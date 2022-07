Le marché du riz brun alimentera les revenus jusqu’en 2022 – 2030

Synopsis du marché : marché mondial du riz brun

Le riz est l’un des principaux aliments de base consommés dans le monde par plus de la moitié de la population mondiale. Sensibilisation croissante à la santé des consommateurs et leur préférence pour le riz riche en nutriments fourni par le riz brun qui comprend du magnésium, de la niacine, de la vitamine B et du phosphore. Avec ses valeurs nutritionnelles élevées, il est considéré comme une alimentation saine pour les bébés et les tout-petits en pleine croissance. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial du riz brun au cours de la période estimée. Les fabricants se concentrent sur le lancement de nouveaux sons de riz brun et redoublent d’efforts pour attirer les personnes soucieuses de leur santé. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial du riz brun dans les prochaines années. Le marché mondial du riz brun devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision,

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00098

Dynamique du marché : marché mondial du riz brun

La fibre est présente dans le riz brun qui améliore le transit intestinal et favorise la perte de poids. De plus, il est riche en antioxydants qui aident à éliminer les radicaux libres d’oxygène, sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribuent à augmenter la demande sur le marché du riz brun.

Cependant, la courte durée de conservation du riz brun et sa digestion difficile pour les patients convalescents à digestion faible pourraient entraver la croissance du marché mondial du riz brun au cours de la période de prévision.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir dans un marché émergent pour obtenir davantage de bénéfices sur les ventes au cours de la période de prévision. De plus, l’innovation dans les emballages, la disponibilité de produits prêts à cuire auront un impact sur la croissance du marché.

Segmentation du marché : marché mondial du riz brun

Le marché mondial du riz brun est segmenté en fonction du type, de la longueur, du canal de distribution et des régions.

Le marché mondial du riz brun est segmenté en fonction du type de riz brun doux et de riz basmati brun. Le riz basmati brun détient la majeure partie du marché mondial du riz brun. Basmati comprend des grains longs, tandis que le type sucré se compose de grains moyens et courts. Le type sucré, également connu sous le nom de collant, a une teneur en amidon plus élevée.

Sur la base de la longueur, le marché ciblé est segmenté en grain court, grain moyen et grain long. Les grains longs ont une part plus élevée sur le marché du riz brun avec leur utilisation croissante dans les rassemblements sociaux et divers plats, y compris le pilaf et les sautés, car après avoir été cuits, ils deviennent fermes et restent séparés.

Aperçu régional : marché mondial du riz brun

Dans la région, le marché mondial du riz brun est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique détient la majeure partie de la part de marché du marché mondial du riz brun en raison de la présence des plus grands producteurs et consommateurs de céréales, car il est considéré comme un aliment de base dans cette région. Les pays de cette région comme le Bangladesh, l’Inde, la Thaïlande et le Pakistan sont les principaux producteurs de riz brun environ 90% de la production totale. L’Amérique du Nord détient une part de marché importante sur le marché du riz brun au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population et de la sensibilisation croissante à la santé parmi eux.

Paysage concurrentiel : marché mondial du riz brun

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du riz brun sont Asia Golden, TK Mills, Shiva Shellac & Chemicals, Daawat, Amira Nature Foods, Riviana Foods, Chandrika Group, Ebro Foods, Sun Food LLC, Agistin Biotech, LT Foods Limited et d’autres acteurs. . L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits.

Segmentation détaillée : marché mondial du riz brun

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Riz brun sucré et riz basmati brun Par longueur – Grain court, grain moyen et grain long Par canal de distribution – magasin et hors magasin Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le riz brun mondial rapport de marché basé sur le type, la longueur, le canal de distribution et la région.

Marché mondial du riz brun, par type :

Riz brun sucré

Riz basmati brun

Marché mondial du riz brun, par longueur :

Grain court

Grain moyen

Grains longs

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00098

Marché mondial du riz brun, par longueur :

Magasin

Hors magasin

Marché mondial du riz brun, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Or d’Asie*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales