au détail hors magasin) et B2C (vente au détail en magasin, vente au détail hors magasin Détail)) Pays couvert États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Pologne, Danemark, Finlande, Norvège, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouveau Zélande, Taïwan, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Baby Brand Saffron, Esfedan Saffron Co., Rowhani Saffron Co., Kashmir Kesar Leader, The Cheshire Saffron Company, Novin Saffron Company, Norfolk Saffron, Retaj Agro Farms., GREEN LEAVES INTERNATIONAL, Tarvand Saffron Co., MVT Foods., Società Agricola Baghini Buonacara Srls, SAFRANTE SPECIALTY FOODS SA, Cornish Saffron, Saharkhiz International Group Inc., English Saffron, ORGANIC KASHMIR, Zamindar Kesar, Roskorwell Farm, Mane KANCOR, Saffron Business, Red Ruby Norway, Eyjann safran et Mancha Farms entre autres

Définition du marché

Les filaments de la fleur de crocus sativus sont utilisés pour fabriquer l’épice écarlate connue sous le nom de safran. Il est généralement utilisé comme composant colorant et aromatisant dans une variété de produits alimentaires après avoir été récolté et séché. De plus, il est utilisé pour donner aux teintures textiles la teinte désirée et ajoute une odeur aux parfums. Il est fréquemment utilisé dans le traitement de l’asthme, de la toux, du rhume et de la rougeole car il est riche en une variété de vitamines et de minéraux nutritionnels et possède des caractéristiques antidépressives, antioxydantes et antiseptiques. Il est largement utilisé dans la production d’additifs alimentaires, de compléments alimentaires, de parfums, de cosmétiques et de produits de soin de la peau. Il est disponible dans le commerce sous forme de fil, de liquide et de poudre.

Dynamique du marché mondial du safran

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

CONDUCTEURS

Demande croissante de safran dans l’industrie des aliments et des boissons

Les fils de safran sont largement utilisés dans le secteur alimentaire. Le safran est largement utilisé comme épice, herbe et aromatisant. C’est la meilleure alternative aux additifs synthétiques et offre également des avantages nutritionnels. Par conséquent, il contribue positivement à la croissance du marché. Il est préféré aux composants artificiels lorsqu’il est utilisé comme colorant naturel et substance aromatisante. Il est utilisé dans une variété de recettes à travers le monde par diverses cuisines. En outre, il est utilisé dans une variété de compositions alimentaires, telles que des mélanges à gâteaux, des poudres pour boissons, de la crème caramel en poudre et d’autres concoctions de safran similaires semi-prêtes à l’emploi. De nombreux aliments et boissons sont produits à partir de safran. Le secteur des aliments et des boissons de ce marché devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années, principalement en raison de l’épice’ s valeur substantielle en tant qu’agent aromatisant. Le segment alimentaire devrait avoir une part de volume élevée en raison de son utilisation croissante en tant qu’ingrédient alimentaire naturel dans les formulations et en tant qu’exhausteur de goût. Le safran rehausse la saveur de nombreuses catégories de repas. La demande de safran devrait augmenter à mesure que l’industrie alimentaire se développe dans divers domaines.

Accroître la sensibilisation des consommateurs aux propriétés médicinales et aux bienfaits du safran pour la santé

La jeune génération s’intéresse de plus en plus à une alimentation saine dans l’environnement d’aujourd’hui, ce qui fait augmenter la demande pour une vie active. Il y a eu une augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé dans le monde au cours des dernières années. La demande de produits alimentaires qui favorisent une bonne santé a augmenté à mesure que de plus en plus de personnes adoptent des modes de vie actifs et sains. L’obésité, la sensibilité alimentaire et d’autres affections sont toujours en augmentation. Ainsi, un mode de vie sain devient un mode de vie traditionnel.

Le safran riche en antioxydants présente de nombreux avantages pour la santé. La picrocrocine, le safranal et la crocine sont trois des principaux constituants chimiques actifs du safran. Ces substances aident à réduire l’inflammation et le stress oxydatif dans le cerveau humain. Le safran est également reconnu pour ses capacités d’amélioration de la mémoire, anti-inflammatoires et antioxydantes, qui sont susceptibles d’accélérer l’expansion du marché. On dit que le safran est capable de combattre les radicaux libres qui seraient à l’origine de nombreuses maladies, notamment le cancer, le diabète, l’asthme et les maladies articulaires inflammatoires.

RETENUE

Coût élevé du safran

Seuls trois stigmates sont présents dans chaque fleur de safran. Les stigmates sont séchés pour conserver leur couleur et leur saveur après avoir été coupés de la plante (avec leurs pistils cramoisis). Une livre d’épice au safran nécessite 75 000 fleurs de safran car seule une petite partie de la fleur est utilisée. En raison de la quantité limitée d’épices au safran produites par plante et du processus de récolte manuelle à forte intensité de main-d’œuvre, le safran est très cher et peut varier d’un pays à l’autre.

CHALLENGE

Changement climatique drastique

La durabilité du système alimentaire est affectée par le changement climatique à travers les changements dans les composantes naturelles et anthropiques des agroécosystèmes, qui à leur tour affectent les moyens de subsistance des agriculteurs, les préférences des consommateurs et la sécurité alimentaire. Les précipitations annuelles augmentent, tout comme les précipitations importantes, en particulier au printemps. Une quantité excessive de pluie printanière peut retarder les opérations sur le terrain, réduire l’établissement des cultures, empêcher la plantation et augmenter la prévalence d’un certain nombre de maladies bactériennes et fongiques des cultures. Cela peut également entraîner des problèmes de main-d’œuvre car cela retarde les activités sur le terrain. La quantité et la qualité de la production de cultures de safran sont directement affectées par les variations de température et de précipitations tout en programmant des activités agricoles cruciales et les implications économiques des ravageurs, des mauvaises herbes et des maladies sont indirectement impactées.

De plus, les fluctuations de température inhibent la croissance des cultures, raccourcissent les saisons de culture et diminuent les rendements. Une augmentation du stress oxydatif chez les plantes est provoquée par une augmentation de l’ozone troposphérique (ou au niveau du sol), qui empêche la photosynthèse et réduit la croissance des plantes. Les conditions météorologiques extrêmes, en particulier les inondations et les sécheresses, peuvent endommager les cultures et réduire les rendements, ce qui finira par avoir un impact sur le marché des cultures de safran.

En conséquence, l’évolution des conditions climatiques a une incidence négative sur l’agriculture, en diminuant la production et en confrontant les agriculteurs et les entreprises, et en fin de compte en limitant l’expansion du marché.

«